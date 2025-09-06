Willkommen zur exklusiven BBQ NIGHT

Das FIRE&FOOD BBQ-Highlight des Jahres: Die exklusive BBQ NIGHT am 6. September 2025. Beste Gelegenheit, um mit den FIRE&FOOD-Grillmeistern ins Gespräch zu kommen und sich verwöhnen zu lassen!

Ein buchstäblich heißes Wochenende erwartet Grill- und BBQ-Fans vom 5. bis 7. September auf der FIRE&FOOD BBQ WEEK bei der MOTORWORLD in Köln. Höhepunkt ist die exklusive BBQ NIGHT am Samstagabend, bei der die besten FIRE&FOOD-Grillmeister die Gäste mit ihrem Können verwöhnen.

Während der Freitag ausschließlich für Händler reserviert ist, öffnen sich die Tore der FIRE&FOOD BBQ WEEK am Samstag und Sonntag für alle Grill- und BBQ-Interessierte. Hier präsentieren die bedeutendsten Hersteller wie beispielsweise Alfa Forni, Broil King, Burnhard, Flammkraft, Monolith, Napoleon, Ooni, Rösle, Santos, Schickling, Weber und viele weitere neue Ideen und Produkte rund ums Outdoor Cooking und Living und geben wertvolle Anregungen für den Grillbereich zu Hause. Neben Grillgeräten und Zubehör lassen sich verschiedenste Fleisch-Cuts sowie Lebensmittel, die eher seltener auf dem Grillrost zu finden sind, entdecken – und selbstverständlich probieren.

Den kulinarischen Höhepunkt bildet die exklusive BBQ NIGHT am Samstagabend ab 19 Uhr. Die Anzahl der Tickets ist limitiert, somit erhält jeder Gast die Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre Kontakte zu den Großen der BBQ-Branche zu knüpfen. Stars der feurigen Grill- und Kochszene wie beispielsweise Heiko Antoniewicz, Hawk Blackburn, Christina Becher sowie Lokalmatador Darrek Carter bereiten elf unterschiedliche Grillgerichte vom Seesaibling bis zum Wagyu auf Spitzenniveau zu – begleitend von passenden Getränken und kreativen Cocktails. Livemusik von DeadBeatz und EES sorgen für beste Stimmung und Max Hopp alias The Maximiser zeigt Kniffe fürs Dartspiel.

Zusätzlich kann jeder am Samstag und Sonntag seine eigenen BBQ-Skills in den Masterclasses bekannter BBQ-Pitmaster wie Klaus Breinig und Giuseppe Messina auf ein neues Level heben. Wie zur BBQ NIGHT sind die Tickets hierfür in begrenzter Anzahl erhältlich.

Die kostenlosen Grillkurse für Kinder von 8 bis 12 Jahren haben die zukünftigen Grill- und BBQ-Fans fest im Blick. Hierbei wird Spaß und Wissen durch leckere Raucharomen verknüpft. Veranstaltet werden die Kurse unter Anderem von den GRLLNINJAS®, einer bundesweit tätigen gemeinnützigen Initiative der freien Kinder- und Jugendhilfe.

Weitere Informationen sowie Tages- bzw. Wochenend-Tickets für die BBQ WEEK, die Masterclasses und die exklusive BBQ NIGHT unter www.bbq-week.de. Eine Anmeldung für die kostenlosen Grillkurse für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren ist per Mail unter extern@fetscher.de empfehlenswert.

