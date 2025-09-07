Grill- und Genuss-Festival für die ganze Familie

Vom Händlertag bis zum Grill- und Genussfestival für die ganze Familie: Vom 5. bis 7. September 2025 findet die FIRE&FOOD BBQ WEEK bei der MOTORWORLD in Köln statt.

Vom 5. bis 7. September 2025 findet die FIRE&FOOD BBQ WEEK bei der MOTORWORLD in Köln statt. Während der Freitag ausschließlich für Händler reserviert ist, steht am Samstag und Sonntag ein Grill- und Genuss-Festival für die ganze Familie auf dem Programm. Das besondere Angebot: An beiden Tagen finden jeweils zwei kostenlose Grillkurse für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren statt. Hier darf jeder selbst die Grillzange schwingen, um beim gemeinsamen Grillen eine leckere und gesunde Mahlzeit zuzubereiten. Pro Kurs können maximal 20 Kinder teilnehmen, eine Anmeldung ist vorab per E-Mail an extern@fetscher.de empfehlenswert.

Die FIRE&FOOD BBQ WEEK bei der MOTORWORLD ist ein Grill- und Genuss-Festival für alle, die den BBQ-Lifestyle lieben und leben – oder endlich einmal kennenlernen wollen. Am Freitag, 5. September 2025, haben ausschließlich Händler die Gelegenheit, viele neue Ideen für ihre Kunden zu entdecken. An den anderen beiden Festival-Tagen sind alle Besucher eingeladen, neueste Grill- und BBQ-Ideen und Produkte genauestens unter die Lupe zu nehmen. Zu den Ausstellern gehören kleine und große Marken rund um die Themen Grillen, Barbecue und Outdoor Cooking. Neben den Grillgeräten werden auch die Zubereitungsarten des Grillguts so manchen Besucher überraschen, wenn die beliebtesten Fleisch-Cuts sowie Lebensmittel, die eher seltener auf dem Grillrost zu finden sind, mit Röstaromen veredelt werden. Mitmachen, probieren, genießen und mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen – so lautet die Devise.

Wer seine eigenen BBQ-Skills verbessern will, hat dazu in den Masterclasses bekannter BBQ-Pitmaster die Gelegenheit. Zu einem außergewöhnlichen Abend mit feurigen Genüssen aus der Spitzenklasse des Barbecues lädt die exklusive BBQ NIGHT am Samstag, 6. September, ein. Die kostenlosen Grillkurse für Kinder von 8 bis 12 Jahren ist ein weiteres Highlight, bei dem Spaß und Wissen durch leckere Raucharomen verknüpft sind. Veranstaltet werden die Kurse unter Anderem von den GRILLNINJAS®, einer bundesweit tätigen gemeinnützigen Initiative der freien Kinder- und Jugendhilfe. Hier dürfen die Teilnehmer/Innen aktiv grillen, einfach umsetzbare Tipps zu gesunder Ernährung erleben und regionale Lebensmittel und deren Verwendung kennenlernen.

Weitere Informationen sowie Tages- bzw. Wochenend-Tickets für die BBQ WEEK, die Masterclasses und die exklusive BBQ NIGHT unter bbq-week.de Eine Anmeldung für die kostenlosen Grillkurse für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren ist per Mail unter extern@fetscher.de empfehlenswert.

Veranstalter der „FIRE&FOOD BBQ WEEK“ ist das europäische Grill- und BBQ-Magazin FIRE&FOOD. Seit 2002 befasst sich das Magazin redaktionell konsequent mit allen Teilbereichen rund ums draußen Grillen und Kochen. Von Anfang an ist es FIRE&FOOD-Herausgeber Elmar Fetscher wichtig, den Lesern einen hohen praktischen Nutzwert zu bieten. Ob mit anspruchsvollen Rezepten, informativen Geschichten über Grill- und Essgewohnheiten aus aller Welt, Fachwissen über die unterschiedlichsten Grill- und Barbecue-Tools und Spezialthemen zu allen kulinarischen Bereichen. FIRE&FOOD hat sich in über 20 Jahren zum führenden Medium rund ums „Outdoor Cooking“ entwickelt und Grillen und Barbecue in Europa zum spannenden Ganzjahresthema gemacht.

