Digitale Anamnese mit „Nelly“: JUST KFO Köln revolutioniert den Prozess der Patientenaufnahme

Setzt auf innovative Technologie: JUST KFO Köln! Patienten können ihre Anamnese nun bequem über das digitale System „Nelly“ einreichen und wertvolle Zeit sparen.

JUST KFO Köln führt digitale Anamnese „Nelly“ ein – Der erste Schritt in eine neue Ära der Patientenaufnahme

Die Kieferorthopädie-Praxis JUST KFO in Köln hat ein bedeutendes technologisches Update für ihre Patienten eingeführt: Ab sofort können Patienten ihre Anamnese bequem und effizient über das digitale System „Nelly“ einreichen. Diese Innovation ermöglicht eine schnellere und genauere Erfassung der medizinischen Vorgeschichte und verbessert die gesamte Patientenaufnahme.

Digitale Lösungen für eine moderne Patientenaufnahme

In der Vergangenheit war die Aufnahme von Patientendaten häufig mit langwierigen Formularen und Wartezeiten verbunden. Mit „Nelly“ bietet JUST KFO eine völlig neue Art der Patientenaufnahme an. Das System ermöglicht es Patienten, ihre Anamnese bereits vor dem Besuch auszufüllen – bequem von zu Hause aus, zu jeder Zeit. Diese digitale Vorabaufnahme spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern sorgt auch dafür, dass die Praxis bereits bestens auf den individuellen Patienten und seine spezifischen Bedürfnisse vorbereitet ist.

Effiziente Arbeitsabläufe für eine noch bessere Betreuung

Für die Kieferorthopädie-Praxis selbst bietet das System „Nelly“ zahlreiche Vorteile. Die gesammelten Anamnesedaten werden sicher und schnell übermittelt und ermöglichen eine präzisere Planung der Behandlung. So können die Fachkräfte bei JUST KFO noch gezielter auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten eingehen, was nicht nur die Behandlungsqualität, sondern auch die Zufriedenheit der Patienten steigert.

Maximale Datensicherheit durch modernste Technologien

Die Sicherheit der Patientendaten hat höchste Priorität. Aus diesem Grund wurde das System „Nelly“ mit den neuesten Sicherheitsstandards entwickelt. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und entsprechen den strengen Anforderungen des Datenschutzes. Patienten können sich darauf verlassen, dass ihre Informationen stets sicher und vertraulich behandelt werden.

So funktioniert die digitale Anamnese „Nelly“

Die Nutzung von „Nelly“ ist einfach und benutzerfreundlich. Nach der Terminvereinbarung erhalten Patienten einen sicheren Link zu einem Online-Portal, in dem sie ihre Anamnese digital ausfüllen können. Der Fragebogen umfasst alle relevanten Informationen zu vorherigen Behandlungen, bestehenden Beschwerden und der allgemeinen Gesundheit. Die Patienten können die Angaben jederzeit überprüfen und anpassen, bevor sie die Daten sicher übermitteln.

JUST KFO Köln setzt auf zukunftsweisende Patientenversorgung

Mit der Einführung der digitalen Anamnese „Nelly“ stellt JUST KFO Köln einen weiteren Meilenstein in der Patientenbetreuung und -versorgung dar. Durch diese technologische Neuerung können Patienten nicht nur ihre Zeit effizienter nutzen, sondern profitieren auch von einer individuelleren und besseren Betreuung. Die digitale Anamnese ist dabei nur ein Beispiel für die fortwährende Modernisierung und Optimierung der Praxisabläufe bei JUST KFO.

Erfahren Sie mehr über die digitale Anamnese und wie sie die Patientenaufnahme bei JUST KFO Köln verbessert. Besuchen Sie gerne die Website unter www.just-kfo.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JUST KFO – Dr. Julia Steinmaier & Kollegen Fachpraxis für Kieferorthopädie

Frau Dr. Julia Steinmaier

Hauptstr. 50

50996 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 – 93 53 02 0

web ..: https://www.just-kfo.de/

email : praxis@just-kfo.de

JUST KFO, ehemals Schupp-Ortho, ist eine Fachpraxis für Kieferorthopädie, die auf moderne und innovative Behandlungsmethoden spezialisiert ist. Mit einem starken Fokus auf individuelle Lösungen und höchste Qualitätsstandards bietet JUST KFO maßgeschneiderte Behandlungen für Patienten jeden Alters. Die Praxis steht für eine patientenorientierte Philosophie, die auf Vertrauen, Transparenz und langjähriger Erfahrung basiert.



Pressekontakt:

JUST KFO – Dr. Julia Steinmaier & Kollegen Fachpraxis für Kieferorthopädie

Frau Dr. Julia Steinmaier

Hauptstr. 50

50996 Köln

fon ..: 0221 – 93 53 02 0

web ..: https://www.just-kfo.de/

email : praxis@just-kfo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Maßgefertigter Insektenschutz: Perfekte Passform für jedes Fenster und jede Tür Gold & Silber im Höhenflug! Eine Erfolgsstory nimmt Fahrt auf – Jetzt einsteigen!