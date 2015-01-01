Praxisumbau abgeschlossen: JUST KFO schafft über 500 m² moderne Kieferorthopädie in Köln-Rodenkirchen

Nach der Modernisierung bietet JUST KFO in Köln-Rodenkirchen auf über 500 m² digitale Diagnostik, ein erweitertes eigenes Labor und optimierte Abläufe – für mehr Transparenz und Ruhe.

Neue Praxislandschaft für moderne Kieferorthopädie

JUST KFO hat den Praxisumbau nach intensiver Planungs- und Umbauphase abgeschlossen und stellt Patientinnen und Patienten damit eine deutlich erweiterte, modern strukturierte Praxislandschaft zur Verfügung. Auf nun über 500 m² ist eine Umgebung entstanden, die medizinische Qualität, zeitgemäße Technik und eine spürbar ruhigere Orientierung im Praxisalltag zusammenführt – nicht als Designprojekt, sondern als funktionales Update für den gesamten Ablauf vom ersten Kontakt bis zur laufenden Behandlung.

Die Erweiterung ist zugleich Ausdruck einer Entwicklung, die viele Praxen kennen: Kieferorthopädie verändert sich – fachlich, technologisch und in der Erwartung, dass Entscheidungen nachvollziehbar erklärt werden. Entsprechend wurden die Räume so konzipiert, dass Beratung, Diagnostik, Behandlung und Teamarbeit besser ineinandergreifen, während die Atmosphäre bewusst freundlich, klar und unaufgeregt gehalten ist. Das Ziel: weniger Reibungspunkte im Ablauf, mehr Struktur in der Kommunikation und ein Umfeld, das sich auch für Kinder und Jugendliche nicht „klinisch“, sondern verlässlich anfühlt.

Investition in Struktur und Präzision: digitale Diagnostik und optimierte Abläufe

Im Zuge des Umbaus wurde gezielt in moderne Strukturen, digitale Diagnostik, innovative Behandlungskonzepte und optimierte Abläufe investiert – mit dem erklärten Anspruch, den Praxisalltag für Patientinnen und Patienten ebenso wie für das Team spürbar zu verbessern. So werden Voraussetzungen geschaffen, um Behandlungen präziser zu planen, Schritte verständlicher zu vermitteln und Termine effizienter zu koordinieren, ohne dass der persönliche Austausch zum „Nebenthema“ wird.

Ein zentraler Effekt solcher Modernisierungen liegt nicht nur in neuer Technik, sondern in besserer Nachvollziehbarkeit: Wenn diagnostische Ergebnisse sauber erhoben, strukturiert dokumentiert und in verständliche Schritte übersetzt werden, steigt die Transparenz – und damit häufig auch die Sicherheit auf Patientenseite. In dieser Logik versteht JUST KFO die Modernisierung als Grundlage für präzise, effiziente und nachhaltige Behandlungen, die über längere Zeiträume stabil begleitet werden können.

Mehr Raum für Behandlung und Team: erweitertes Labor und neuer Seminarraum

Mit der erweiterten Fläche geht auch eine organisatorische Weiterentwicklung einher: JUST KFO nennt explizit ein erweitertes eigenes Labor sowie erstmals einen eigenen Seminarraum für Fortbildung, internen Austausch und Wissenstransfer. Damit werden Behandlung, Technik und kontinuierliche Weiterbildung enger miteinander verzahnt – ein Punkt, der in der Versorgungspraxis oft entscheidend ist, weil er Standards im Alltag nicht nur definiert, sondern im Team regelmäßig überprüfbar macht.

Der Seminarraum ist dabei weniger als „Eventfläche“ zu verstehen, sondern als Arbeitsinstrument: für interne Abstimmungen, strukturierte Fallbesprechungen, Fortbildung und die Frage, wie digitale und medizinische Entwicklungen sinnvoll in den Praxisbetrieb integriert werden. Das Labor wiederum unterstützt Prozesse dort, wo Zeit, Passgenauigkeit und Qualität in der praktischen Umsetzung zählen. Zusammengenommen wird so mehr Raum geschaffen – nicht nur physisch, sondern auch in der Art, wie Behandlungsqualität dauerhaft abgesichert wird.

Umbau bei laufendem Betrieb: schrittweise Umsetzung mit Blick auf den Praxisalltag

Schon während der Umbauphase wurde die Erweiterung schrittweise umgesetzt, mit dem ausdrücklichen Ziel, dass der laufende Betrieb für Patientinnen und Patienten möglichst ungestört weiterläuft. Gleichzeitig wurde offen kommuniziert, dass es in einzelnen Bereichen temporär zu kleineren Einschränkungen kommen kann – etwa durch Baugeräusche, interne Umwege oder leicht verlängerte Wege. Diese Transparenz ist Teil der Haltung, die auch im Behandlungskontext zählt: Erwartungen klar benennen, Abläufe erklären und Veränderungen nachvollziehbar machen.

Mit dem Abschluss des Umbaus spricht JUST KFO von einem „Meilenstein“ in der Weiterentwicklung der Praxis und verbindet dies mit einem Dank an alle Beteiligten aus Planung, Handwerk und Team. Entscheidend ist dabei weniger der Begriff, sondern die Konsequenz: Eine Praxislandschaft, die medizinische Qualität und patientenorientierte Atmosphäre verbinden soll, muss im Alltag funktionieren – und genau darauf zielt die Modernisierung ab.

Weitere Informationen zur modernisierten Praxis und zum Leistungsspektrum finden Sie unter https://www.just-kfo.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JUST KFO – Fachpraxis für Kieferorthopädie – Dr. med. dent. Julia Steinmaier & Kollegen

Frau Dr. med. dent. Julia Steinmaier

Hauptstr. 50

50996 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 – 9353020

web ..: https://www.just-kfo.de/

email : praxis@just-kfo.de

JUST KFO ist eine Fachpraxis für Kieferorthopädie in Köln-Rodenkirchen. Der abgeschlossene Praxisumbau erweitert die Praxis auf über 500 m² und umfasst u. a. moderne Strukturen, digitale Diagnostik, optimierte Abläufe, ein erweitertes eigenes Labor sowie einen neuen Seminarraum für Fortbildung und Wissenstransfer.

Pressekontakt:

JUST KFO – Fachpraxis für Kieferorthopädie – Dr. med. dent. Julia Steinmaier & Kollegen

Frau Dr. med. dent. Julia Steinmaier

Hauptstr. 50

50996 Köln

fon ..: 0221 – 9353020

web ..: https://www.just-kfo.de/

email : praxis@just-kfo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ski fahren – ohne Versicherung geht’s auch im Fasching nicht Taufkirchen: RLS-Vortragsveranstaltung „Wenn die Beine keine Ruhe geben“