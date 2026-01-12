Taufkirchen: RLS-Vortragsveranstaltung „Wenn die Beine keine Ruhe geben“

Die VHS Taufkirchen und die Deutsche Restless Legs Vereinigung bieten am 10.02. ab 19:30 eine Vortragsveranstaltung zu Ursache, Diagnose und Behandlung von RLS an.

Taufkirchen, 12. Januar 2026. Die Volkshochschule Taufkirchen bietet am 10. Februar 2026 von 19:30 bis 21:00 eine Vortragsveranstaltung mit Dr. Nathalie Schandra (RLS Ambulanz, Klinikum Rechts der Isar, München) und Dr. jur. Joachim Paulus (Deutsche Restless-Legs-Vereinigung, München) an. Der Kostenbeitrag beträgt 8 Euro, Anmeldung bitte unter https://www.vhs-taufkirchen.de/kurssuche/kurs/Wenn-die-Beine-keine-Ruhe-geben/252-21305.

Die Vorträge informieren über Ursachen, Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten dieser oft verkannten Krankheit.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische und derzeit nicht heilbare Krankheit. Typisch für das RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen.

Lernen Sie auch die RLS-Vereinigung kennen, die als Selbsthilfeverband Betroffene unterstützt, vernetzt und praxisnahe Hilfestellungen für den Alltag bietet; nicht zuletzt durch ihre lokalen Selbsthilfegruppen.

Die RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Forschungsaktivitäten voranzutreiben, die Öffentlichkeit über das RLS zu informieren sowie Betroffene und Angehörige in ihrem Alltag mit RLS zu unterstützen und die lokale Präsenz über Selbsthilfegruppen sieht dieser Verein als seine Aufgaben an.

Selbsthilfegruppen sind ein ganz erheblicher Faktor in der Patientenbetreuung, dort helfen Betroffene anderen Betroffenen. Hierbei findet keine medizinische Beratung statt, sondern der Austausch darüber, welche Therapien, Medikamente, Ärzte, etc. welchen Eindruck bei Betroffenen hinterlassen haben. Auch gute Ratschläge außerhalb der reinen Medizin sind oft sehr hilfreich beim Umgang mit der Erkrankung.

