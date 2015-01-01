  • Digitale Arbeitsprozesse neu gedacht: Die Fiori App als Motor moderner Unternehmenssteuerung

    Die Fiori App von SAP SE macht Unternehmenssoftware intuitiv und mobil nutzbar. Sie vereinfacht komplexe Prozesse und steigert die Effizienz im Arbeitsalltag.

    Benutzerfreundlichkeit im Zentrum der Unternehmenssoftware

    Unternehmen stehen heute unter enormem Innovations- und Effizienzdruck. Geschäftsprozesse müssen schneller, transparenter und mobil verfügbar sein. Genau hier setzt die Fiori App an – ein modernes Anwendungskonzept aus dem Hause SAP SE. Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und rollenbasierte Oberflächen verändert Fiori nachhaltig den Umgang mit Unternehmenssoftware.

    Statt komplexer Transaktionscodes und überladener Masken bietet Fiori ein intuitives, kachelbasiertes Design. Anwender sehen nur die Funktionen, die sie für ihre jeweilige Rolle benötigen – vom Einkaufsleiter über den Controller bis hin zum Servicetechniker im Außendienst.

    Vom SAP-GUI-Dschungel zur intuitiven Nutzererfahrung

    Traditionelle ERP-Oberflächen galten lange als funktional, aber wenig benutzerfreundlich. Fiori bricht mit diesem Ansatz. Das Design folgt klaren Prinzipien:

    Rollenbasierte Darstellung

    Responsives Design für Desktop, Tablet und Smartphone

    Reduktion auf wesentliche Funktionen

    Einheitliche Benutzerführung

    Das Ergebnis ist eine deutlich verkürzte Einarbeitungszeit, geringere Fehleranfälligkeit und eine höhere Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Unternehmen berichten von schnelleren Freigabeprozessen, effizienteren Workflows und einer gesteigerten Datenqualität.

    Mobile Prozesse als Wettbewerbsvorteil

    Die Arbeitswelt ist mobil geworden. Entscheidungen werden nicht mehr ausschließlich am Schreibtisch getroffen. Mit Fiori können Führungskräfte Genehmigungen unterwegs erteilen, Lagerbestände prüfen oder Kennzahlen in Echtzeit abrufen.

    Besonders in Bereichen wie Instandhaltung, Logistik oder Vertrieb bringt die mobile Nutzbarkeit messbare Vorteile. Service-Techniker erfassen Aufträge direkt vor Ort, Vertriebsmitarbeiter greifen auf aktuelle Kundendaten zu – ohne Medienbrüche oder zeitliche Verzögerungen.

    Technologische Grundlage und Integration

    Fiori basiert auf modernen Webtechnologien wie HTML5 und nutzt SAPUI5 als Entwicklungsframework. Dadurch lassen sich Anwendungen flexibel erweitern und in bestehende Systemlandschaften integrieren. Unternehmen, die bereits SAP S/4HANA einsetzen, profitieren besonders, da Fiori dort als strategische Standardoberfläche verankert ist.

    Ein weiterer Vorteil: Die modulare Architektur ermöglicht es, Standard-Apps einzusetzen oder individuelle Anwendungen zu entwickeln. So können Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen schaffen, ohne die Systemstabilität zu gefährden.

    Effizienzsteigerung durch Prozessvereinfachung

    Viele Unternehmen nutzen ERP-Systeme nur zu einem Bruchteil ihrer Möglichkeiten, weil Prozesse zu kompliziert erscheinen. Fiori reduziert Prozessschritte konsequent. Statt mehrere Transaktionen nacheinander auszuführen, werden relevante Informationen gebündelt und direkt in einer App bereitgestellt.

    Beispielhafte Verbesserungen:

    Schnellere Rechnungsfreigaben

    Transparente Einkaufsprozesse

    Vereinfachte Urlaubs- und Zeitgenehmigungen

    Echtzeit-Reporting für das Management

    Diese Vereinfachung wirkt sich nicht nur operativ, sondern auch strategisch aus: Entscheidungen werden datenbasiert und zeitnah getroffen.

    Bedeutung für die digitale Transformation

    Fiori ist mehr als nur ein neues Design – es ist ein Baustein der digitalen Transformation. Unternehmen, die ihre Prozesse modernisieren möchten, benötigen eine Softwareoberfläche, die Nutzer begeistert statt hemmt. Eine hohe Nutzerakzeptanz ist entscheidend für den Erfolg von Transformationsprojekten.

    Durch die klare Struktur, die einfache Bedienbarkeit und die mobile Verfügbarkeit wird Fiori zum Enabler für neue Arbeitsmodelle, etwa hybride Teams oder standortübergreifende Zusammenarbeit.

    Herausforderungen bei der Einführung

    Trotz der Vorteile erfordert die Implementierung sorgfältige Planung. Unternehmen müssen:

    Rollen und Prozesse analysieren

    Technische Voraussetzungen prüfen

    Mitarbeitende schulen

    Change-Management-Maßnahmen begleiten

    Ohne eine strategische Einführung kann selbst die beste Benutzeroberfläche ihre Wirkung nicht voll entfalten.

    Perspektiven für die Zukunft

    Mit der zunehmenden Integration von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung wird auch Fiori weiterentwickelt. Intelligente Vorschläge, automatisierte Workflows und personalisierte Dashboards könnten künftig zum Standard gehören. Die Oberfläche entwickelt sich damit vom reinen Bedienwerkzeug zum aktiven digitalen Assistenten.

    Für Unternehmen bedeutet das: Wer frühzeitig auf moderne Benutzerkonzepte setzt, sichert sich nicht nur Effizienzvorteile, sondern auch eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Anna Jacobs
    Frau Anna Jacobs
    Darmstadter Landstrasse 123
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 6563832
    fax ..: 040 6563831
    web ..: http://www.annajacobspr.net
    email : anna@annajacobspr.net

    Pressekontakt:

    Anna Jacobs
    Anna Jacobs
    Darmstadter Landstrasse 123
    20149 Hamburg

    fon ..: 040 6563832
    web ..: http://www.annajacobspr.net
    email : anna@annajacobspr.net


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Fiori als moderner Standard für nutzerfreundliche SAP-Oberflächen
      SAP Fiori vereinfacht die Arbeit in SAP deutlich. Richtig umgesetzt, etwa mit TTS, steigert es Effizienz und Nutzerakzeptanz....

    2. Fiori Apps: Effizienz neu gedacht
      Mit Fiori Apps gestaltet SAP die Arbeitswelt neu: intuitiv, mobil und exakt auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten - für mehr Produktivität und weniger Komplexität im Geschäftsalltag....

    3. SAP S/4HANA: Der Weg in die digitale Zukunft der Unternehmenssteuerung
      SAP S/4HANA ist der Schlüssel zur digitalen Zukunft. Jetzt umsteigen, um Prozesse zu beschleunigen und wettbewerbsfähig zu bleiben....

    4. SAP Fiori: Die Zukunft der Benutzererfahrung in SAP-Systemen
      SAP Fiori revolutioniert die SAP-Nutzung mit einer intuitiven, rollenbasierten Oberfläche für mehr Effizienz. Unternehmen profitieren von einfacher Bedienung, Mobilität und optimierten Workflows....

    5. SAP S/4HANA: Die digitale Zukunft der Unternehmenssteuerung
      SAP S/4HANA bringt Unternehmen Echtzeit, Effizienz und Innovation. Die Zukunft des ERP ist jetzt....

    6. Digitale Dokumentenprozesse neu gedacht: konzeptwerk setzt auf d.velop documents
      konzeptwerk setzt auf d.velop documents und digitalisiert erfolgreich seine Dokumentenprozesse. So wird Arbeiten schneller, einfacher und sicherer....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.