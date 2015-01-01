-
Digitale Arbeitsprozesse neu gedacht: Die Fiori App als Motor moderner Unternehmenssteuerung
Die Fiori App von SAP SE macht Unternehmenssoftware intuitiv und mobil nutzbar. Sie vereinfacht komplexe Prozesse und steigert die Effizienz im Arbeitsalltag.
Benutzerfreundlichkeit im Zentrum der Unternehmenssoftware
Unternehmen stehen heute unter enormem Innovations- und Effizienzdruck. Geschäftsprozesse müssen schneller, transparenter und mobil verfügbar sein. Genau hier setzt die Fiori App an – ein modernes Anwendungskonzept aus dem Hause SAP SE. Mit einem klaren Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und rollenbasierte Oberflächen verändert Fiori nachhaltig den Umgang mit Unternehmenssoftware.
Statt komplexer Transaktionscodes und überladener Masken bietet Fiori ein intuitives, kachelbasiertes Design. Anwender sehen nur die Funktionen, die sie für ihre jeweilige Rolle benötigen – vom Einkaufsleiter über den Controller bis hin zum Servicetechniker im Außendienst.
Vom SAP-GUI-Dschungel zur intuitiven Nutzererfahrung
Traditionelle ERP-Oberflächen galten lange als funktional, aber wenig benutzerfreundlich. Fiori bricht mit diesem Ansatz. Das Design folgt klaren Prinzipien:
Rollenbasierte Darstellung
Responsives Design für Desktop, Tablet und Smartphone
Reduktion auf wesentliche Funktionen
Einheitliche Benutzerführung
Das Ergebnis ist eine deutlich verkürzte Einarbeitungszeit, geringere Fehleranfälligkeit und eine höhere Akzeptanz bei den Mitarbeitenden. Unternehmen berichten von schnelleren Freigabeprozessen, effizienteren Workflows und einer gesteigerten Datenqualität.
Mobile Prozesse als Wettbewerbsvorteil
Die Arbeitswelt ist mobil geworden. Entscheidungen werden nicht mehr ausschließlich am Schreibtisch getroffen. Mit Fiori können Führungskräfte Genehmigungen unterwegs erteilen, Lagerbestände prüfen oder Kennzahlen in Echtzeit abrufen.
Besonders in Bereichen wie Instandhaltung, Logistik oder Vertrieb bringt die mobile Nutzbarkeit messbare Vorteile. Service-Techniker erfassen Aufträge direkt vor Ort, Vertriebsmitarbeiter greifen auf aktuelle Kundendaten zu – ohne Medienbrüche oder zeitliche Verzögerungen.
Technologische Grundlage und Integration
Fiori basiert auf modernen Webtechnologien wie HTML5 und nutzt SAPUI5 als Entwicklungsframework. Dadurch lassen sich Anwendungen flexibel erweitern und in bestehende Systemlandschaften integrieren. Unternehmen, die bereits SAP S/4HANA einsetzen, profitieren besonders, da Fiori dort als strategische Standardoberfläche verankert ist.
Ein weiterer Vorteil: Die modulare Architektur ermöglicht es, Standard-Apps einzusetzen oder individuelle Anwendungen zu entwickeln. So können Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen schaffen, ohne die Systemstabilität zu gefährden.
Effizienzsteigerung durch Prozessvereinfachung
Viele Unternehmen nutzen ERP-Systeme nur zu einem Bruchteil ihrer Möglichkeiten, weil Prozesse zu kompliziert erscheinen. Fiori reduziert Prozessschritte konsequent. Statt mehrere Transaktionen nacheinander auszuführen, werden relevante Informationen gebündelt und direkt in einer App bereitgestellt.
Beispielhafte Verbesserungen:
Schnellere Rechnungsfreigaben
Transparente Einkaufsprozesse
Vereinfachte Urlaubs- und Zeitgenehmigungen
Echtzeit-Reporting für das Management
Diese Vereinfachung wirkt sich nicht nur operativ, sondern auch strategisch aus: Entscheidungen werden datenbasiert und zeitnah getroffen.
Bedeutung für die digitale Transformation
Fiori ist mehr als nur ein neues Design – es ist ein Baustein der digitalen Transformation. Unternehmen, die ihre Prozesse modernisieren möchten, benötigen eine Softwareoberfläche, die Nutzer begeistert statt hemmt. Eine hohe Nutzerakzeptanz ist entscheidend für den Erfolg von Transformationsprojekten.
Durch die klare Struktur, die einfache Bedienbarkeit und die mobile Verfügbarkeit wird Fiori zum Enabler für neue Arbeitsmodelle, etwa hybride Teams oder standortübergreifende Zusammenarbeit.
Herausforderungen bei der Einführung
Trotz der Vorteile erfordert die Implementierung sorgfältige Planung. Unternehmen müssen:
Rollen und Prozesse analysieren
Technische Voraussetzungen prüfen
Mitarbeitende schulen
Change-Management-Maßnahmen begleiten
Ohne eine strategische Einführung kann selbst die beste Benutzeroberfläche ihre Wirkung nicht voll entfalten.
Perspektiven für die Zukunft
Mit der zunehmenden Integration von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung wird auch Fiori weiterentwickelt. Intelligente Vorschläge, automatisierte Workflows und personalisierte Dashboards könnten künftig zum Standard gehören. Die Oberfläche entwickelt sich damit vom reinen Bedienwerkzeug zum aktiven digitalen Assistenten.
Für Unternehmen bedeutet das: Wer frühzeitig auf moderne Benutzerkonzepte setzt, sichert sich nicht nur Effizienzvorteile, sondern auch eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Anna Jacobs
Frau Anna Jacobs
Darmstadter Landstrasse 123
20149 Hamburg
Deutschland
fon ..: 040 6563832
fax ..: 040 6563831
web ..: http://www.annajacobspr.net
email : anna@annajacobspr.net
Pressekontakt:
Anna Jacobs
Anna Jacobs
Darmstadter Landstrasse 123
20149 Hamburg
fon ..: 040 6563832
web ..: http://www.annajacobspr.net
email : anna@annajacobspr.netDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Deutschlands erster Minen-Kanal! Das solltest Du wissen, BEVOR du die nächste Rohstoff-Aktie kaufst! Maklerbranche in Neustrelitz: Wandel zwischen Tradition und digitaler Zukunft
Digitale Arbeitsprozesse neu gedacht: Die Fiori App als Motor moderner Unternehmenssteuerung
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- ERP Trading: Wie integrierte Systeme den Handel neu definieren
- Maklerbranche in Neustrelitz: Wandel zwischen Tradition und digitaler Zukunft
- Digitale Arbeitsprozesse neu gedacht: Die Fiori App als Motor moderner Unternehmenssteuerung
- Deutschlands erster Minen-Kanal! Das solltest Du wissen, BEVOR du die nächste Rohstoff-Aktie kaufst!
- EDV und IT Entsorgung in Bremen: ProCoReX Europe GmbH setzt auf zertifizierte Datenträgervernichtung
- Studie: Kupferpreis muss sich verdoppeln, um Minenproduktion anzukur-beln! Gold bleibt ebenfalls gefragt!
- Regulatorische Sicherheit in der Lieferkette: Insider-Risiken rechtzeitig erkennen
- Giant Mining Corp. beauftragt Big Sky Exploration mit Durchführung mehrerer Bohrphasen mit bis zu 10.000 Fuß im Jahr 2026 auf Majuba Hill (Nevada)
- 55 North Mining meldet Abschluss der Flow-Through-Finanzierung
- Advanced Gold erwirbt 100 % der Anteile an den CRD-Claims Silver Belle in Nevada
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.