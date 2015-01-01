  • Digitale Weiterbildung neu gedacht: Wie der SAP Learning Hub Unternehmen zukunftsfähig macht

    Die Lernplattform von SAP bietet flexible, praxisnahe Online-Weiterbildung für Unternehmen und Fachkräfte. So wird Qualifizierung zum Schlüssel für erfolgreiche digitale Transformation.

    Globale Lernplattform für die digitale Transformation

    Mit dem SAP Learning Hub bietet die SAP eine zentrale, cloudbasierte Lernplattform, die Fach- und Führungskräfte weltweit beim Aufbau von Kompetenzen rund um SAP-Lösungen unterstützt. In Zeiten rasanter technologischer Entwicklungen und zunehmender Digitalisierung gewinnt kontinuierliche Weiterbildung strategisch an Bedeutung. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, Innovationen schnell zu implementieren – gleichzeitig müssen Mitarbeitende mit neuen Systemen, Prozessen und Technologien Schritt halten.

    Der SAP Learning Hub adressiert genau diesen Bedarf: Er stellt aktuelle Lerninhalte, Schulungen und Lernpfade bereit, die flexibel und ortsunabhängig genutzt werden können. Damit wird Weiterbildung zu einem integralen Bestandteil der digitalen Transformation.

    Flexibles Lernen für unterschiedliche Zielgruppen

    Die Plattform richtet sich an ein breites Spektrum von Nutzergruppen – von IT-Consultants und Entwicklern über Key-User bis hin zu Projektleitern und Entscheidern. Je nach Rolle und Erfahrungsstand können individuelle Lernpfade zusammengestellt werden.

    Besonderes Augenmerk liegt auf:

    SAP S/4HANA

    SAP Business Technology Platform (BTP)

    Datenanalyse und Reporting

    Cloud-Lösungen

    Künstliche Intelligenz und Automatisierung

    Durch modulare Inhalte und strukturierte Learning Journeys können Lernende gezielt Kompetenzen aufbauen und Zertifizierungen vorbereiten. Unternehmen profitieren von klar definierten Qualifikationsprofilen und einer transparenten Kompetenzentwicklung.

    Lernen im eigenen Tempo – digital und praxisnah

    Ein zentrales Merkmal des SAP Learning Hub ist die hohe Flexibilität. Die Inhalte stehen rund um die Uhr online zur Verfügung und ermöglichen selbstgesteuertes Lernen. Ergänzt wird das Angebot durch:

    Live-Sessions mit Experten

    Virtuelle Lernräume

    Community-Foren

    Zugang zu SAP-Trainingssystemen

    Gerade der Zugriff auf reale SAP-Systeme erlaubt es, theoretisches Wissen unmittelbar praktisch anzuwenden. Dieser praxisnahe Ansatz steigert nicht nur den Lernerfolg, sondern reduziert auch die Einarbeitungszeit in Projekten.

    Zertifizierungen als Wettbewerbsvorteil

    In einem zunehmend kompetitiven Marktumfeld gewinnen offiziell anerkannte Zertifizierungen an Bedeutung. Der SAP Learning Hub unterstützt gezielt bei der Vorbereitung auf SAP-Zertifizierungsprüfungen. Für Unternehmen bedeutet dies:

    Nachweisbare Fachkompetenz

    Höhere Projektqualität

    Geringere Implementierungsrisiken

    Stärkere Positionierung im Markt

    Für Mitarbeitende eröffnen Zertifikate neue Karrierechancen und stärken ihre berufliche Mobilität.

    Wirtschaftlicher Nutzen für Unternehmen

    Weiterbildung ist längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor. Der SAP Learning Hub bietet Organisationen planbare Kostenmodelle und skalierbare Lizenzoptionen. Dadurch lassen sich Qualifizierungsprogramme unternehmensweit ausrollen.

    Der wirtschaftliche Mehrwert zeigt sich unter anderem in:

    Schnelleren Implementierungszyklen

    Reduzierten externen Beratungskosten

    Höherer Systemakzeptanz

    Besserer Ausschöpfung vorhandener Software-Investitionen

    Indem Mitarbeitende ihre SAP-Systeme umfassend verstehen, können Prozesse effizienter gestaltet und Innovationen schneller umgesetzt werden.

    Wissensnetzwerke stärken Innovationskraft

    Neben strukturierten Lerninhalten spielt der Austausch in Communitys eine zentrale Rolle. Der SAP Learning Hub fördert die Vernetzung von Fachkräften weltweit. Diskussionen, Best Practices und Erfahrungsberichte tragen dazu bei, Wissen nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv weiterzuentwickeln.

    Gerade in komplexen Transformationsprojekten ist dieser Peer-to-Peer-Austausch ein entscheidender Erfolgsfaktor.

    Strategischer Baustein für die Zukunft

    Der Fachkräftemangel im IT- und SAP-Umfeld stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Interne Qualifizierung wird daher zunehmend wichtiger als externe Rekrutierung. Der SAP Learning Hub ermöglicht es Organisationen, Talente gezielt aufzubauen und langfristig zu binden.

    In einer Zeit, in der digitale Kompetenzen über Wettbewerbsfähigkeit entscheiden, positioniert sich die Lernplattform als strategisches Instrument für nachhaltiges Wachstum und Innovationsfähigkeit.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Anna Jacobs
    Frau Anna Jacobs
    Darmstadter Landstrasse 123
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 6563832
    fax ..: 040 6563831
    web ..: http://www.annajacobspr.net
    email : anna@annajacobspr.net

