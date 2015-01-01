EDV und IT Entsorgung in Bielefeld: ProCoReX Europe GmbH digitalisiert zertifizierte Datenträgervernichtung

ProCoReX Europe GmbH setzt für EDV und IT Entsorgung in Bielefeld auf digitale Prozesskontrolle: Nachvollziehbare zertifizierte Datenträgervernichtung sorgt für Sicherheit bei Daten und Umwelt.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung verändern sich die Ansprüche an die sichere EDV und IT Entsorgung in Bielefeld grundlegend. Die ProCoReX Europe GmbH stellt sich diesen Herausforderungen mit einem innovativen Ansatz, der Unternehmen, Institutionen und Verwaltungen eine lückenlos dokumentierte, rechtssichere und nachhaltige Lösung bietet. Sämtliche Altgeräte sowie Datenträger werden digital erfasst, eindeutig gekennzeichnet und während des gesamten Prozesses transparent dokumentiert. Diese Nachvollziehbarkeit beginnt bereits bei der Aufnahme und Individualisierung der Geräte und setzt sich konsequent bis zur zertifizierten Datenträgervernichtung in Bielefeld fort. Nach der gesicherten Abholung durch speziell geschultes Fachpersonal werden alle Datenträger unabhängig von Typ und Menge – ob Server, Workstations, Notebooks oder externe Speichermedien – separiert und für die zertifizierte Datenträgervernichtung in Bielefeld vorbereitet. Die Vernichtung erfolgt unter strikten Sicherheitsvorgaben nach DIN 66399, wobei jeder einzelne Prozessschritt digital dokumentiert und für Unternehmen, interne Datenschützer oder Audits jederzeit nachvollziehbar abrufbar ist. Dieser durchgehend digitale Nachweispfad ermöglicht ein Höchstmaß an Compliance, Transparenz und Absicherung bei jeder Prüfung. Neben der Schwerpunktsetzung auf Datensicherheit legt ProCoReX Europe GmbH besonderen Wert auf eine umweltgerechte, ressourcenschonende Entsorgung: Wertstoffe aus der EDV und IT Entsorgung in Bielefeld werden sorgfältig sortiert und direkt dem Recyclingkreislauf zugeführt. Schadstoffhaltige Komponenten werden eigens dokumentiert und umweltverträglich entsorgt – ein Beitrag sowohl zur ökologischen Verantwortung als auch zum nachhaltigen Ressourcenschutz. Individuelle Beratung, anpassbare Serviceoptionen und effiziente Prozessgestaltung sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit mit ProCoReX Europe GmbH für Organisationen aller Größenordnungen in Bielefeld nicht nur sicher und flexibel, sondern auch maximal revisionssicher und umweltfreundlich abläuft. Unternehmen profitieren so von einer EDV und IT Entsorgung mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Bielefeld, die konsequent auf Qualität, Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit ausgerichtet ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bielefeld/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.edv-entsorgung.com/elektroschrott-bielefeld/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schluss mit der Fassadenmalerei: STROMDAO zeigt in Leipzig den KI-Layer für das kritische Fotojahr 2026 Digitale Weiterbildung neu gedacht: Wie der SAP Learning Hub Unternehmen zukunftsfähig macht