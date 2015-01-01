  • Festplatten entsorgen und Datenträger entsorgen – ProCoReX Europe GmbH schützt Unternehmen

    Vermeiden Sie Bußgelder, Haftungsrisiken und Reputationsverluste: ProCoReX Europe GmbH unterstützt Sie mit maßgeschneiderten, zertifizierten Leistungen beim entsorgen von Festplatten und Datenträgern

    Die Anforderungen an die sichere Vernichtung von Festplatten und Datenträger sind für Unternehmen in Europa so hoch wie nie zuvor. Mit der vollständigen Umsetzung der NIS2-Richtlinie und der internationalen Norm ISO/IEC 21964 ist die gesetzeskonforme Vernichtung von Datenträgern und Festplatten längst kein optionales Thema mehr, sondern eine zwingende Voraussetzung für den rechtskonformen Geschäftsbetrieb. Die ProCoReX Europe GmbH, zertifizierter Spezialist für Datenträgervernichtung und IT-Entsorgung, bietet Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, um alle gesetzlichen Vorgaben sicher und effizient zu erfüllen.
    Sichere Datenvernichtung wird zur Chefsache
    Mit der Einführung der ISO/IEC 21964 und der NIS2-Richtlinie ist die Verantwortung für die sichere Entsorgung von Festplatten und anderen Datenträgern explizit in den Verantwortungsbereich der Geschäftsleitung gerückt. Fehler, Versäumnisse oder eine unzureichende Dokumentation beim Festplatten entsorgen und Datenträger entsorgen können schwerwiegende rechtliche und finanzielle Folgen haben – bis hin zur persönlichen Haftung der Geschäftsführung. Die Zeiten, in denen die Entsorgung von IT-Hardware als reine Abfallwirtschaft betrachtet wurde, sind endgültig vorbei.
    Neue Normen verlangen lückenlose Nachweise
    Die bisherige DIN 66399 wurde vollständig durch die internationale ISO/IEC 21964 abgelöst. Diese Norm definiert nicht nur Schutzklassen und Sicherheitsstufen, sondern schreibt auch die lückenlose und manipulationssichere Dokumentation aller Prozessschritte vor – vom Ausbau über den Transport bis zur endgültigen Vernichtung jedes einzelnen Datenträgers. Besonders für moderne Speichermedien wie SSDs und Flash-Speicher gelten verschärfte technische Anforderungen: Nur eine zertifizierte, mechanische Zerstörung auf besonders kleine Partikelgrößen erfüllt die gesetzlichen Vorgaben für das Festplatten entsorgen und Datenträger entsorgen.
    Rechtliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung
    Unternehmen, die gegen die Vorgaben der NIS2-Richtlinie und ISO/IEC 21964 verstoßen, riskieren empfindliche Bußgelder, Haftungsansprüche und im Schadensfall sogar die persönliche Haftung der Geschäftsleitung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist berechtigt, unangekündigte Audits durchzuführen und vollständige Nachweise über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu verlangen. Werden Mängel festgestellt, drohen nicht nur finanzielle Sanktionen, sondern auch erhebliche Reputationsverluste und Einschränkungen im Geschäftsbetrieb.
    „Die Anforderungen an das Festplatten entsorgen und Datenträger entsorgen sind im Zuge der Digitalisierung und der wachsenden Cyberbedrohungen enorm gestiegen“, erklärt die Geschäftsleitung der ProCoReX Europe GmbH. „Unternehmen müssen den kompletten Lebenszyklus ihrer IT-Assets absichern und die Vernichtung nachweislich und revisionssicher dokumentieren. Wer diese Vorgaben nicht erfüllt, riskiert nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch das Vertrauen von Kunden und Partnern.“
    Warum zertifizierte Dienstleister unverzichtbar sind
    Nur zertifizierte Fachbetriebe wie die ProCoReX Europe GmbH verfügen über die notwendige technische Ausstattung, das geschulte Personal und die etablierten Prozesse, um eine gesetzeskonforme Datenvernichtung zu gewährleisten.

