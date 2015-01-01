EDV und IT Entsorgung in Münster: ProCoReX Europe GmbH – zertifizierte Datenträgervernichtung, nachhaltig

ProCoReX Europe GmbH bietet nachhaltige EDV und IT Entsorgung in Münster: Zertifizierte Datenträgervernichtung und kompetente Betreuung für jede Phase der IT-Runderneuerung.

Vom Servertausch bis zum Unternehmensumzug: Die EDV und IT Entsorgung in Münster spielt eine entscheidende Rolle in jedem nachhaltigen IT-Lifecycle-Konzept. Die ProCoReX Europe GmbH setzt hierbei auf speziell entwickelte Lösungen, die sämtliche Anforderungen an Sicherheit, Transparenz und Umweltbewusstsein erfüllen. Jede Entsorgung beginnt mit einer detaillierten Bedarfsanalyse, auf deren Grundlage alle weiteren Schritte präzise geplant und nachvollziehbar umgesetzt werden. Vom Einzelarbeitsplatz bis zu kompletten IT-Infrastrukturen erfolgt die fachgerechte Trennung, flexible Abholung und sachgemäße Lagerung der Altgeräte zuverlässig und termintreu. Im weiteren Prozess werden sämtliche Datenträger rückverfolgbar dokumentiert, gezielt für die zertifizierte Datenträgervernichtung in Münster vorbereitet und unter Einhaltung der strengen Vorgaben der DIN 66399 unwiderruflich vernichtet. Für jede zertifizierte Datenträgervernichtung in Münster erhalten Unternehmen ein rechtssicheres Vernichtungszertifikat, das allen Nachweispflichten bei Audits oder internen wie externen Prüfungen entspricht. Die EDV und IT Entsorgung in Münster mit ProCoReX Europe GmbH umfasst weit mehr als den reinen Abtransport: Nachhaltigkeit ist buchstäblich in alle Prozesse integriert. Wertstoffe wie Metalle und Kunststoffe werden konsequent recycelt, sodass sie dem Rohstoffkreislauf wieder zugeführt werden. Schadstoffbelastete Komponenten werden separat erfasst, ordnungsgemäß behandelt und umweltgerecht entsorgt – ein aktiver Beitrag zum Schutz von Mensch und Umwelt. Mit individueller Fachberatung, einem leistungsfähigen und flexiblen Servicepaket sowie der vollständigen digitalen Dokumentation aller Schritte schafft die ProCoReX Europe GmbH maximale Transparenz, Sicherheit und Effizienz. Die Kombination aus nachhaltiger EDV und IT Entsorgung und zertifizierter Datenträgervernichtung in Münster gibt Unternehmen jeder Größe und Branche ein zu 100 % rechtssicheres, ressourcenschonendes und ökologisch verantwortungsvolles Serviceangebot an die Hand. ProCoReX Europe GmbH bleibt damit der Trusted Partner für eine moderne und umfassende IT-Entsorgung in Münster.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

