KI-Governance für Manager: Brain-Media veröffentlicht Strategie-Leitfaden für rechtssichere Innovation

KI ist kein IT-Thema mehr. Dieses Buch gibt Führungskräften einen klaren Rahmen, um KI strategisch zu steuern, Risiken zu managen und Verantwortung zu behalten.

Saarbrücken, Februar – Mit dem Inkrafttreten verschärfter Regularien durch den EU AI Act stehen Unternehmen vor einer neuen Herausforderung: Wie lässt sich künstliche Intelligenz (KI) produktiv nutzen, ohne unkalkulierbare Haftungsrisiken einzugehen? Der Fachverlag Brain-Media präsentiert mit „KI-Governance für Manager“ einen pragmatischen Leitfaden und stellt gleichzeitig sein neues Wissensmodell „Knowledge as a Service“ (KaaS) vor.

Die Implementierung von KI-Systemen ist längst keine reine IT-Frage mehr. Sie ist eine zentrale Governance-Aufgabe geworden. Manager müssen heute entscheiden, welche LLM-Modelle (Large Language Models) im Unternehmen zugelassen werden, wie der Datenschutz bei „Private KI“-Systemen gewahrt bleibt und wer im Falle einer Fehlentscheidung des Algorithmus haftet.

Governance statt Bürokratie

„Unternehmen brauchen keine dicken Regelwerke, die Innovationen im Keim ersticken. Sie brauchen klare Leitplanken und eine rechtssichere Struktur“, so der Herausgeber von Brain-Media. Der neue Leitfaden adressiert genau diese Schnittstelle zwischen technischer Machbarkeit und rechtlicher Notwendigkeit. Schwerpunkte sind unter anderem:

* Risikoklassifizierung: Einstufung von KI-Anwendungen nach dem EU AI Act.

* Haftungsfragen: Verantwortlichkeiten für C-Level und IT-Leitung.

* Private KI: Strategien für den On-Premise-Betrieb von Sprachmodellen zur Sicherung des geistigen Eigentums.

Wissen als Flatrate: Der Start von Knowledge as a Service (KaaS)

Passend zur Veröffentlichung kündigt Brain-Media den Start seines innovativen Knowledge as a Service (KaaS) Modells für Mitte März an. Unter dem Namen Brain-Media Plus+ erhalten Fach- und Führungskräfte erstmals Zugriff auf eine dynamische Wissens-Flatrate. Statt Einzelpublikationen zu erwerben, bietet das KaaS-Modell eine skalierbare Lösung für die gesamte Organisation:

* Aktualität: Kontinuierliche Updates zu dynamischen Themen wie KI-Security und DORA.

* Effizienz: Direkter Zugriff auf Checklisten, Templates und Strategie-Papiere.

* Wirtschaftlichkeit: Planbare Fixkosten statt teurer Einzelschulungen oder Beratungskosten.

„Unser Ziel ist es, Wissen so verfügbar zu machen wie Software aus der Cloud“, erklärt der Herausgeber. Zum Launch Mitte März wird für Schnellentschlossene ein Early-Bird-Tarif von 59 EUR (Personal) angeboten. Business-Lizenzen für Teams und Kanzleien starten bei 149 EUR pro Jahr.

Bibliografische Angaben

Titel: KI Governance für Manager

Untertitel: Strategische Steuerung, Risikoabsicherung und Vertrauen in KI-Systeme

Autor: Holger Reibold

Verlag: Brain-Media.de

Erscheinungsjahr: 2026

ISBN: 978-3-95444-308-6

Umfang: 220 Seiten

Preis: 16,99 EUR

Über den Autor

Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Key Account Manager eines IT-Dienstleisters hat er unmittelbar mit Fragen des KI-Einsatzes zu tun.

