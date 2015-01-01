-
Neues Fachbuch: KI Governance für Manager – Führung übernehmen, wo Algorithmen entscheiden
KI ist kein IT-Thema mehr. Dieses Buch gibt Führungskräften einen klaren Rahmen, um KI strategisch zu steuern, Risiken zu managen und Verantwortung zu behalten.
Januar 2026 – Mit „KI Governance für Manager – Strategische Steuerung, Risikoabsicherung und Vertrauen in KI-Systeme“ erscheint im Februar 2026 ein neues Fachbuch, das Künstliche Intelligenz konsequent aus Managementperspektive betrachtet. Der Autor zeigt, warum KI längst kein IT-Thema mehr ist – und weshalb Vorstände und Geschäftsleitungen Verantwortung tragen, auch wenn Entscheidungen von Algorithmen vorbereitet oder automatisiert getroffen werden.
Künstliche Intelligenz entscheidet heute über Kredite, Bewerbungen, Preise und Risiken. Diese Entscheidungen wirken objektiv und skalieren schnell, entziehen sich aber häufig klassischen Führungs- und Kontrollmechanismen. Genau hier setzt das Buch an: KI-Governance wird als eigenständige Führungsdisziplin verstanden – entscheidungsorientiert, risikobasiert und organisationsweit verankert.
Statt technischer Details oder abstrakter Ethikdiskussionen bietet das Buch konkrete Orientierung für Führungskräfte: Wer trägt Verantwortung für KI-Entscheidungen? Welche Entscheidungen dürfen automatisiert werden? Wie lassen sich EU AI Act, NIST AI RMF oder ISO/IEC 42001 in eine praktikable Managementlogik übersetzen? Und wie bleibt Governance wirksam, wenn KI-Systeme lernend und dynamisch sind?
Das Buch richtet sich an Vorstände, Geschäftsleitungen, Führungskräfte sowie Verantwortliche aus Risiko, Compliance und Recht, die KI strategisch nutzen wollen, ohne Kontrolle und Haftung aus der Hand zu geben. Alle Konzepte sind praxisnah, technologieagnostisch und auf reale Managemententscheidungen zugeschnitten.
Die Kernaussage des Buchs: KI-Governance reguliert keine Algorithmen. Sie regelt Verantwortung – und wird damit zur Kernaufgabe moderner Unternehmensführung.
Bibliografische Angaben
Titel: KI Governance für Manager
Untertitel: Strategische Steuerung, Risikoabsicherung und Vertrauen in KI-Systeme
Autor: Holger Reibold
Verlag: Brain-Media.de
Erscheinungsjahr: 2026
ISBN: 978-3-95444-308-6
Umfang: 220 Seiten
Preis: 16,99 EUR
Über den Autor
Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Key Account Manager eines IT-Dienstleisters hat er unmittelbare Einblick in die Entwicklung von KI-Systeme und kennt die sicherheitsspezifischen Herausforderungen aus der Praxis.
