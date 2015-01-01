  • Neues Fachbuch: KI Governance für Manager – Führung übernehmen, wo Algorithmen entscheiden

    KI ist kein IT-Thema mehr. Dieses Buch gibt Führungskräften einen klaren Rahmen, um KI strategisch zu steuern, Risiken zu managen und Verantwortung zu behalten.

    BildJanuar 2026 – Mit „KI Governance für Manager – Strategische Steuerung, Risikoabsicherung und Vertrauen in KI-Systeme“ erscheint im Februar 2026 ein neues Fachbuch, das Künstliche Intelligenz konsequent aus Managementperspektive betrachtet. Der Autor zeigt, warum KI längst kein IT-Thema mehr ist – und weshalb Vorstände und Geschäftsleitungen Verantwortung tragen, auch wenn Entscheidungen von Algorithmen vorbereitet oder automatisiert getroffen werden.

    Künstliche Intelligenz entscheidet heute über Kredite, Bewerbungen, Preise und Risiken. Diese Entscheidungen wirken objektiv und skalieren schnell, entziehen sich aber häufig klassischen Führungs- und Kontrollmechanismen. Genau hier setzt das Buch an: KI-Governance wird als eigenständige Führungsdisziplin verstanden – entscheidungsorientiert, risikobasiert und organisationsweit verankert.

    Statt technischer Details oder abstrakter Ethikdiskussionen bietet das Buch konkrete Orientierung für Führungskräfte: Wer trägt Verantwortung für KI-Entscheidungen? Welche Entscheidungen dürfen automatisiert werden? Wie lassen sich EU AI Act, NIST AI RMF oder ISO/IEC 42001 in eine praktikable Managementlogik übersetzen? Und wie bleibt Governance wirksam, wenn KI-Systeme lernend und dynamisch sind?

    Das Buch richtet sich an Vorstände, Geschäftsleitungen, Führungskräfte sowie Verantwortliche aus Risiko, Compliance und Recht, die KI strategisch nutzen wollen, ohne Kontrolle und Haftung aus der Hand zu geben. Alle Konzepte sind praxisnah, technologieagnostisch und auf reale Managemententscheidungen zugeschnitten.

    Die Kernaussage des Buchs: KI-Governance reguliert keine Algorithmen. Sie regelt Verantwortung – und wird damit zur Kernaufgabe moderner Unternehmensführung.

    Bibliografische Angaben

    Titel: KI Governance für Manager

    Untertitel: Strategische Steuerung, Risikoabsicherung und Vertrauen in KI-Systeme

    Autor: Holger Reibold

    Verlag: Brain-Media.de

    Erscheinungsjahr: 2026

    ISBN: 978-3-95444-308-6

    Umfang: 220 Seiten

    Preis: 16,99 EUR

    Über den Autor

    Autor ist der Informatiker Dr. Holger Reibold, der seit über 30 Jahren zu Internet- und Open-Source-Themen publiziert. Reibold gilt als Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat sich durch unzählige Beststeller in den vergangenen Jahren einen Namen in der Branche erarbeitet. Als Key Account Manager eines IT-Dienstleisters hat er unmittelbare Einblick in die Entwicklung von KI-Systeme und kennt die sicherheitsspezifischen Herausforderungen aus der Praxis.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
    St. Johanner Str. 41-43
    66111 Saarbrücken
    Deutschland

    fon ..: 068191005698
    web ..: https://www.brain-media.de
    email : info@brain-media.de

    Brain-Media publiziert seit 2003 Bücher zu Open-Source- und IT-Themen. Mastermind ist der promovierte Informatiker Holger Reibold, Urgestein der deutschen IT-Szene. Er hat in den vergangenen Jahren unzählige Bestseller und Fachartikel publiziert.

    Pressekontakt:

    Brain-Media
    Herr Holger Reibold
    St. Johanner Str. 41-43
    66111 Saarbrücken

    fon ..: 068191005698
    email : info@brain-media.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Warum klassische IT-Sicherheit bei KI versagt – Neues Fachbuch zeigt reale Angriffsflächen moderner KI-Systeme
      KI-Systeme sind manipulierbar, ohne gehackt zu werden. Ein neues Fachbuch zeigt, warum klassische IT-Sicherheit bei KI versagt und welche Angriffsflächen Unternehmen absichern müssen....

    2. Neues Fachbuch: KI Incident Response – Sicherheitsvorfälle in KI-Systemen erkennen, eindämmen und beherrschen
      Praxisleitfaden für KI Incident Response: Sicherheitsvorfälle in KI-Systemen erkennen, eindämmen und beherrschen - technisch fundiert, organisatorisch umsetzbar, regulatorisch anschlussfähig....

    3. Neues Fachbuch zeigt, warum KI-Spezialisierung zur strategischen Notwendigkeit wird
      Generische KI-Modelle stoßen in kritischen Domänen an Grenzen. Das Fachbuch "One Model Does Not Fit All" zeigt, warum domänenspezifische Sprachmodelle für KI-Entscheidungen unverzichtbar werden....

    4. Neues Fachbuch zu VirtualBox 7.x erschienen: Praxisnaher Einstieg in moderne Virtualisierung
      Mit "Virtuelle Maschinen mit VirtualBox 7.x" liefert Holger Reibold einen Leitfaden zur Virtualisierung. Das Buch zeigt, wie virtuelle Maschinen effizient eingerichtet, genutzt und verwaltet werden....

    5. Neues Fachbuch zu Scribus 1.7: Professionelles Grafikdesign mit Open Source
      Mit "Grafikdesign mit Scribus 1.7" legt Holger Reibold ein umfassendes Praxisbuch zum freien DTP-Programm Scribus vor - für Einsteiger, Profis und anspruchsvolle Print- und PDF-Projekte....

    6. Motorica sichert sich Mittel in Höhe von 5. Mio. EUR, um die Führung in der generativen KI-Revolution im Bereich der Charakteranimation zu übernehmen
      Als Marke, der führende AAA-Studios und Animationsexperten vertrauen, ermöglicht Motorica produktionsreife Bewegungssynthesen in 200-facher Geschwindigkeit ohne Einbußen in puncto Qualität oder Steuerung STOCKHOLM, SCHWEDEN / ACCESS Newswire / 24. Juni...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.