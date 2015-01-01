  • Alltagsbetreuung mit Herz: Mamata unterstützt Menschen in Geesthacht und Umgebung

    Alltagsbetreuung gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere für ältere Menschen und ihre Familien. In Geesthacht und Umgebung bietet Mamata individuelle Unterstützung im Alltag

    BildGeesthacht. – Der Wunsch, möglichst lange selbstbestimmt im eigenen Zuhause zu leben, verbindet viele Menschen – unabhängig vom Alter. Gleichzeitig steigen die Anforderungen im Alltag, insbesondere für Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Unterstützungsbedarf sowie für pflegende Angehörige. In Geesthacht und Umgebung bietet Mamata als Betreuungs- und Entlastungsdienst individuelle Unterstützung im Alltag und reagiert damit auf einen wachsenden Bedarf in der Region.

    Mamata begleitet Menschen dort, wo Hilfe gebraucht wird: im häuslichen Umfeld, bei alltäglichen Aufgaben und bei der Gestaltung des Tages. Das Angebot reicht von alltagsnaher Unterstützung und Entlastung für Angehörige über gemeinsame Aktivitäten bis hin zur Begleitung bei Terminen. Dabei steht nicht die reine Erledigung von Aufgaben im Vordergrund, sondern der persönliche Kontakt und eine vertrauensvolle Beziehung.

    Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die individuelle Ausrichtung der Betreuung. Jede Lebenssituation ist unterschiedlich, ebenso die Bedürfnisse der betreuten Menschen. Mamata setzt deshalb auf flexible Lösungen, die gemeinsam mit den Betroffenen und ihren Familien abgestimmt werden. Ziel ist es, Selbstständigkeit zu fördern, Sicherheit zu geben und den Alltag spürbar zu erleichtern.

    Auch pflegende Angehörige profitieren von diesem Ansatz. Die Vereinbarkeit von Pflege, Beruf und Familie stellt viele Menschen vor große Herausforderungen. Entlastungsangebote im Alltag können helfen, Überforderung zu vermeiden und neue Freiräume zu schaffen. Mamata versteht sich dabei als ergänzende Unterstützung, die Angehörige stärkt und entlastet.

    Als anerkannter Dienst nach § 45a SGB XI erfüllt Mamata die gesetzlichen Voraussetzungen für qualitätsgesicherte Angebote zur Unterstützung im Alltag. Die Betreuung erfolgt durch sorgfältig ausgewählte Mitarbeitende, die mit Einfühlungsvermögen, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein arbeiten. Regelmäßige Weiterbildung und persönliche Begleitung im Team tragen zur Sicherung der Qualität bei.

    Mit seinem Angebot trifft Mamata den Zeitgeist: Weg von starren Strukturen, hin zu individueller, menschlicher Betreuung. In Geesthacht und der umliegenden Region hat sich das Unternehmen damit als verlässlicher Ansprechpartner etabliert – für Menschen, die Unterstützung suchen, und für Familien, die Entlastung im Alltag benötigen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Nordelbe Presse
    Herr Matthias Renner
    Große Elbstraße 45
    22767 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 01628361533
    web ..: https://www.mamata-care.de/
    email : m.renner@nordelbe.de

    Mamata ist Ihr Betreuungs- und Entlastungsdienst für Geesthacht, Bergedorf und die umliegende Region. Wir bieten professionelle Alltagsbegleitung, Betreuung zu Hause und Entlastung für pflegende Angehörige.

    Pressekontakt:

    Nordelbe Presse
    Herr Matthias Renner
    Große Elbstraße 45
    22767 Hamburg

    fon ..: 01628361533


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die SeniorenLebenshilfe erleichtert das Leben von älteren Menschen zukünftig auch in Schonungen und Umgebung
      Stefanie Lauth ist unsere neue Lebenshelferin in Schonungen. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    2. Das Angebot der SeniorenLebenshilfe ist zukünftig für ältere Menschen in Buchholz und Umgebung verfügbar
      Lars Starke ist unser neuer Lebenshelfer in Buchholz. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    3. Eine neue Lebenshelferin bereichert das Leben älterer Menschen fortan in Schweinfurt und Umgebung
      Tamara Stahl ist unsere neue Lebenshelferin in Schweinfurt. Dort unterstütztsie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    4. Das Angebot der SeniorenLebenshilfe ist fortan für ältere Menschen in Laatzen und Umgebung zugänglich
      Thomas Reineking ist unser neuer Lebenshelfer in Laatzen. Dort unterstützt er Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    5. SeniorenLebenshilfe in Falkenstein: Ältere Menschen werden individuell und bedarfsgerecht unterstützt
      Jana Müller ist unsere neue Lebenshelferin in Falkenstein. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    6. Seniorengerechte Betreuung in Kalefeld; die SeniorenLebenshilfe unterstützt ältere Menschen im Alltag
      Christiane Hildebrand ist unsere neue Lebenshelferin in Kalefeld. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.