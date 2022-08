Starker Verstärker: Henning Kurz kommt ab 01.07.2022 als Social Media Manager zu CHANGE.

Henning Kurz bereichert als Social Media Manager ab 01.07.2022 das Social-Media-Team der CHANGE Owu! GmbH.

„Wir haben auf unseren Social-Media-Kanälen gerade eine ziemlich coole Kampagne über Vielfalt gestartet. Darin sagen wir, dass es uns egal ist, woher jemand kommt, an was er glaubt, wen er liebt, welche Sprache er spricht, welche Größe, Farbe oder Form er hat. Wir mögen alle Menschen. In diesem Zusammenhang probieren wir täglich aus, wie wir noch besser zusammenarbeiten und dabei die individuellen Bedürfnisse aller Kollegen berücksichtigen können. Unsere Ideen dazu teilen wir regelmäßig auf Social Media. Und zwar gerne so, dass es Spaß macht, die anzugucken.“ so Executive Strategy Director Verena Menzel. „Mit Henning Kurz gewinnen wir dafür jemanden, der uns weitere Impulse liefern wird. Henning sprudelt nur so vor Ideen!“

Kurz studiert aktuell Media und Marketing Management. Vor seinem Studium war Kurz Immobilienmakler in Verbindung mit der Ausbildung zum Immobilienkaufmann und machte sein Fachabitur im Bereich Wirtschaft. Entsprechend hat Kurz bereits viel Erfahrung im Präsentieren von Informationen aber auch in der Ansprache unterschiedlicher Zielgruppen gewinnen können.

„An CHANGE hat mich Anfang die Atmosphäre begeistert. Die Leute sind offen und total cool drauf. Ich finde den Ansatz klasse, dass es bei Social Media nicht nur um Referenzen und Angebote geht. Change arbeitet einfach anders und versucht einen tollen Vibe für seine Mitarbeiter zu erzeugen. Schon allein deshalb, weil das am Arbeitsergebnis auch für die Kunden sichtbar wird. Um allen Kollegen gerecht zu werden, wird ganz viel ausprobiert und am klassichen Arbeitsmodell gedreht. Und das soll von Social Media begleitet werden“ erklärt Kurz. „Darauf habe ich total Bock, weil ich auch daran glaube, dass man heute anders arbeiten muss als noch vor fünf Jahren,“

Anna-Sophie Pabst, Service Managerin bei CHANGE, ergänzt: „Bisher habe ich primär mit Verena zusammengearbeitet, um die Social Media Channel zu schmeißen. Da wir immer neue Follower für unsere Inhalte gewinnen und dabei immer coolere Formate finden, brauchen wir dringend Unterstützung. Ich kenne Henning vom Studium und wusste sofort, dass er der Richtige für die Position ist. Die Kamera liebt ihn und er liebt die Kamera. Er wird weit mehr tun, als unser Social-Media-Team zu unterstützen. Mit seinem unvoreingenommenen Blick auf Social Media wird er auch neue Akzente setzen.“

