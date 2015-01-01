KI im Marketing: Neue individuelle Teamschulung macht Unternehmen zukunftsfähig

Die neue Schulung zum Thema „KI im Marketing“ ermöglicht es Teams und Einzelpersonen, die künstliche Intelligenz strategisch und operativ professionell zu nutzen. Frühbucherpreis für 695EUR zzgl. MwSt.

Künstliche Intelligenz verändert Marketingprozesse schneller als je zuvor. Während viele Unternehmen noch experimentieren, setzt die neue Weiterbildung „KI im Marketing – die Schulung für Teams“ von B2B Runner auf Struktur, Praxisnähe und direkte Umsetzbarkeit im Arbeitsalltag.

Die 1-tägige Schulung richtet sich gezielt an Marketing-Teams oder Marketingmitarbeiter und vermittelt anhand praktischer Beispiele, wie KI strategisch und operativ imMarketing eingesetzt werden kann – auch über „normale“ Text- und Bildherstellung hinaus.

Die eintägigen Schulungen werden dabei individuell an die Bedürfnisse und Herausforderungen der individuellen Marketing-Teams angepasst. Dabei können die Kursteilnehmer vorab aus 24 modular aufgebauten Einheiten zu verschiedenen Aspekten des strategischen und operativen Einsatzes von KI im Marketing auswählen.

Praxisnahe Module mit direktem Nutzen

Ein Auszug aus den 24 Modulen zeigt die thematische Bandbreite der Schulung:

* KI-Grundlagen für Marketer: Was KI heute leisten kann – und was nicht

* ChatGPT im Marketing-Alltag: Effektive Prompts für Content, Recherche und Konzepte

* KI-gestützte Content-Strategien: Blogartikel, Landingpages und Newsletter effizient entwickeln

* Social Media mit KI skalieren: Ideenfindung, Redaktionspläne und Posting-Texte

* KI für visuelle Inhalte: Bilder und Grafiken für Kampagnen generieren

* E-Mail-Marketing & Personalisierung mit KI

* Kampagnenplanung mit KI: Von der Idee bis zur Umsetzung

* Produkttexte & Angebotskommunikation automatisieren

* KI im B2B-Marketing: Leadgenerierung, Account-Based-Marketing und Sales-Unterstützung

* Chancen, Grenzen & rechtliche Grundlagen im Einsatz von KI

Alle Module sind so konzipiert, dass sie kompakt, verständlich und sofort anwendbar sind. Ergänzt werden die Inhalte durch praktische Übungen und konkrete Anwendungsbeispiele aus dem Marketing.

„Viele Marketing-Teams wissen, dass sie KI nutzen sollten – aber nicht, wo sie anfangen sollen. Genau diese Lücke schließen wir mit einer klaren Struktur, praxisnahen Modulen und echtem Hands-on-Wissen“, erklärt Gilbert Schwartmann, Initiator der Schulung und langjähriger B2B-Marketing-Experte.

Flexibles Schulungskonzept für Marketing-Teams

Die Schulung kann online oder optional vor Ort durchgeführt werden und eignet sich sowohl für Einzelpersonen ,kleine Marketing-Teams als auch für größere Abteilungen. Ziel ist es, ein gemeinsames KI-Verständnis im Team aufzubauen und konkrete Workflows zu etablieren, die Zeit sparen und die Marketingqualität erhöhen. Dauer ist 1 Tag oder zwei halbe Tage. Alle Teams erhalten eine umfassende Schulungsdokumentation – und somit auch ein Initaldokument für ihren KI-Einsatz im Marketing.

Frühbucheraktion bis 31. März 2026

Bis zum 31.03.2026 profitieren Unternehmen von einer attraktiven Frühbucheraktion:

Mit dem Rabattcode KI2026 kostet die Schulung 695 EUR statt 890 EUR.

Weitere Informationen zur Schulung finden Interessierte unter:

https://b2b-runner.com/product/ki-im-marketing-die-schulung-fur-teams/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

B2B Runner Marketingberatung Gilbert Schwartmann

Gilbert Schwartmann

Heinrich-Delp-Str. 209

64297 Darmstadt

Deutschland

fon ..: 01791104120

web ..: https://www.b2b-runner.com

email : gschwartmann@gmail.com

B2B Runner ist eine Marketing-Beratung mit Fokus auf messbare Ergebnisse, moderne B2B-Strategien und praxisnahe Weiterbildung. Der Schwerpunkt liegt auf Marketing-Innovation, KI-Anwendungen und Performance-orientierten Wachstumsmodellen für Unternehmen.

Dabei verbindet B2B-Runner-Gründer Gilbert Schwartmann seine zwei Leidenschaften – die fürs Laufen, und die für exzellentes B2B-Marketing. Mit über 25 Jahren Erfahrung im digital getriebenen B2B-Marketing gehört Gilbert dabei zum Kreis der anerkannten Marketing-Experten der deutschsprachigen B2B-Szene.

