  • Digitale Identitätsprüfung neu gedacht: Schutz vor Fake Profilen im modernen Recruiting

    Gefälschte Profile und Deepfakes nehmen zu – moderne Screening Methoden schützen Unternehmen im DACH Raum.

    BildMit der zunehmenden Verlagerung von Bewerbungsprozessen in den digitalen Raum wächst auch das Risiko von Identitätsbetrug. Besonders im IT- und Remote-Umfeld treten immer häufiger Fälle auf, in denen Bewerbende nicht die Personen sind, die sie vorgeben zu sein. Von „CV-Farming“ durch Agenturen über manipulierte Lebensläufe bis hin zu Deepfake-Videos in Interviews – die Bandbreite an Täuschungsmöglichkeiten ist groß und für HR-Teams ohne spezialisierte Verfahren oft kaum erkennbar.

    Validato begegnet diesem Trend mit einer mehrstufigen Identitätsprüfung, die speziell darauf ausgelegt ist, moderne Manipulationsmethoden frühzeitig zu erkennen. Der Prozess beginnt mit einer digitalen Ausweisverifikation, die Ausweisdokumente anhand verschiedener Sicherheitsmerkmale prüft und deren Echtheit zuverlässig validiert. Ergänzend stellt ein „Liveness Check“ sicher, dass es sich beim Bewerbenden tatsächlich um eine reale Person handelt – nicht um ein Standbild, einen Bildschirm oder ein technisch erzeugtes Deepfake-Video. So wird schon in frühen Auswahlphasen verhindert, dass gefälschte Identitäten in sicherheitsrelevante Positionen gelangen.

    Darüber hinaus nutzt Validato strukturierte OSINT-Methoden, um die digitale Konsistenz eines Bewerbers zu überprüfen. Auffälligkeiten wie ein fehlender digitaler Fußabdruck bei angeblich sehr erfahrenen Fachkräften oder widersprüchliche Angaben im Lebenslauf werden dadurch sichtbar. Diese Vorgehensweise schützt Unternehmen nicht nur vor Identitätsbetrug, sondern auch vor gezielter Industriespionage, die durch eingeschleuste Fake-Mitarbeitende entstehen kann.

    Für HR-Abteilungen im DACH-Gebiet bedeutet das: Eine moderne Identitätsverifizierung wird zu einem essenziellen Bestandteil einer ganzheitlichen Sicherheitsarchitektur. CypSec ergänzt diesen Prozess mit Cybersicherheits-Tools, die digitale Manipulationen frühzeitig erkennen und IT-Umgebungen zusätzlich absichern – ein wichtiger Beitrag zu sicherem, vertrauenswürdigem und professionellem Recruiting.

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    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
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    fon ..: +41 44 515 77 77
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    email : reto.marti@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

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