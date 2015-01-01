  • Finanzielle Integrität richtig prüfen: Prävention entlang des Fraud Triangle Modells

    Finanzieller Druck zählt zu den Hauptrisikofaktoren für internen Betrug – gezielte Prüfprozesse schaffen Transparenz.

    BildDas „Fraud Triangle“ beschreibt drei Auslöser, die zu Betrug im Unternehmen führen können: Gelegenheit, Rechtfertigung und vor allem Druck. Finanzielle Belastungen sind dabei einer der stärksten Treiber. Sie können dazu führen, dass Mitarbeitende Daten weitergeben, Vermögenswerte entwenden oder bestechlich werden. Deshalb ist die finanzielle Integrität ein entscheidender Bestandteil einer verantwortungsvollen Personalauswahl, besonders bei Rollen mit Zugang zu sensiblen Informationen oder Vermögenswerten.

    Die rechtlichen Rahmenbedingungen im DACH-Raum sind jedoch streng: In der Schweiz darf ein Betreibungsregister-Auszug nur dann angefordert werden, wenn die Stelle dies objektiv erfordert. Auch in Deutschland unterliegt die finanzielle Prüfung strikten Vorgaben. Validato stellt sicher, dass Bonitätschecks nur dort durchgeführt werden, wo ein legitimes Interesse besteht. Gleichzeitig verhindert das System unzulässige oder neugiergetriebene Abfragen, indem es Screening-Berechtigungen an die Risikokategorie der Position koppelt.

    Validato bereitet die Ergebnisse neutral und differenziert auf. Ein einzelner Eintrag bedeutet nicht automatisch ein Ausschlusskriterium. Oft lassen sich Hintergründe im Gespräch klären – etwa vorübergehende Engpässe oder bestrittene Forderungen. Durch diese transparente Kommunikation können Unternehmen Risiken angemessen einschätzen und Bewerbenden faire Chancen bieten. Für C-Level-Positionen und Schlüsselrollen werden erweiterte Prüfungen empfohlen, um versteckte Interessenkonflikte oder internationale Verflechtungen sichtbar zu machen.

    CypSec ergänzt diesen Ansatz mit Sicherheitslösungen, die digitale Bedrohungen wie Erpressbarkeit oder Datenmissbrauch frühzeitig erkennbar machen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41 44 515 77 77
    web ..: https://validato.com
    email : reto.marti@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

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