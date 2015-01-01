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Finanzielle Integrität richtig prüfen: Prävention entlang des Fraud Triangle Modells
Finanzieller Druck zählt zu den Hauptrisikofaktoren für internen Betrug – gezielte Prüfprozesse schaffen Transparenz.
Das „Fraud Triangle“ beschreibt drei Auslöser, die zu Betrug im Unternehmen führen können: Gelegenheit, Rechtfertigung und vor allem Druck. Finanzielle Belastungen sind dabei einer der stärksten Treiber. Sie können dazu führen, dass Mitarbeitende Daten weitergeben, Vermögenswerte entwenden oder bestechlich werden. Deshalb ist die finanzielle Integrität ein entscheidender Bestandteil einer verantwortungsvollen Personalauswahl, besonders bei Rollen mit Zugang zu sensiblen Informationen oder Vermögenswerten.
Die rechtlichen Rahmenbedingungen im DACH-Raum sind jedoch streng: In der Schweiz darf ein Betreibungsregister-Auszug nur dann angefordert werden, wenn die Stelle dies objektiv erfordert. Auch in Deutschland unterliegt die finanzielle Prüfung strikten Vorgaben. Validato stellt sicher, dass Bonitätschecks nur dort durchgeführt werden, wo ein legitimes Interesse besteht. Gleichzeitig verhindert das System unzulässige oder neugiergetriebene Abfragen, indem es Screening-Berechtigungen an die Risikokategorie der Position koppelt.
Validato bereitet die Ergebnisse neutral und differenziert auf. Ein einzelner Eintrag bedeutet nicht automatisch ein Ausschlusskriterium. Oft lassen sich Hintergründe im Gespräch klären – etwa vorübergehende Engpässe oder bestrittene Forderungen. Durch diese transparente Kommunikation können Unternehmen Risiken angemessen einschätzen und Bewerbenden faire Chancen bieten. Für C-Level-Positionen und Schlüsselrollen werden erweiterte Prüfungen empfohlen, um versteckte Interessenkonflikte oder internationale Verflechtungen sichtbar zu machen.
CypSec ergänzt diesen Ansatz mit Sicherheitslösungen, die digitale Bedrohungen wie Erpressbarkeit oder Datenmissbrauch frühzeitig erkennbar machen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Validato AG
Herr Reto Marti
Claridenstraße 34
8002 Zürich
Schweiz
fon ..: +41 44 515 77 77
web ..: https://validato.com
email : reto.marti@validato.com
Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.
Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.
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Validato AG
Herr Reto Marti
Claridenstraße 34
8002 Zürich
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email : reto.marti@validato.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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