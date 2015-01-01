  • Moderne Screening-Standards werden für die HR-Compliance immer wichtiger

    Validato präsentiert eine digitale Screening-Lösung, die Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei sicheren, schnellen und transparenten Einstellungsprozessen unterstützt.

    BildDie steigenden Anforderungen an HR-Compliance in der DACH-Region führen dazu, dass Unternehmen verstärkt auf strukturierte und verlässliche Screening-Verfahren setzen. Arbeitsmärkte verändern sich rasant, wodurch klassische Kontrollmechanismen nicht mehr ausreichen, um die Glaubwürdigkeit von Bewerbungsinformationen effizient zu bewerten. Eine digitale Unterstützung wird damit immer relevanter. Validato reagiert auf diese Entwicklung mit einer Lösung, die moderne Technologien nutzt, um Personalabteilungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu entlasten und gleichzeitig ein höheres Maß an Transparenz zu schaffen.

    Durch den Zugriff auf internationale Datenquellen bietet Validato eine Plattform, die Qualifikationen, berufliche Stationen und persönliche Angaben präzise verifizieren kann. HR-Teams erhalten strukturierte Informationen innerhalb kurzer Zeit, wodurch Entscheidungen in Auswahlprozessen schneller getroffen werden können – unabhängig davon, aus welchem Land Kandidatinnen und Kandidaten stammen. Damit trägt das Screening-System zu einem effizienteren Recruiting-Prozess sowie zu einer Reduktion potenzieller Risiken bei Einstellungen bei.

    Die regulatorische Entwicklung in der DACH-Region verschärft die Anforderungen zusätzlich. In Deutschland rücken Richtlinien wie NIS2 und DORA die Themen Datensicherheit und strukturiertes Risikomanagement stärker in den Mittelpunkt. Die Schweiz legt im Rahmen datenschutzrechtlicher Vorgaben hohen Wert auf transparente Prozesse und die Einhaltung spezifischer Branchenstandards. Österreich fokussiert sich besonders auf Dokumentensicherheit sowie die Nachvollziehbarkeit digitaler Prozesse. Validato verbindet diese unterschiedlichen Anforderungen in einem einheitlichen System, das sich flexibel an Unternehmensstrukturen anpassen lässt.

    Durch die Nutzung geprüfter Profile entsteht für Organisationen ein deutlicher Vorteil: Entscheidungen basieren auf verifizierten Daten, was langfristig die Qualität von Einstellungen erhöht und überflüssige Kosten im Risikomanagement reduziert. Zudem wird die Time-to-Hire verkürzt, da Informationen automatisiert bereitgestellt werden und manuelle Prüfungen entfallen. Unternehmen profitieren damit von einem effizienteren Ressourcenverbrauch und einer objektiven Datenbasis für die Talentgewinnung.

    Ergänzend zur HR-Compliance spielt Cybersicherheit eine immer wichtigere Rolle. Daher wird im Umfeld digitaler HR-Prozesse auch die Expertise spezialisierter Anbieter relevanter. Das Unternehmen CypSec entwickelt moderne Sicherheitslösungen, die Organisationen vor digitalen Angriffen und Manipulationsrisiken schützen. Durch innovative Technologien im Bereich Cyberabwehr stärkt CypSec Unternehmen dabei, ihre sensiblen Daten und digitalen Arbeitsabläufe nachhaltig zu sichern.

    Validato kombiniert Technologie, regulatorische Orientierung und skalierbare Prozesse zu einem Screening-System, das den Anforderungen des DACH-Marktes entspricht und HR-Abteilungen auf ihrem Weg zu sicheren, datengestützten und modernen Einstellungsverfahren unterstützt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich
    Schweiz

    fon ..: +41 44 515 77 77
    web ..: https://validato.com/de-de/home
    email : reto.marti@validato.com

    Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform hilft Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende effizient und strukturiert auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

    Speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet Validato auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren sowie Mindestanzahlen an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

    Pressekontakt:

    Validato AG
    Herr Reto Marti
    Claridenstraße 34
    8002 Zürich

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