Digitale Plattform: Automatisierte Tachographen-Auswertung und Spesenabrechnung

Digitale Effizienz im Fuhrpark: AREALCONTROL ergänzt sein Private-Cloud-Portal um automatisierte Spesenabrechnung und Tachographen-Auswertung für die Transport- und Logistikbranche.

Stuttgart, 17. November 2025 – Die AREALCONTROL GmbH, Spezialist für Telematik- und Fuhrparkmanagementlösungen, präsentiert eine umfassende Erweiterung ihrer digitalen Plattform. Ab sofort stehen Unternehmen neben der rechtskonformen Tachographen-Auswertung auch eine vollständig integrierte digitale Spesenabrechnung zur Verfügung.

Mit dieser Innovation setzt AREALCONTROL neue Maßstäbe in der Automatisierung von Verwaltungsprozessen im Transport- und Logistiksektor. Ziel ist es, Fachkräfte von zeitaufwendigen Routinetätigkeiten zu entlasten und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicherzustellen.

Einfachheit und Automatisierung im Fokus

Tachographen-Auswertung: Fahrerkartendaten werden automatisch archiviert, analysiert und in übersichtlichen Berichten dargestellt. Verstöße gegen EU-Verordnungen oder das Arbeitszeitgesetz werden transparent aufgezeigt.

Digitale Spesenabrechnung: Abwesenheitszeiten werden direkt aus Fahrerkarten übernommen, Verpflegungspauschalen automatisch berechnet und Berichte als PDF oder CSV exportiert.

Entlastung für Fachkräfte

Durch die konsequente Digitalisierung entfallen manuelle Eingaben und Kontrollprozesse. Fahrerprofile werden automatisch angelegt, Spesentypen einmalig definiert und anschließend auf Knopfdruck abgerechnet. Buchhaltungen und Fuhrparkmanager profitieren von klaren, strukturierten Berichten und einer erheblichen Zeitersparnis.

Rechtssicherheit und Transparenz

Alle Daten werden verschlüsselt auf Servern in der „Private Cloud“ gespeichert – 100 % EU-DSGVO-konform. Unternehmen erhalten revisionssichere Dokumentationen und erfüllen sämtliche steuerlichen und rechtlichen Vorgaben.

Stimmen aus dem Unternehmen

„Mit der Erweiterung unserer Plattform schaffen wir eine Lösung, die Fachkräfte spürbar entlastet und gleichzeitig die Effizienz im Fuhrparkmanagement steigert“, erklärt der Geschäftsführer Ulric Rechtsteiner von AREALCONTROL. „Unsere Kunden können sich auf das Wesentliche konzentrieren – wir übernehmen die zeitintensive Bürokratie.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711-601790

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die AREALCONTROL GmbH mit Sitz in Stuttgart entwickelt seit über 20 Jahren innovative Telematik- und IoT-Lösungen für Transport, Logistik und Fuhrparkmanagement. Mit modularen Software- und Hardwarelösungen unterstützt das Unternehmen Speditionen, Transportunternehmen und Flottenbetreiber bei der Digitalisierung ihrer Prozesse.

Das deutsch-niederländische Team von etwas über 20 Personen besteht aus Physikern, Mathematikern, Ingenieuren, Informatikern und Wirtschaftswissenschaftlern, die über eine langjährige Expertise in IoT, Operations Research, Telematik und IT verfügen. Diese interdisziplinäre Kompetenz bildet die Grundlage für die Entwicklung hochinnovativer Lösungen, die sowohl technologische Exzellenz als auch praxisnahe Anwendbarkeit vereinen.

Darüber hinaus sind Vertrieb, Service, Montage und Hardware-Fertigung ausgelagert, wodurch Synergien mit spezialisierten Partnern entstehen. Dieses Modell sorgt für ein optimiertes Kosten-/Leistungsprofil und ermöglicht AREALCONTROL, sich voll auf die Entwicklung und Weiterentwicklung intelligenter Softwarelösungen zu konzentrieren.

Für über 1.250 Kunden in Europa mit mehr als 400 Integrationen in ERP-, CRM-Systeme und TMS werden täglich mehrere hundert Millionen Messages, Status-Meldungen und Dokumentationen über die AREALCONTROL Private-Cloud-Plattform verarbeitet – sicher, skalierbar und 100 % EU-DSGVO-konform.

Pressekontakt:

KfdM – Kommunikation für den Mittelstand

Herr Marcus Walter

Schulstraße 29

84183 Niederviehbach

fon ..: 0170 / 77 36 70 5

email : walter@kfdm.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Freie Fluchtwege in Fluren und Wartezonen Dank fest montierten Wandklappsitzen