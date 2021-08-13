Digitale Plattform für evidenzbasierte medizinische Datenanalyse

Mit Medical Evidence AI entsteht eine digitale Plattform zur strukturierten Analyse medizinischer Daten und wissenschaftlicher Studien. Ziel ist es, komplexe medizinische Informationen zu verbinden.

Mit dem Projekt Medical Evidence AI entsteht derzeit eine digitale Plattform, die sich mit der strukturierten Analyse medizinischer Daten und wissenschaftlicher Erkenntnisse beschäftigt. Ziel des Projektes ist es, medizinische Informationen und internationale Studien systematisch miteinander zu verbinden und dadurch komplexe medizinische Daten übersichtlicher darzustellen.

Die moderne Medizin erzeugt heute eine enorme Menge an Daten. Dazu gehören unter anderem klinische Befunde, Laborwerte, Immunstatusanalysen, bildgebende Diagnostik sowie eine stetig wachsende Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Für Ärztinnen und Ärzte stellt es eine zunehmende Herausforderung dar, diese unterschiedlichen Datenquellen miteinander zu verknüpfen und im Rahmen medizinischer Entscheidungen zu berücksichtigen.

Hier setzt das Projekt Medical Evidence AI an. Die geplante Plattform verfolgt das Ziel, verschiedene medizinische Informationsquellen strukturiert zusammenzuführen und durch moderne Analysetechnologien auszuwerten. Dabei sollen insbesondere medizinische Datenbereiche wie Anamnese, Laborparameter, Immunstatus, Tumorbiologie sowie internationale wissenschaftliche Studien miteinander verbunden werden.

Durch die Zusammenführung dieser Informationen kann langfristig eine digitale Infrastruktur entstehen, die komplexe medizinische Daten übersichtlich darstellt und evidenzbasierte Analysen unterstützt. Der Fokus liegt dabei auf der strukturierten Darstellung medizinischer Zusammenhänge sowie der besseren Zugänglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Gerade im Bereich der personalisierten Medizin und der Präzisionsmedizin gewinnt die systematische Auswertung medizinischer Daten zunehmend an Bedeutung. Moderne medizinische Forschung basiert immer stärker auf der Analyse großer Datenmengen und der Verbindung klinischer Informationen mit wissenschaftlicher Evidenz. Digitale Plattformlösungen können dabei helfen, diese Informationen effizienter zu strukturieren und zugänglich zu machen.

Medical Evidence AI wird derzeit von der IMMUMEDIC entwickelt und befindet sich aktuell in der Entwicklungsphase. In die Projektentwicklung wurden bereits erhebliche private Mittel investiert, um die konzeptionellen Grundlagen, Datenstrukturen und die Plattformarchitektur aufzubauen.

Langfristig verfolgt das Projekt das Ziel, eine digitale Plattform für evidenzbasierte medizinische Datenanalyse zu etablieren, die medizinische Informationen, wissenschaftliche Studien und moderne Technologien miteinander verbindet. Damit soll ein Beitrag zur Weiterentwicklung datenbasierter medizinischer Analysen und zur besseren Strukturierung medizinischer Informationen geleistet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMUMEDIC Limited

Herr Andreas Rach

Bessemerstr. 51 1. OG

12103 Berlin

Deutschland

fon ..: +49016091942558

web ..: https://www.medical-evidence.com/

email : immumedic@gmail.com

Medical Evidence AI ist ein Projekt der IMMUMEDIC und beschäftigt sich mit der Entwicklung digitaler Lösungen zur strukturierten Analyse medizinischer Daten.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau einer Plattform, die medizinische Informationen und wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch miteinander verbindet. Ziel ist es, komplexe medizinische Daten übersichtlich darzustellen und evidenzbasierte Auswertungen zu ermöglichen.

Die Plattform soll verschiedene medizinische Datenquellen zusammenführen, darunter:

medizinische Anamnese

Laborwerte und Immunstatusparameter

Tumorbiologie

internationale wissenschaftliche Studien

Durch die Kombination dieser Daten mit modernen Analyseverfahren entsteht eine digitale Infrastruktur, die langfristig eine strukturierte medizinische Datenplattform ermöglichen soll.

Der Hintergrund des Projektes ist die zunehmende Menge medizinischer Informationen in Forschung und klinischer Praxis. Ärztinnen und Ärzte stehen heute vor der Herausforderung, große Mengen wissenschaftlicher Veröffentlichungen sowie komplexe medizinische Daten in ihre Entscheidungen einzubeziehen.

Digitale Plattformen können dazu beitragen, diese Informationen besser zugänglich zu machen und Zusammenhänge strukturierter darzustellen.

Medical Evidence AI befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase. In die Projektentwicklung wurden bereits erhebliche private Mittel investiert, um Konzept, Datenstrukturen und Plattformarchitektur zu entwickeln.

Langfristig verfolgt das Projekt das Ziel, eine Plattform aufzubauen, die medizinische Datenanalyse, wissenschaftliche Evidenz und digitale Technologien miteinander verbindet und damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung der datenbasierten Präzisionsmedizin leisten kann.

