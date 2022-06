Digitale Resilienz – Neue eStrategy-Ausgabe erschienen

Die Juniausgabe des eStrategy-Magazins von TechDivision beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit digitaler Resilienz und steht ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Kolbermoor, 29. Juni 2022: Ab sofort steht die Sommerausgabe des eStrategy-Magazins unter www.estrategy-magazin.de zum kostenlosen Download bereit. Der Schwerpunkt des aktuellen Online-Magazins liegt auf digitaler Resilienz als Fundament für wirtschaftlichen Erfolg.

Internationale Vorkommnisse – wie die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine – und deren Auswirkungen beeinflussen durch die Globalisierung unsere Wirtschaft mehr als je zuvor. Digitale Prozesse, Infrastrukturen und Anwendungen müssen widerstandsfähig gegen unterschiedlichste externe Einflüsse sein, um schnell auf negative Entwicklungen reagieren zu können. Digitale Resilienz ist zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu einem der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) für die digitale Transformation geworden.

Aber was bedeutet digitale Resilienz überhaupt? Wie können Unternehmen sie konkret umsetzen

und was hat IT-Security damit zu tun? Für Sie sind wir diesen Fragen nachgegangen und

zeigen Ihnen in unserem Leitartikel einige Lösungsansätze auf.

Ferner erwartet Sie wieder spannender Lesestoff rund um E-Commerce und Digital Business. So erfahren Sie u. a., wie die mentale Gesundheit in einer hybriden Arbeitswelt von Führungskräften unterstützt werden kann, erhalten im Interview mit Fabian Rebeiro einen Experteneinblick in die Thematik Online-Marktplätze, stellen fest, wie Sie mit Digitalisierung am Point-of-Sale überzeugen und ergründen mit uns die Frage, wie Agenturen im Social-Media-Umfeld vom kreativ-strategischen Ansatz profitieren.

Weitere Infos und den kostenlosen Download des Magazins finden Sie hier:

https://www.estrategy-magazin.de/aktuelle-ausgabe.html

Das eStrategy-Magazin ist eine quartalsweise erscheinende, kostenlose Publikation des IT-Dienstleisters TechDivision mit Fokus auf E-Commerce und Digitalisierung.

