Digitale Sichtbarkeit im Tourismus: Pilotprojekt zeigt Marktpotenziale für Urlaubsregion auf

SEO-Experte Simon Kräling präsentiert mit dem „Cuxhaven-Online-Kompass“ eine skalierbare Methode für die Tourismusbranche, um die digitale Lücke zwischen Gast und Gastgeber datenbasiert zu schließen.

Winterberg, 27. Februar 2026: In vielen deutschen Tourismusregionen zeigt sich ein paradoxes Bild: Während das digitale Suchinteresse an Urlaubszielen ungebrochen hoch ist, stagnieren die Auslastungszahlen vielerorts. Eine aktuelle Analyse des SEO-Experten Simon Kräling am Beispiel der Destination Cuxhaven verdeutlicht nun, wie groß das ungenutzte Potenzial ist und bietet eine technologische Blaupause für Beherbergungsbetriebe im gesamten Bundesgebiet.

Daten statt Vermutungen: Der „Online-Kompass“ als Strategie-Tool

Mit dem neu entwickelten „Online-Kompass“ macht Simon Kräling das tatsächliche Marktgeschehen sichtbar. Am Pilotstandort Cuxhaven, mit rund 250 Betrieben eine der Top-Destinationen Niedersachsens, zeigt die Analyse ein monatliches Suchvolumen im hohen sechsstelligen Bereich. Dennoch liegt die durchschnittliche Auslastung laut amtlicher Statistik oft bei lediglich 30 %.

Übertragbarkeit: Eine Blaupause für den deutschen Tourismus

Obwohl die Analyse am Beispiel Cuxhavens durchgeführt wurde, ist die zugrundeliegende Methodik universell einsetzbar. Der Online-Kompass verknüpft reale Suchmaschinen-Daten direkt mit Zielgruppen und Merkmalen einer Region.

„Mein Ziel war es, ein Modell zu schaffen, das über Cuxhaven hinausgeht“, so Kräling. „Die Analyse lässt sich auf jede Tourismusregion übertragen, ob an der Küste oder im Mittelgebirge. Sie bietet Gastgebern ein datenbasiertes Fundament, um die eigene Präsenz zu hinterfragen und die Unabhängigkeit von großen Buchungsportalen nachhaltig zu stärken.“

Lokale Relevanz schlägt Branchenriesen

Die Analyse zeigt auf, dass kleine und mittelständische Vermieter durch eine präzise inhaltliche Relevanz durchaus in der Lage sind, selbst gegen globale Plattformen wie Booking.com zu bestehen. Voraussetzung ist die Kenntnis darüber, wonach der Gast wirklich sucht. Der „Cuxhaven-Online-Kompass“ dient hierbei als Orientierungshilfe, um Inhalte dort zu platzieren, wo sie auf nachweisbares Interesse treffen.

Der vollständige „Cuxhaven-Online-Kompass“ ist ab sofort kostenfrei abrufbar unter:

https://sichtbar-online.com/cuxhaven-online-kompass/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SICHTBAR SEO Simon Kräling

Herr Simon Kräling

Schanzenstr. 28

59955 Winterberg

Deutschland

fon ..: +49 1520 654 29 96

web ..: https://sichtbar-online.com/

email : simon.kraeling@sichtbar-online.com

Simon Kräling ist Gründer von SICHTBAR SEO und Experte für digitale Sichtbarkeit in Winterberg. Was vor über 20 Jahren im „Web 1.0“ begann, ist heute eine spezialisierte Beratung für Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die neue KI-Suche (GEO). Nach langjähriger Tätigkeit als Inhouse-Marketer für multinationale Konzerne erfolgte 2020 der Schritt in die Selbstständigkeit. Heute nutzt der „überzeugte Google-Fan“ seine Erfahrung, um lokale Unternehmen im Sauerland und darüber hinaus wettbewerbsfähig zu halten. Sein Anspruch: Datengetriebene Strategien, die Webseiten nicht nur auf die erste Seite, sondern direkt in die Antworten der KI bringen.

Pressekontakt:

SICHTBAR SEO Simon Kräling

Herr Simon Kräling

Schanzenstr. 28

59955 Winterberg

fon ..: +49 1520 654 29 96

email : simon.kraeling@sichtbar-online.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pietät Spamer GmbH in Offenbach Trauma überwinden mit der LIFE Jugendhilfe: Wie Beziehungsarbeit und Distanz heilen können