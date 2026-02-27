  • Digitale Sichtbarkeit im Tourismus: Pilotprojekt zeigt Marktpotenziale für Urlaubsregion auf

    SEO-Experte Simon Kräling präsentiert mit dem „Cuxhaven-Online-Kompass“ eine skalierbare Methode für die Tourismusbranche, um die digitale Lücke zwischen Gast und Gastgeber datenbasiert zu schließen.

    BildWinterberg, 27. Februar 2026: In vielen deutschen Tourismusregionen zeigt sich ein paradoxes Bild: Während das digitale Suchinteresse an Urlaubszielen ungebrochen hoch ist, stagnieren die Auslastungszahlen vielerorts. Eine aktuelle Analyse des SEO-Experten Simon Kräling am Beispiel der Destination Cuxhaven verdeutlicht nun, wie groß das ungenutzte Potenzial ist und bietet eine technologische Blaupause für Beherbergungsbetriebe im gesamten Bundesgebiet.

    Daten statt Vermutungen: Der „Online-Kompass“ als Strategie-Tool

    Mit dem neu entwickelten „Online-Kompass“ macht Simon Kräling das tatsächliche Marktgeschehen sichtbar. Am Pilotstandort Cuxhaven, mit rund 250 Betrieben eine der Top-Destinationen Niedersachsens, zeigt die Analyse ein monatliches Suchvolumen im hohen sechsstelligen Bereich. Dennoch liegt die durchschnittliche Auslastung laut amtlicher Statistik oft bei lediglich 30 %.

    Übertragbarkeit: Eine Blaupause für den deutschen Tourismus

    Obwohl die Analyse am Beispiel Cuxhavens durchgeführt wurde, ist die zugrundeliegende Methodik universell einsetzbar. Der Online-Kompass verknüpft reale Suchmaschinen-Daten direkt mit Zielgruppen und Merkmalen einer Region.

    „Mein Ziel war es, ein Modell zu schaffen, das über Cuxhaven hinausgeht“, so Kräling. „Die Analyse lässt sich auf jede Tourismusregion übertragen, ob an der Küste oder im Mittelgebirge. Sie bietet Gastgebern ein datenbasiertes Fundament, um die eigene Präsenz zu hinterfragen und die Unabhängigkeit von großen Buchungsportalen nachhaltig zu stärken.“

    Lokale Relevanz schlägt Branchenriesen

    Die Analyse zeigt auf, dass kleine und mittelständische Vermieter durch eine präzise inhaltliche Relevanz durchaus in der Lage sind, selbst gegen globale Plattformen wie Booking.com zu bestehen. Voraussetzung ist die Kenntnis darüber, wonach der Gast wirklich sucht. Der „Cuxhaven-Online-Kompass“ dient hierbei als Orientierungshilfe, um Inhalte dort zu platzieren, wo sie auf nachweisbares Interesse treffen.

    Der vollständige „Cuxhaven-Online-Kompass“ ist ab sofort kostenfrei abrufbar unter:
    https://sichtbar-online.com/cuxhaven-online-kompass/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    SICHTBAR SEO Simon Kräling
    Herr Simon Kräling
    Schanzenstr. 28
    59955 Winterberg
    Deutschland

    fon ..: +49 1520 654 29 96
    web ..: https://sichtbar-online.com/
    email : simon.kraeling@sichtbar-online.com

    Simon Kräling ist Gründer von SICHTBAR SEO und Experte für digitale Sichtbarkeit in Winterberg. Was vor über 20 Jahren im „Web 1.0“ begann, ist heute eine spezialisierte Beratung für Suchmaschinenoptimierung (SEO) und die neue KI-Suche (GEO). Nach langjähriger Tätigkeit als Inhouse-Marketer für multinationale Konzerne erfolgte 2020 der Schritt in die Selbstständigkeit. Heute nutzt der „überzeugte Google-Fan“ seine Erfahrung, um lokale Unternehmen im Sauerland und darüber hinaus wettbewerbsfähig zu halten. Sein Anspruch: Datengetriebene Strategien, die Webseiten nicht nur auf die erste Seite, sondern direkt in die Antworten der KI bringen.

    Pressekontakt:

    SICHTBAR SEO Simon Kräling
    Herr Simon Kräling
    Schanzenstr. 28
    59955 Winterberg

    fon ..: +49 1520 654 29 96
    email : simon.kraeling@sichtbar-online.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Google Agentur Frankfurt: Digitale Sichtbarkeit für Unternehmen im Herzen Hessens
      Im digitalen Herzen Deutschlands sorgt eine Google Agentur in Frankfurt dafür, dass Unternehmen online sichtbar, erfolgreich und wettbewerbsfähig bleiben - mit maßgeschneiderten Strategien, die wirkli...

    2. Städte-Tourismus im Wandel – Frankfurter Tourismustag zeigt Wege in die Zukunft
      Der Kampf um Touristen in der Travel- und MICE-Branche verschärft sich jedes Jahr....

    3. Digitale Sichtbarkeit für lokale Unternehmen in Koblenz – SEO-Experte gibt Tipps für mehr Reichweite
      Jeden Tag entgehen lokalen Firmen in Koblenz wertvolle Kundenkontakte, weil sie online nicht sichtbar sind. Dabei kann SEO oft schon mit wenig Aufwand große Wirkung zeigen....

    4. Netzwerk für Zahnärzte: Kooperationen und digitale Sichtbarkeit im Wandel – Zukunft der Zahnmedizin
      zahnarztpartner.de als innovatives Netzwerk für Zahnärzte....

    5. Kolumbien zeigt auf der ITB sein Engagement für den Tourismus als Motor für einen umfassenden Frieden
      Das Siegel "Colombia: Destinos de Paz" wird im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am 7. März am Stand des südamerikanischen Landes vorgestellt....

    6. Linkbroker 2.0: Das erste Ökosystem für digitale Autorität & Sichtbarkeit
      Linkbroker launcht weltweit erste Plattform, die Linkbuilding & PR mit Live-Sichtbarkeit (Google & AI) vereint....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.