Digitale Zukunft kommt nach Dornbirn: Digital Campus Vorarlberg eröffnet neuen Standort am Campus V

Am 28. Mai 2026 hat der Digital Campus Vorarlberg seinen zweiten Standort am Campus V in Dornbirn eröffnet.

Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Marco Tittler und Geschäftsführer Thomas Berchtold betonten in ihren Reden die Bedeutung von Bildung als Antwort auf den rasanten Arbeitsmarktwandel. Über 50 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Bildung folgten der Einladung, am Nachmittag öffnete der neue Standort seine Türen für die Öffentlichkeit.

Kürzere Wege zu digitaler Bildung

„Wir haben den zweiten Standort für das Unterland eröffnet, damit Menschen kürzere Bildungswege zu uns haben“, erklärte Geschäftsführer Thomas Berchtold in seiner Eröffnungsrede. Der neue Standort am Campus V bringt Weiterbildungsangebote in Künstlicher Intelligenz, IT, Softwareentwicklung, digitalem Marketing und Management nun auch ins Herz des Vorarlberger Rheintal.

Berchtold machte den Wandel am Arbeitsmarkt auch persönlich deutlich: „In nur 20 Jahren haben die Unternehmen, in denen ich gelernt habe und anschließend gearbeitet habe, ihre Tore geschlossen. Die Veränderungen am Arbeitsmarkt sind extrem.“ Seine Kernbotschaft: „Wir sitzen alle in einem Boot“, Arbeitnehmer:innen wie Arbeitgeber:innen seien gleichermaßen von Transformation betroffen.

Politische Unterstützung für Bildungsoffensive

Landeshauptmann Markus Wallner (Subvention Land)

„Wenn man mit der Bevölkerung in Kontakt ist, hört man immer wieder die Sorge, dass KI den eigenen Arbeitsplatz ersetzen könne. Werde ich noch gebraucht? Meine Antwort, Angst muss man keine haben. Allerdings ist es wichtig, sich damit zu befassen, vor allem in der Berufswelt. Und deshalb brauchen wir in Vorarlberg Umsetzung, Programme, Trainer:innen und Unternehmen, damit wir beim Thema Digitalisierung weiterkommen. Deshalb stehen wir hinter dem Digital Campus Vorarlberg und werden auch weiterhin in die Initiative investieren.“

Bernhard Heinzle (100% Eigentümer ist die AK Vorarlberg)

„Der neue Standort in Dornbirn ist ein bewusster Schritt, um den Digital Campus im Land noch breiter aufzustellen“, hält AK Präsident Bernhard Heinzle fest. Mit der Eröffnung des zweiten Standorts dockt die AK Vorarlberg, die 2018 die Initiatorin war und heute alleinige Eigentümerin ist, den Digital Campus Vorarlberg an eines der wichtigsten Wissens- und Innovationszentren im Land an. „Durch die räumliche Nähe zur FH und zur Digitalwirtschaft schaffen wir hier genau die Synergien, die es braucht, damit Arbeitnehmer:innen ihre digitale Qualifizierung auf das nächste Level bringen können.“

Von drei zu über 100: Erfolgsgeschichte seit 2018

Der Digital Campus Vorarlberg startete 2018 mit drei Mitarbeiter:innen. Heute bietet die Institution über 100 Kurse an und arbeitet mit renommierten Vorarlberger Unternehmen wie Getzner, Doppelmayr und Hirschmann Automotive zusammen. „Das ist nur durch Zusammenarbeit möglich“, betonte Berchtold und dankte dem Land Vorarlberg, der Mutter-Initiative Arbeiterkammer sowie seinem Team.

Lebensgeschichten zeigen: Bildung verändert

Beim Panel-Talk „Never too late – Warum Lernen nie endet!“ am Nachmittag teilten Absolvent:innen ihre persönlichen Transformationsgeschichten: Ein Fliesenleger, der zur IT-Fachkraft wurde, eine Soldatin, die zur Unternehmerin in Vorarlberg wurde.

KI-Experte Mathias Kniepeiss: „Was kreatives Schaffen noch wert ist“

Ein Höhepunkt des Eröffnungstags war die Keynote von Mathias Kniepeiss, einem der führenden KI-Experten Österreichs. In seinem Vortrag „Was kreatives Schaffen noch wert ist“ zeigte er an eigenen Projekten, wie wichtig der Mensch als Entscheider über Input, Qualität und Träger von Geschmack und Haltung bleibt.

Softrave und Networking zum Ausklang

Die Eröffnungsfeier klang bei einem „Softrave“ mit DJ, Flying Buffet und intensivem Networking aus.

Duale Standortstrategie: Flexibilität für Berufstätige

Künftig werden berufsbegleitende Kurse und Lehrgänge alternierend in Feldkirch und Dornbirn angeboten, um maximale Flexibilität und kurze Wege für Teilnehmende aus dem gesamten Rheintal, dem Unterland und dem Bregenzerwald zu gewährleisten.

Über den Digital Campus Vorarlberg

Der Digital Campus Vorarlberg ist die führende Institution für praxisnahe digitale Weiterbildung in Vorarlberg. Mit Standorten in Feldkirch und Dornbirn bietet er Kurse, Bootcamps und Lehrgänge in den Bereichen KI, IT & Coding, Softwareentwicklung, Digital Marketing sowie Business & Management. Das Angebot richtet sich an Berufstätige, Unternehmen und alle, die ihre digitalen Kompetenzen gezielt ausbauen möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Digital Campus Vorarlberg

Frau Daniela Berloffa

Widnau 10

6800 Feldkirch

Österreich

fon ..: +43 5522 2844

web ..: https://www.digitalcampusvorarlberg.at/

email : info@digitalcampusvorarlberg.at

Pressekontakt:

Digital Campus Vorarlberg

Frau Katharina Weigert

Widnau 10

6800 Feldkirch

fon ..: +43 (0)5522 22844-33

web ..: https://www.digitalcampusvorarlberg.at/

email : katharina.weigert@digitalcampusvorarlberg.at

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