Digitalisiertes Marketing in KMU: Mit Agentur oder in Eigenregie?

Neues Coaching-Konzept von getaweb füllt die goldene Mitte

Ganz oder gar nicht? Nicht mit getaweb! Die Agentur mit Standorten in Bayern und NRW beobachtet intensiv, wie sich Unternehmensmarketing im modernen Wandel mit seinen neuen Technologien verändert. Darum bietet getaweb jetzt maßgeschneiderte Hilfe zur Selbsthilfe an: ein individuelles Schulungs- und Coaching-Angebot für Unternehmen, die ihr Marketing zunehmend selbst verantworten, aber auf Agenturexpertise nicht verzichten wollen.

„Nicht jedes Unternehmen möchte heute noch alles komplett an eine Agentur auslagern“, betont getaweb Geschäftsführer Andreas Kraft. Das haben er und sein Team über die letzten Jahre zunehmend beobachtet – mit vollstem Verständnis für ihre Kunden. „Digitalisierung und KI erleichtern das Marketing derart, dass nicht für jede Aufgabe externe Unterstützung erforderlich ist. Diese Entwicklung sehen wir als richtig und wichtig an.“ – Darum möchte die Werbeagentur den hybriden Weg ihrer Kunden kreativ und professionell begleiten.

Wie ein DIY-Workshop – mit professionellem Feinschliff

Ein Wandel herrscht nicht nur in puncto digitaler Technologien, sondern auch marktwirtschaftlich in vielen Branchen. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen müssen oft haushalten: Das Marketing-Budget ist begrenzt. Zudem sind häufig nur kleine Anpassungen und Korrekturen erforderlich, die nach einer akuten Bearbeitung ohne Extrarunde über die Agentur verlangen.

Mit dem rasanten Fortschreiten künstlicher Intelligenz und intuitiver Tools liegt eine interne Umsetzung bestimmter Aufgaben und Projekte nahe. Damit geht jedoch eine gewisse Unsicherheit einher, denn auch die besten Technologien sind keine Selbstläufer und das Ergebnis bleibt oft kompromissbehaftet. Genau hier setzt getaweb an: Mit professioneller Unterstützung, individueller Schulung und einem konkreten Fahrplan.

Unabhängigkeit im Unternehmensmarketing – getaweb als Guide

getaweb besteht als Werbeagentur seit 2002 mit einem erfahrenen Kernteam und interdisziplinären Netzwerk. Die langjährige Praxiserfahrung sowie der neutrale, externe Blick auf Unternehmen und deren Außenwirkung schaffen einen besonderen Mehrwert für getaweb Kunden.

„Unsere Kunden möchten Marketing auch selbst in die Hand nehmen können. Das möchten wir nicht bremsen, sondern kontrolliert beschleunigen“, Kraft betont die Kontrolle, denn häufig fehlt das nötige Know-how mit dem Blick fürs Detail. Mit fundiertem Fachwissen aus der täglichen Marketingpraxis kann getaweb diesen Blick gezielt schärfen, um typische Ineffizienzen, Fehlinvestitionen und unklare Strategien zu vermeiden.

Individueller Wissenstransfer: Eins zu eins statt 08/15

Andreas Kraft und seine Crew haben sich intensiv Gedanken gemacht, wie Agenturkunden aus dem digitalen Wandel größtmöglichen Nutzen ziehen können. Deshalb hat getaweb das individuelle Schulungskonzept entwickelt – für professionelles und effektives Marketing in Eigenregie.

Theoretische Schulungen oder standardisierte Gruppenkurse kommen für die ambitionierten Marketingprofis dabei nicht in Frage. Vielmehr steht die Agentur ihren Kunden als individuelle Begleitung mit Analyse, Workshops und einem konkreten Maßnahmenplan zur Seite.

Die Agentur als Kompass und Co-Pilot

Im getaweb Coaching-Angebot tritt die Agentur nicht als 360°-Dienstleister mit Rundum-sorglos-Paket auf. Vielmehr soll das Konzept dabei helfen, ein „Sparen am falschen Ende“ zu vermeiden. Die Agentur-Crew ist überzeugt, dass viele Kunden das Potenzial haben, ihr Marketing mit modernen Mitteln selbst zu meistern. getaweb steht dabei als Guide zur Seite und gibt wertvolle Orientierung für unabhängige Entscheidungen.

Das gesamte Konzept ist unter genauer Betrachtung des Unternehmens auf die jeweiligen Marketing-Teams und Mitarbeitenden zugeschnitten. Auf Grundlage einer Analyse des IST-Zustands erfolgt die gemeinsame Erarbeitung eines realistischen Fahrplans. Konkrete Hilfestellungen, Tools und Erfahrungswerte stärken den Praxisbezug und die spätere Anwendbarkeit „auf eigene Faust“. Schulterblicke und Nachbesprechungen helfen, das Vorgehen fein zu justieren und eine kontinuierliche Verbesserung in den eigens geschaffenen Marketingprozessen zu etablieren.

Externe Befähigung zu interner Eigenständigkeit

Allein durch technologischen Fortschritt gewinnen Unternehmen einen völlig neuen Spielraum, eigene Ideen und Konzepte mit minimalem Aufwand ansprechend umzusetzen. Doch ist ansprechend auch gleich effizient und effektiv? getaweb sieht in der Entwicklung eine große Chance für KMU, doch das Do-it-Yourself-Marketing sollte nicht zur Möbelstückmontage ohne Anleitung werden.

Die etablierte Agentur erfindet sich und ihre Kunden im Wandel neu: Wissen soll nicht exklusiv verschlossen bleiben, sondern interaktiv in echten Nutzen verwandelt werden. So finden Unternehmen auch ohne komplettes Auslagern von Marketingmaßnahmen wirksame Wege ans Ziel.

Oder wie Andreas Kraft es ausdrückt: „Den richtigen Ton in der Zielgruppenansprache treffen, einen roten Faden durch die gesamte Kommunikation ziehen und so eine authentische Positionierung aufbauen: Das sind die entscheidenden Stellschrauben funktionierender Marketingkommunikation. Darauf konzentrieren wir uns seit fast 25 Jahren – und jetzt vermitteln wir unseren Kunden, wie wir an ihrer Stelle vorgehen würden.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

Deutschland

fon ..: 08134/5479935

web ..: https://www.getaweb.de

email : info@getaweb.de

Was 2002 mit der Erstellung von Websites begann, haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten weiter und weiter ausgebaut, sodass wir heute eine komplette Betreuung im Bereich Online- und Offline-Marketing anbieten können. Unsere beiden Standorte befinden sich in Bayern und NRW – unsere Kunden finden Sie allerdings deutschlandweit und auch im Ausland.

Pressekontakt:

getaweb GmbH

Herr Andreas Kraft

Sittenbach Str. 17e

85235 Odelzhausen

fon ..: 08134/5479935

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email : info@getaweb.de

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