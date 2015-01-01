  • Willkommen im Christian’s Bistro – wo Genuss zur Herzensangelegenheit wird

    Christian’s Bistro in Bad Griesbach: Mediterrane Leichtigkeit, herzhafte Klassiker und echtes Wohlfühlambiente. Entdecken Sie Genussmomente mit Herz, Hand und viel Leidenschaft!

    Mitten in Bad Griesbach erwartet Sie ein Ort, an dem Genuss, Gastfreundschaft und Wohlfühlambiente verschmelzen. Aus einer kleinen Idee wurde ein beliebter Treffpunkt für Genießer – geprägt von ehrlicher Küche, persönlichem Service und echter Leidenschaft.

    Mediterran & herzhaft genießen

    Unsere Küche verbindet leichte, mediterrane Kreationen mit herzhaften Klassikern. Dazu servieren wir aromatischen Kaffee und hausgemachte Kuchen. Auf unserer Sonnenterrasse genießen Sie im Sommer kulinarische Momente unter freiem Himmel – stets mit Liebe zum Detail.

    Beliebte Spezialitäten

    Freuen Sie sich auf Vielfalt und Frische: vom knusprigen Hähnchenschnitzel über frische Salate und würzige Gulaschsuppe bis hin zu Fischgerichten und Currywurst. Süße Highlights aus eigener Herstellung runden das Angebot ab – perfekt für jede Genusszeit.

    Events & Genussmomente

    Ob Musikabende, saisonale Highlights oder besondere Aktionen – bei uns ist immer etwas los. Wir schaffen Erlebnisse, die Ihren Besuch unvergesslich machen.

    Tradition trifft Zeitgeist

    Klassiker wie Fleisch- und Nudelgerichte bleiben beliebt – und genau hier setzen wir an. Mit frischen Zutaten und moderner Leichtigkeit verbinden wir Vertrautes mit neuen Akzenten für echten Genuss.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bistro in der Therme
    Herr Christian Rauscher
    Thermalbadstr. 4
    94086 Bad Griesbach i. Rottal
    Deutschland

    fon ..: 08532 920804
    web ..: http://www.bistro-bad-griesbach.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Bistro in der Therme
    Herr Christian Rauscher
    Thermalbadstr. 4
    94086 Bad Griesbach i. Rottal

    fon ..: 08532 920804
    web ..: http://www.bistro-bad-griesbach.de
    email : pr@dsa-marketing.ag


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Christians Geheimnis – Sozialkritischer Liebesroman
      Brigitte Kaindl blickt in dem Roman "Christians Geheimnis" in die Tiefen der menschlichen Seele....

    2. Veganes Bistro unter Freunden in Geisenheim
      frau ginkel ist der perfekte vegane Spot in Geisenheim (bei Wiesbaden), um sich zum gemütlichen Frühstück oder auf einen schmackhaften Bagel mit Freunden zu treffen....

    3. Franchise Gourmet Markt mit Handel, Bistro und Catering
      Der Gourmet Markt in Wiesbaden bietet überwiegend mediterrane Feinkost aus Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland und vielen anderen Ländern an....

    4. Gourmet Markt, Ladengeschäft und Bistro in Wiesbaden
      Das Feinkost und Delikatessen Geschäft Gourmet Markt befindet sich im Herzen von Wiesbaden in der schönen Fußgängerzone....

    5. Feinkost und Bistro im Gourmet Markt
      Im Gourmet Markt in Wiesbaden findet man eine große Auswahl an Feinkost und Delikatessen mit mediterranem Touch....

    6. Feines Bistro im Gourmet Markt in Wiesbaden
      Im Gourmet Markt in Wiesbaden findet man in dem integrierten Bistro leckere Snacks wie Bruschetta, Pa am oli mit Jamon Serrano oder mallorquinischen Käse sowie Bocadillo mit Serrano Schinken u.v.m....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.