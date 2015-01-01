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Willkommen im Christian’s Bistro – wo Genuss zur Herzensangelegenheit wird
Christian’s Bistro in Bad Griesbach: Mediterrane Leichtigkeit, herzhafte Klassiker und echtes Wohlfühlambiente. Entdecken Sie Genussmomente mit Herz, Hand und viel Leidenschaft!
Mitten in Bad Griesbach erwartet Sie ein Ort, an dem Genuss, Gastfreundschaft und Wohlfühlambiente verschmelzen. Aus einer kleinen Idee wurde ein beliebter Treffpunkt für Genießer – geprägt von ehrlicher Küche, persönlichem Service und echter Leidenschaft.
Mediterran & herzhaft genießen
Unsere Küche verbindet leichte, mediterrane Kreationen mit herzhaften Klassikern. Dazu servieren wir aromatischen Kaffee und hausgemachte Kuchen. Auf unserer Sonnenterrasse genießen Sie im Sommer kulinarische Momente unter freiem Himmel – stets mit Liebe zum Detail.
Beliebte Spezialitäten
Freuen Sie sich auf Vielfalt und Frische: vom knusprigen Hähnchenschnitzel über frische Salate und würzige Gulaschsuppe bis hin zu Fischgerichten und Currywurst. Süße Highlights aus eigener Herstellung runden das Angebot ab – perfekt für jede Genusszeit.
Events & Genussmomente
Ob Musikabende, saisonale Highlights oder besondere Aktionen – bei uns ist immer etwas los. Wir schaffen Erlebnisse, die Ihren Besuch unvergesslich machen.
Tradition trifft Zeitgeist
Klassiker wie Fleisch- und Nudelgerichte bleiben beliebt – und genau hier setzen wir an. Mit frischen Zutaten und moderner Leichtigkeit verbinden wir Vertrautes mit neuen Akzenten für echten Genuss.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Bistro in der Therme
Herr Christian Rauscher
Thermalbadstr. 4
94086 Bad Griesbach i. Rottal
Deutschland
fon ..: 08532 920804
web ..: http://www.bistro-bad-griesbach.de
email : pr@dsa-marketing.ag
Pressekontakt:
Bistro in der Therme
Herr Christian Rauscher
Thermalbadstr. 4
94086 Bad Griesbach i. Rottal
fon ..: 08532 920804
web ..: http://www.bistro-bad-griesbach.de
email : pr@dsa-marketing.agDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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