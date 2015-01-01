  • Genussvoll verweilen in Bad Griesbach: Café mit Vielfalt und besonderem Ambiente

    Genuss und Entspannung in Bad Griesbach: Dieses Café begeistert mit regionalen Zutaten, mediterranen Speisen und hausgemachten Kuchen – ein gemütlicher Treffpunkt für jede Auszeit.

    Das Café in Bad Griesbach ist die ideale Adresse für alle, die Entspannung und kulinarische Vielfalt schätzen. Von mediterranen Speisen über herzhafte Klassiker bis hin zu hausgemachten Kuchen bietet die abwechslungsreiche Karte für jeden Geschmack das Passende – ob Frühstück, Mittagessen oder süße Auszeit.

    Frische aus der Region

    Qualität steht hier im Mittelpunkt: Fleisch vom Traditionsmetzger, frisches Obst und Gemüse aus der Region sowie mit Liebe gebackene Kuchen sorgen für echten Geschmack. Auch bei den Getränken wird auf ausgewählte Spezialitäten gesetzt – für rundum stimmigen Genuss.

    Ambiente & Gastfreundschaft

    Stilvolles Design trifft auf gemütliche Atmosphäre. Innen wie außen lädt das Café zum Verweilen ein. Mit herzlichem Service und viel Liebe zum Detail wird jeder Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

    Für jeden Anlass

    Ob entspanntes Frühstück, genussvolles Mittagessen oder Kaffee am Nachmittag – das Café ist ein beliebter Treffpunkt. Auch Feiern und Events finden hier den passenden Rahmen.

    Tradition & Leichtigkeit

    Mediterrane Leichtigkeit und bodenständige Küche verbinden sich zu einem Angebot, das begeistert – frisch, vielfältig und immer einen Besuch wert. Ein Ort, an dem man gerne verweilt, sich wohlfühlt und immer wieder neue kulinarische Highlights entdeckt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bistro in der Therme
    Herr Christian Rauscher
    Thermalbadstr. 4
    94086 Bad Griesbach i. Rottal
    Deutschland

    fon ..: 08532 920804
    web ..: http://www.bistro-bad-griesbach.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Bistro in der Therme
    Herr Christian Rauscher
    Thermalbadstr. 4
    94086 Bad Griesbach i. Rottal

    fon ..: 08532 920804
    web ..: http://www.bistro-bad-griesbach.de
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