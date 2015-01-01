Lieferketten unter Druck: So stärken Sie Ihr Lieferantenmanagement – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Steigende Risiken und gesetzliche Anforderungen machen professionelles Lieferantenmanagement zum zentralen Erfolgsfaktor. Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH zeigt Lösungen für die Praxis.

Globale Lieferketten stehen weiterhin massiv unter Druck. Materialengpässe, geopolitische Unsicherheiten, steigende regulatorische Anforderungen sowie wachsende Erwartungen an Nachhaltigkeit und Transparenz stellen Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Gleichzeitig wird von Kunden und Geschäftspartnern ein verantwortungsvolles Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette vorausgesetzt.

Ein zentraler regulatorischer Treiber ist dabei das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Unternehmen sind verpflichtet, Risiken in ihren Lieferketten systematisch zu identifizieren, zu bewerten und geeignete Maßnahmen zur Prävention und Abhilfe zu implementieren. Dazu gehören insbesondere strukturierte Risikoanalysen, wirksame Präventionsmaßnahmen sowie eine lückenlose Dokumentation aller relevanten Prozesse. Ziel ist es, die Einhaltung grundlegender Standards wie Menschenrechte und Umweltschutz entlang der gesamten Lieferkette sicherzustellen.

Unternehmen, die ihre Lieferanten strategisch steuern und aktiv entwickeln, können Risiken frühzeitig erkennen, gezielt minimieren und ihre Lieferketten nachhaltig stabilisieren. Strategisches Lieferantenmanagement wird damit zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Um Unternehmen bei der praktischen Umsetzung dieser Anforderungen zu unterstützen, bieten spezialisierte Weiterbildungsformate der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH gezielte Unterstützung. Die Inhalte reichen von strategischem Lieferantenmanagement über praxiserprobte Methoden zur Lieferantenentwicklung – unter anderem aus der Automobilindustrie – bis hin zur Umsetzung des LkSG im Einkauf.

Alle Seminare werden ausschließlich als Inhouse-Schulung angeboten und individuell auf die jeweiligen Anforderungen der Unternehmen zugeschnitten.

Vor dem Hintergrund zunehmender regulatorischer Anforderungen und globaler Unsicherheiten wird ein professionelles Lieferanten- und Risikomanagement immer wichtiger. Unternehmen, die jetzt handeln, stärken nicht nur ihre Compliance, sondern auch die Zukunftsfähigkeit ihrer gesamten Lieferkette.

Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.tuev-seminare.de/blog/lieferketten-unter-druck-risiken-minimieren-lksg-erfuellen-zukunft-sichern

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

66280 Sulzbach/Saar

Deutschland

fon ..: 06897506531

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

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