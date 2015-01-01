VEFK mit TÜV-Zertifikat: Erste Absolventen bestätigen Praxisbedarf – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Die ersten Absolventen der zertifizierten VEFK bestätigen den Praxisbedarf: Mit fundiertem Fachwissen, organisatorischem und rechtlichem Know-how übernehmen sie Verantwortung in Unternehmen.

Die ersten Teilnehmenden haben die Prüfung erfolgreich bestanden. Mit dem Zertifikat zur Verantwortlichen Elektrofachkraft (VEFK) bestätigt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH erstmals offiziell die fachliche, organisatorische und rechtliche Kompetenz von Elektrofachkräften.

Die Rolle der Verantwortlichen Elektrofachkraft gewinnt in Industrie-, Dienstleistungs- und Energieversorgungsunternehmen zunehmend an Bedeutung. Gemäß den Anforderungen der DIN VDE 1000-10 tragen VEFK eine zentrale Verantwortung für die sichere Organisation elektrotechnischer Arbeiten im Unternehmen. Im betrieblichen Alltag stehen Verantwortliche Elektrofachkräfte dabei vor vielfältigen Herausforderungen. Neben der Umsetzung technischer Normen und Vorschriften müssen sie häufig auch organisatorische Strukturen im Elektrobereich aufbauen, Verantwortlichkeiten klar definieren und Gefährdungen systematisch bewerten. Gleichzeitig fungieren sie als zentrale Schnittstelle zwischen Unternehmensleitung, Fachpersonal und Arbeitsschutz.

Mit der Zertifikatsprüfung bietet die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH Elektrofachkräften die Möglichkeit, ihre Qualifikation als Verantwortliche Elektrofachkraft durch einen anerkannten Kompetenznachweis zu dokumentieren. Die ersten erfolgreichen Absolventen zeigen, den Praxisbedarf nach strukturierter Weiterbildung und klarer Qualifikationsbestätigung.

„Die erfolgreiche Teilnahme der ersten Absolventen zeigt, wie wichtig eine fundierte Qualifikation für diese verantwortungsvolle Position ist“, erklärt Christoph Six, Fachbereichsleiter der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH. „Die Prüfung bestätigt, dass die Teilnehmer über das Fachwissen sowie die organisatorischen und rechtlichen Kenntnisse verfügen, um die Aufgaben der VEFK sicher und rechtskonform wahrzunehmen. Wir gratulieren den Absolventen herzlich zur erfolgreichen Qualifikation.“

Zur Vorbereitung auf die Zertifikatsprüfung bietet die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH eine modulare Lehrgangsreihe an, die zentrale Themenfelder der Tätigkeit als VEFK abdeckt. Dazu gehören unter anderem die Rolle der VEFK im Unternehmen, der Aufbau einer rechts- und normenkonformen Elektroorganisation sowie die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen in der Elektrotechnik. Die Lehrgangsreihe schließt mit einer Online-Prüfung ab. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden ein personengebundenes Zertifikat zur „Zertifizierten VEFK (TÜV)“.

Weitere Informationen zur Lehrgangsreihe und zur Zertifikatsprüfung finden Interessierte unter: https://www.tuev-seminare.de/weiterbildung/zertifikatslehrgaenge/zertifizierte-vefk-tuev

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

