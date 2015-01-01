Sommerakademie 2026: Bildung in Management/Führung mit Urlaubsfeeling – TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Die Sommerakademie vereint Weiterbildung mit inspirierendem Lernumfeld am Meer. Praxisnahe Seminare zu Resilienz, souveränem Auftreten und Compliance-Management stärken Ihre Kompetenzen nachhaltig.

Weiterbilden mit Meerblick: Die Sommerakademie der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH steht für hochwertige Weiterbildung in besonderer Atmosphäre. Nach dem erfolgreichen Etablieren des Formats „Sommerakademie“ im Bereich Maschinensicherheit, wird das bewährte Konzept nun gezielt erweitert – erstmals mit exklusiven Angeboten für die Bereiche Management und Führung. Damit verbindet die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH fachliche Spitzenqualität mit einem inspirierenden Lernumfeld direkt am Meer.

Das Besondere an der Sommerakademie ist die Kombination aus intensiver Weiterbildung, bewusst gewählten Sommerterminen und einem außergewöhnlichen Seminarort an der Ostsee. Die entspannte Umgebung von Scharbeutz schafft ideale Voraussetzungen für neue Perspektiven, nachhaltiges Lernen und persönlichen Austausch fernab vom Tagesgeschäft.

Als Veranstaltungsort überzeugt das moderne Wellnesshotel Bayside mit seiner exklusiven Strandlage im Herzen der Lübecker Bucht. Die Orte Grömitz, Timmendorfer Strand und Travemünde liegen in unmittelbarer Nähe und die historische Altstadt Lübecks ist in kurzer Zeit bequem erreichbar.

Im Juni 2026 bietet die Sommerakademie im Bereich Management/Führung drei ausgewählte Seminare an, die gezielt auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen in Unternehmen ausgerichtet sind:

– Resilienztraining zur Stressbewältigung (16.-17. Juni 2026)

Mentale Stärke ist heute ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das zweitägige Resilienztraining unterstützt Fach- und Führungskräfte dabei, ihre persönliche Widerstandskraft gezielt zu stärken und souverän mit Stress umzugehen. Praxisnahe Übungen, moderierter Erfahrungsaustausch und konkrete Werkzeuge für den Berufsalltag sorgen für nachhaltige Wirkung.

– Souveränes Auftreten (18.-19. Juni 2026)

Ob Präsentation, Meeting oder Personalgespräch: Überzeugendes Auftreten entscheidet. In diesem Seminar lernen Teilnehmende durch bewussten Einsatz von Atmung, Stimme und Körperhaltung, ihre Präsenz und Überzeugungskraft zu steigern.

– Zertifiziertes Compliance-Management nach ISO 37301 für Entscheider (22.-26. Juni 2026)

Governance, Verantwortung und Rechtssicherheit stehen im Fokus dieses fünftägigen Seminars. Entscheider erhalten ein fundiertes, praxisnahes Verständnis für den Aufbau und die Steuerung eines wirksamen Compliance-Management-Systems nach ISO 37301 und ISO 37000.

Mit der Sommerakademie Management/Führung setzt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ein klares Zeichen: Weiterbildung darf inspirieren, entschleunigen und gleichzeitig höchste fachliche Qualität bieten. Die Ostsee als Seminarort wird dabei bewusst als Teil des Konzepts genutzt für neue Impulse, nachhaltige Lernerfahrungen und eine besondere Atmosphäre, die motiviert und begeistert.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten zur Sommerakademie und Anmeldung unter:

https://www.tuev-seminare.de/SommerakademieManagement

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Carolin Gerwert

Am TÜV 1

66280 Sulzbach/Saar

Deutschland

fon ..: 06897506531

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : carolin.gerwert@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

