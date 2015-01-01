-
FAVORITE Schloss-Gastronomie – Genuss im historischen Ambiente
Die FAVORITE Schloss-Gastronomie in Geisenheim vereint regionale Küche, Weintradition und stilvolles Ambiente – betrieben vom FAVORITE Parkhotel Mainz auf dem historischen Schloss Johannisberg.
Inmitten der Weinberge des Rheingaus, auf dem traditionsreichen Schloss Johannisberg, präsentiert sich die FAVORITE Schloss-Gastronomie als neue kulinarische Adresse für Feinschmecker und Weinliebhaber. Seit 2025 betreibt das renommierte FAVORITE Parkhotel aus Mainz die Gastronomie des Schlosses und führt damit seine Philosophie von Qualität, Regionalität und Gastlichkeit an einem außergewöhnlichen Ort fort. Das historische Schloss mit seinem beeindruckenden Panoramablick über das Rheintal bildet die ideale Bühne für das neue gastronomische Konzept, das Tradition und Moderne harmonisch vereint.
Regionale Küche mit Raffinesse und Weinbegleitung
Das Küchenteam der FAVORITE Schloss-Gastronomie legt besonderen Wert auf frische, regionale Zutaten und die enge Zusammenarbeit mit Produzenten aus der Umgebung. Auf der Speisekarte finden sich kreative Interpretationen klassischer Gerichte, begleitet von erlesenen Weinen aus den besten Lagen des Rheingaus. Der kulinarische Anspruch orientiert sich dabei an den Werten des Stammhauses in Mainz: handwerkliche Perfektion, ehrliche Aromen und ein Gespür für saisonale Akzente. Ob zum Mittagessen auf der Terrasse, zum festlichen Menü im Restaurant oder zum Glas Riesling im Weingarten – hier steht der bewusste Genuss im Mittelpunkt.
Vielfältige Räume für besondere Anlässe
Neben dem regulären Restaurantbetrieb bietet die FAVORITE Schloss-Gastronomie ideale Rahmenbedingungen für Feiern, Tagungen und exklusive Veranstaltungen. Der historische „Fürst von Metternich Saal“ beeindruckt mit seiner eleganten Ausstattung und eignet sich für Hochzeiten, Firmenfeiern oder kulturelle Events. Auch der Außenbereich mit dem beliebten Weingarten lädt Gäste dazu ein, besondere Momente in stilvoller Atmosphäre zu genießen. So wird das Schloss Johannisberg nicht nur zum Ort des kulinarischen Erlebnisses, sondern auch zum Treffpunkt für Kultur und Gemeinschaft.
Verantwortung und Leidenschaft – die Handschrift der FAVORITE Schloss-Gastronomie
Mit der Übernahme der Schloss-Gastronomie setzt das FAVORITE Parkhotel seine Erfolgsgeschichte fort und unterstreicht seine enge Verbundenheit zur Region. Das Familienunternehmen steht für persönlichen Service, nachhaltige Qualität und die Liebe zum Detail – Werte, die nun auch im Rheingau spürbar werden. Die Kombination aus geschichtsträchtigem Ambiente, moderner Gastronomie und herzlicher Gastlichkeit macht die FAVORITE Schloss-Gastronomie zu einem besonderen Ziel für Besucher aus nah und fern.
Kontaktinformation
Die FAVORITE Schloss-Gastronomie befindet sich im Schloss Johannisberg, 65366 Geisenheim, und ist telefonisch unter 06722 96090 oder per E-Mail an gastronomie@favorite-schlossgastronomie.de erreichbar. Geöffnet ist Dienstag bis Samstag von 12.00 bis 22.00 Uhr sowie Sonntag und an Feiertagen von 11.00 bis 22.00 Uhr; Montag ist Ruhetag.
