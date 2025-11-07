  • „Kellerzauber“ im Schloss Edesheim

    Mit dem „Kellerzauber 2025/2026“ lädt das Hotel Schloss Edesheim zu einer neuen Saison voller Genuss und Unterhaltung in den historischen Wittelsbachkeller ein.

    BildVon November bis April, jeweils an einem Freitag, erleben die Gäste im Hotel Schloss Edesheim (aus den Reihen der Privathotels Dr. Lohbeck) Dinner-Shows, die Kultur und Kulinarik auf höchstem Niveau vereinen: ein Aperitif, ein erlesenes 3-Gang-Menü aus der mehrfach ausgezeichneten Schlossküche sowie Künstler aus Kabarett, Musik, Theater und Comedy sorgen für ein Rundum-Erlebnis für alle Sinne. „Wir möchten unseren Gästen unvergessliche Abende bieten: ein Zusammenspiel aus Genuss, Humor und Atmosphäre, das man so nur im Wittelsbachkeller erleben kann“, sagt Hoteldirektor Andreas Lorenz. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, die Dauer beträgt rund 3,5 Stunden, der Eintrittspreis liegt bei 79 Euro pro Person.

    Von Heinz Erhardt bis Elwenfels: Kulturprogramm im Schloss

    Das Programm startet am 7. November 2025 mit Andreas Neumanns gefeierter „Hommage an Heinz Erhardt“, gefolgt von Kabarettistin Sia Korthaus, die am 12. Dezember mit „Oh Pannenbaum“ für weihnachtliche Satire sorgt. Am 23. Januar begeistert Alice Hoffmann mit ihrem neuen Programm „Hinter der Kittelschürze“, während das Pfälzer Duo Dubbes & Dabbes am 27. Februar mit „Liebe auf den ersten Schluck“ regionale Comedy vom Feinsten liefert. Am 6. März verabschiedet sich Chansonnier Marcel Adam mit einem „Best of“ seiner Chansons, bevor Britta & Christian Habekost am 10. April mit einer szenischen Lesung aus ihrer Krimireihe „Elwenfels“ die Saison beschließen. Karten sind telefonisch unter 06323 / 94 24-0 oder direkt im Schloss Edesheim, Luitpoldstraße 9, 67483 Edesheim erhältlich.

    Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA.

