  • Vier Sterne für ein gelebtes Miteinander im Seehotel Leoni

    Egal ob an der Rezeption, in der Küche, im Restaurant oder im Housekeeping – wer das Seehotel Leoni besucht, spürt sofort: Hier arbeitet ein Team, das funktioniert und füreinander da ist.

    BildIn einer Branche, die stetigem Wandel unterliegt, setzt das Hotel am Starnberger See dafür auf einen Führungsstil, der auf Vertrauen, Eigenverantwortung und persönlicher Entwicklung basiert – mit Erfolg: Das Seehotel Leoni wurde erneut mit 4 Sternen klassifiziert. Für Hoteldirektor Sebastian Schwarz ist die Auszeichnung weniger Ziel als vielmehr Bestätigung eines Weges: „Diese vier Sterne sind ein Symbol für die Arbeit eines Teams, das mit Herzblut und Zusammenhalt täglich über sich hinauswächst. Und sie zeigen: Moderne Führung, die Menschen in den Mittelpunkt stellt, rentiert sich – für alle Beteiligten.“

    Menschen im Mittelpunkt: So entsteht Qualität, die strahlt

    Die Klassifizierung des zu den Privathotels Dr. Lohbeck gehörigen Hotels bewertet zwar vor allem Ausstattung und Standards, aber entscheidend für das gelebte Niveau sind andere Faktoren: ein freundlicher, hilfsbereiter Service, eine starke Küchenleistung, durchgehend hohe Sauberkeit und eine entspannte Atmosphäre, die vom ersten Moment an ankommt. Investitionen für eine moderne Schwimmbadtechnik, neue Sessel im Club 44 oder die frisch geflieste obere Terrasse mit neuer Markise runden das Bild ab. Die Basis dafür: die Menschen, die das Hotel zu etwas Besonderem machen. „Jede und jeder im Team, egal auf welcher Position, darf und soll Entscheidungen treffen, gestalten, mitdenken“, sagt Schwarz. „Qualität entsteht nicht nur durch Geld, sondern durch Haltung. Wer seine Mitarbeitenden ernst nimmt, wer sie wachsen lässt, wer Feedback nicht nur einholt, sondern lebt, der entwickelt ein Hotel, das auf allen Ebenen überzeugt.“

    Privathotels Dr. Lohbeck
    Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

