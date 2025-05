Privathotels Dr. Lohbeck: Piet Schmirler ist neuer Direktor im Hotel Freund

Neuer Direktor im ****S Hotel Freund in Oberorke im Waldecker Land – zwischen Sauerland und Edersee. Das Natur- und Wellnesshotel gehört zu den Privathotels Dr. Lohbeck.

Piet Schmirler hat die Position des Hoteldirektors im Hotel Freund der Privathotels Dr. Lohbeck übernommen. Der 47-jährige gelernte Hotelfachmann bringt umfassende Erfahrung aus leitenden Positionen in der gehobenen Hotellerie mit. Zuletzt hat Schmirler als Hoteldirektor im Ayurveda & Wellnesshotel Seeschlösschen Senftenberg gearbeitet. Davor war er über 17 Jahre lang Hoteldirektor für das Göbel’s Hotel Quellenhof und des Göbel’s Hotel AquaVita, wo er mit 29 Jahren als damals jüngster Direktor der Göbel’s Hotels einstieg. Zeitgleich war er als Betriebsleiter für das Gesundheitszentrum „QuellenTherme“ zuständig.

Ein Kind des Waldecker Landes: Verbundenheit, Tradition und Vision

Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann startete Schmirler seine Karriere im Ramada-Treff Hotel Willingen, wo er erste Erfahrungen an der Rezeption sammelte. Anschließend übernahm er verschiedene Positionen bei Welcome Hotels, darunter Empfangschef, Direktionsassistent und Verkaufsrepräsentant. Zudem war er an der Neueröffnung eines Hotels beteiligt und verantwortete operative Abläufe. Zu seiner neuen Aufgabe sagt Piet Schmirler: „Ich bin im schönen Waldecker Land aufgewachsen und fühle mich hier zuhause. Die Geschichte des Hauses ist mir vertraut, da ich die Familie Freund persönlich kannte. Mein Ziel ist es, in diesem Wohlfühlort eine erstklassige Servicequalität zu gewährleisten und innovative Konzepte zu etablieren, um den Gästen ein einzigartiges Erlebnis zu bieten und die Position des Hotel Freund als führendes Haus in der Region weiter zu festigen.“

Privathotels Dr. Lohbeck

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

