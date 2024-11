Privathotels Dr. Lohbeck: Mit Vielfalt zum Erfolg: Internationale Azubis im Seehotel Leoni

Das Seehotel Leoni unterstreicht erneut sein Bekenntnis zu kultureller Vielfalt:

Aktuell haben fünf neue Auszubildende ihre Karrieren im traditionsreichen Hotel am Ufer des Starnberger Sees begonnen. Darunter befinden sich drei Hotelfachfrauen, ein Hotelfachmann und ein Koch. Was diese neuen Teammitglieder auszeichnet, ist nicht nur ihre Motivation und ihr Engagement, sondern auch ihre unterschiedlichen kulturellen Wurzeln. Neben Deutschland stammen die neuen Auszubildenden aus Brasilien, der Türkei und den Philippinen.

Gemeinsam stark: Achtzehn Nationen – ein Team

Mit den Neuzugängen zählt das Team des Seehotel Leonie nun 43 Mitarbeiter, die aus insgesamt 18 verschiedenen Ländern stammen. „Unsere Mitarbeiter kommen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt, und genau das macht uns stark“, erklärt Direktor Sebastian Schwarz. „Jeder bringt seine eigene Kultur, seine Erfahrungen und seine Sichtweise ein, was unser Team enorm bereichert. Diese Vielfalt macht unser Haus nicht nur zu einem weltoffenen Ort für unsere Gäste, sondern auch zu einem Arbeitsplatz, an dem Zusammenarbeit auf gegenseitigem Respekt basiert.“

Weitere Informationen über das Seehotel Leoni und die Privathotels Dr. Lohbeck.

Privathotels Dr. Lohbeck

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA.

Die Privathotels Dr. Lohbeck liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

