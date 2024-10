Privathotels Dr. Lohbeck: Seehotel Schloss Klink erweitert Spa-Angebot mit Private Spa

Im Spa-Bereich des Seehotel Schloss Klink stehen ab sofort fünf neue Behandlungszimmer für Kosmetik (wie Permanent Make-up oder Laserbehandlungen) und entspannende Massagen bereit.

Zudem wertet der neue Private Spa das besondere Angebot des Seehotels Schloss Klink ab. Dieser kann innerhalb der Saunenlandschaft für private Zwecke separat abgetrennt und ab einer Dauer von zwei Stunden von bis zu 12 Personen exklusiv genutzt werden. Ein privater Saunameister zelebriert die Aufgüsse auf Wunsch nur für die geschlossene Gesellschaft. Diese wird zusätzlich verwöhnt mit Chandon Garden Spritz, Obstspießen, Säften und Wasser. „Unser Private Spa schafft einen Entspannungsraum, in dem unsere Gäste die Seele baumeln lassen dürfen. In den neuen Behandlungsräumen verbinden wir den historischen Charme unseres Schlosses mit modernsten Methoden und Equipment“, so Dirk Gattig, Cluster SPA-Manager für Seehotel Schloss Klink und Seehotel Fleesensee der Hotelgruppe Privathotels Dr. Lohbeck. „Unser Ziel ist es, dass sich unsere Gäste bei jeder Anwendung im wahrsten Sinne des Wortes fürstlich umsorgt fühlen.“ Die Wellness- und Saunenlandschaft umfasst neben den neuen Behandlungsräumen zwei Infrarotkabinen, zwei Dampfsaunen, ein Sanarium und zwei finnische Saunen sowie einen Salzraum und diverse Ruhezonen im Innen- und Außenbereich auf mehr als 1000 Quadratmetern.

Weitere Informationen über das Seehotel Schloss Klink und die Privathotels Dr. Lohbeck.

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

