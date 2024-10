Privathotels Dr. Lohbeck: Hotel Schloss Rheinfels präsentiert den neuen „Azubi-Wein“ 2023

Das Hotel Schloss Rheinfels in St. Goar feiert die Wiederauflage einer traditionsreichen Kooperation:

Unter der Leitung von Hoteldirektor Jens Sebbesse im Hotel Schloss Rheinfels und in Zusammenarbeit mit dem Weingut Weiler-Fendel wurde erneut ein „Azubi-Wein“ kreiert. Neun engagierte Auszubildende des Hotels (Privathotels Dr. Lohbeck) aus verschiedenen Ausbildungszweigen haben gemeinsam mit dem Weinexperten und Freund des Hauses Stephan Fendel den diesjährigen 2023er „Oberweseler Oelsberg Riesling Spätlese – edelsüß“ entwickelt. Dieser exklusive Tropfen besticht durch seine feinen Aromen von Pfirsich und Aprikose und verbindet spielerische Leichtigkeit mit einer harmonischen Säure. Der Wein ist im Hotel erhältlich oder kann per E-Mail an azubiwein@schloss-rheinfels.de bestellt werden.

Vom Weinberg bis zur Flasche: gemeinsam Großes schaffen

Bereits vor der Pandemie entstand die Idee, den „Azubi-Wein“ als gemeinsames Projekt zwischen dem Hotel Schloss Rheinfels und dem Weingut Weiler-Fendel ins Leben zu rufen. Der Gedanke dahinter: den Auszubildenden Einblicke in die Kunst des Weinbaus zu geben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, aktiv am Entstehungsprozess eines Weins mitzuwirken. Unter der neuen Leitung des Hotels wurde dieses Projekt im letzten Jahr erfolgreich wiederbelebt. Die Auszubildenden erhielten – im Haus betreut durch den langjährigen Mitarbeiter und Gastronomischen Leiter Mathias Helm – eine intensive Schulung, die sie von der Bodenbearbeitung über den Rebschnitt bis hin zur Lese des edelsüßen Rieslings begleitete. Der Oelsberg, eine der besten Weinlagen Oberwesels, bot dabei perfekte Bedingungen für den Anbau. Das Ergebnis: Ein Wein, der die natürliche Kraft des Schieferbodens und die Liebe zum Detail spürbar macht. Der 2023er Riesling ist nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch ein Zeugnis der Hingabe und des Engagements aller Beteiligten.

