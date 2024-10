Privathotels Dr. Lohbeck: Eigene Insel für das Seehotel Fleesensee: Privater Badespaß und Events

Das Seehotel Fleesensee an der Mecklenburgischen Seenplatte verfügt nun über eine hoteleigene Insel – für das (private) Badevergnügen sowie Veranstaltungen aller Art.

Der Wunsch, eine eigene Badeinsel für das Hotel zu erschaffen, entstand aus der Idee heraus, den vorhandenen Schilfgürtel links und rechts des Strandes nicht zu beschädigen. Die neu gestaltete Insel mit eigenem Privatstrand bietet alles, was es für einen perfekten Tag am Wasser braucht: Komfortable Strandkörbe, bequeme Liegen und Sonnenschirme. Das Eiland, das insgesamt circa 300 Quadratmeter umfasst, kann aber nicht nur zum Sonnenbaden und Relaxen genutzt werden, sondern bietet auch den idealen Rahmen für exklusive Veranstaltungen. Ob Hochzeiten, Teamevents oder private Feiern – die Badeinsel schafft eine „außergewöhnliche Kulisse für unvergessliche Momente“, so Dirk Gattig, Cluster SPA-Manager für Seehotel Schloss Klink und Seehotel Fleesensee der Hotelgruppe Privathotels Dr. Lohbeck.

Privathotels Dr. Lohbeck:

Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Privathotels Dr. Lohbeck GmbH & Co.KG

Frau Sabine Dächert

Barmer Straße 17

58332 Schwelm

Deutschland

fon ..: +49 (0) 2336 4097-0

web ..: https://max-pr.eu/kunden/privathotels-dr-lohbeck

email : info@lohbeck-privathotels.de

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldpreis – die Reise dürfte weitergehen