  • Landhaus zu den Rothen Forellen modernisiert Schwimmbadtechnik

    Das Landhaus zu den Rothen Forellen, das den Privathotels Dr. Lohbeck angehört, hat die Modernisierung seiner Schwimmbadtechnik erfolgreich abgeschlossen.

    BildRund 350.000 Euro wurden in die technische Ausstattung der Poolanlage investiert, um den Gästen auch weiterhin ein unvergleichliches Badevergnügen zu garantieren. Im Rahmen der Modernisierung wurden die Wasseraufbereitung, Energieeffizienz und die Steuerungssysteme der Anlage auf den neuesten Stand gebracht. OSPA und BLUME lieferten hierbei die modernsten Lösungen, die nicht nur Komfort und Sicherheit erhöhen, sondern auch messbare ökologische Vorteile bieten: geringerer Energie- und Wasserverbrauch, CO?-Einsparungen und eine spürbare Verbesserung der Wasserqualität.

    Neue Maßstäbe für Komfort und Nachhaltigkeit im SPA-Bereich
    „Unser Ziel war es, die Schwimmbad- und SPA-Bereiche nachhaltiger und effizienter zu gestalten, ohne den Gästen Einschränkungen zuzumuten. Die Herausforderung bestand darin, den Umbau bei minimaler Schließzeit und ohne störenden Lärm umzusetzen. Dank sorgfältiger Planung und moderner Technik ist uns das gelungen“, erklärt Valentin Fillafer, Direktor des Landhauses zu den Rothen Forellen. Mit der abgeschlossenen Modernisierung setzt das Landhaus zu den Rothen Forellen neue Maßstäbe für nachhaltiges Wellnessvergnügen und Komfort und sichert seinen Gästen ein Badeerlebnis auf höchstem Niveau – energieeffizient, umweltfreundlich und komfortabel.

    Privathotels Dr. Lohbeck
    Die Privathotels Dr. Lohbeck sind eine 1978 vom Schriftsteller und Unternehmer Dr. Rolf Lohbeck und seiner Frau Heidrun Lohbeck gegründete Hotelgruppe mit Sitz im westfälischen Schwelm. Derzeit umfasst das Unternehmensportfolio 29 handverlesene, individuelle Traditions-, Wellness- und Businesshotels (rund 2.400 Zimmer, Suiten und Ferienwohnungen) in Deutschland, Österreich und den USA. Sie liegen ausnahmslos in touristisch attraktiven Regionen und gehören der Vier- und Fünf-Sterne-Kategorie an. Alle Hotels werden in Eigentum geführt. Zur Philosophie des Unternehmens gehört es, fühlbare Gastlichkeit und ein Hotelerlebnis auf höchstem Niveau zu bieten – wozu auch einzigartige Antiquitäten, kultiviertes Tafeln an historischen Schauplätzen, der umfassende und perfekte Service von international geschulten Mitarbeitenden sowie stets ein außergewöhnliches Ambiente gehören.

