  • Digitalisierung der Gebäudeplanung: Roman Haar von ProDigital Consulting im Interview bei Welt der Wunder TV

    Ausstrahlung am 06.06. um 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV – Interview auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Welt der Wunder verfügbar

    BildWie verändert Digitalisierung die Bau- und Fertighausbranche? Welche Rolle spielen KI, 3D-Modelle und intelligente Konfiguratoren bei der Planung moderner Häuser? Genau diesen Fragen widmet sich das aktuelle Welt der Wunder TV-Interview mit Roman Haar von ProDigital Consulting.

    Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die zunehmende Digitalisierung komplexer Planungs- und Vertriebsprozesse in der Gebäudeplanung. Roman Haar erklärt, wie Unternehmen durch intelligente Konfiguratoren, automatisierte Abläufe und digitale Assistenzsysteme nicht nur effizienter arbeiten, sondern auch ihren Kunden ein deutlich moderneres und transparenteres Planungserlebnis bieten können.

    „Ob Garten, Terrasse oder komplette Außenanlage – heute erwarten Kunden Präzision, Transparenz und vor allem eine digitale Lösung, die komplexe Prozesse verständlich und effizient macht“, erklärt Roman Haar im Interview.

    Digitalisierung als Schlüssel für effizientere Planungsprozesse

    Im Interview spricht Roman Haar darüber, wie ProDigital Consulting Unternehmen dabei unterstützt, komplexe Gebäudeplanungen digital abzubilden und gleichzeitig
    interne Prozesse zu optimieren. Dabei geht es insbesondere um:

    – die Digitalisierung komplexer Architektur- und Planungsprozesse,

    – den Einsatz intelligenter Konfiguratoren,

    – automatisierte Prüf- und Freigabeprozesse,

    – die Nutzung von KI im Planungsumfeld,

    – sowie moderne 3D-Visualisierungslösungen für Kunden.

    Besonders im Fokus steht die Frage, wie digitale Systeme Unternehmen helfen können, Prozesse zu beschleunigen und Fehlerquellen zu reduzieren – von der ersten Konfiguration bis zur finalen Planung.

    Künstliche Intelligenz und 3D-Modelle als Zukunftstreiber

    Ein weiterer Schwerpunkt des Interviews ist die Rolle künstlicher Intelligenz im Bau- und Planungsbereich. Roman Haar erläutert, wie KI-basierte Lösungen und visuelle Konfigurationstools bereits heute neue Standards in der Kundenberatung und Projektplanung setzen.

    „Wir sprechen darüber, wie digitale Planung heute funktioniert, welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielt – und warum Hightech-Konfiguratoren mehr sind als nur ein Trend: nämlich ein Schlüssel zur Zukunft einer ganzen Branche“, so die Anmoderation von Welt der Wunder.

    Durch den Einsatz moderner Technologien können selbst komplexe Bauprojekte verständlicher, schneller und effizienter geplant werden. Gleichzeitig profitieren Endkunden von einer deutlich besseren Visualisierung und einer intuitiveren Nutzererfahrung.

    Sendetermin und Verfügbarkeit

    Die Ausstrahlung des Interviews mit Roman Haar von ProDigital Consulting erfolgt am:

    Welt der Wunder TV
    06.06. | 20:00 Uhr

    Außerdem ist das Interview zusätzlich auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Welt der Wunder abrufbar.

    Weitere Informationen zum Unternehmen unter: https://www.pro-digital.de/ 

    Über ProDigital Consulting:
    ProDigital Consulting unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation komplexer Planungs-, Konfigurations- und Vertriebsprozesse. Der Fokus liegt auf intelligenten Konfiguratoren, Automatisierungslösungen sowie innovativen digitalen Tools für die Bau- und Fertighausbranche.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProDigital Consulting GmbH
    Frau Jessica Akbulut
    Lise-Meitner-Straße 3/1
    89081 Ulm
    Deutschland

    fon ..: +49 152 38983962
    web ..: https://www.pro-digital.de/
    email : j.akbulut@pro-digital.de

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    Pressekontakt:

    ProDigital Consulting GmbH
    Frau Jessica Akbulut
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