EASYFITNESS zählt zu den Top-Abo-Modellen 2026

EASYFITNESS wurde mit der Auszeichnung „Top-Abo-Modell 2026“ geehrt.

EASYFITNESS wurde von DEUTSCHLAND TEST und dem Analysehaus ServiceValue mit der Auszeichnung „Top-Abo-Modell 2026“ geehrt. Grundlage der Auszeichnung ist eine bundesweite Kundenbefragung, bei der mehr als 35.000 Verbraucherurteile zu 295 Unternehmen aus 31 Branchen ausgewertet wurden.

Im Rahmen der Untersuchung bewerteten Verbraucher die jeweiligen Abo-Angebote unter anderem hinsichtlich ihres Nutzens, ihrer Flexibilität, ihrer Transparenz sowie des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche überdurchschnittlich positiv bewertet wurden, erhielten die Auszeichnung „Top-Abo-Modell 2026“.

Für EASYFITNESS stellt die Auszeichnung eine Bestätigung des eigenen Anspruchs dar, Fitness einfach, fair und für möglichst viele Menschen zugänglich zu gestalten. Bereits seit vielen Jahren setzt das Unternehmen auf verständliche Mitgliedschaftsmodelle, transparente Konditionen und ein Angebot, das sich an den Bedürfnissen der Mitglieder orientiert.

Gerade im Fitnessmarkt gewinnen nachvollziehbare Vertragsmodelle und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis zunehmend an Bedeutung. Verbraucher wünschen sich Angebote, die nicht nur attraktive Trainingsmöglichkeiten bieten, sondern auch Klarheit, Verlässlichkeit und Flexibilität im Alltag schaffen. Die aktuelle Auszeichnung zeigt, dass EASYFITNESS mit diesem Ansatz den Nerv der Zeit trifft.

Mit seinen Studios verfolgt EASYFITNESS das Ziel, Menschen unabhängig von Alter, Trainingsstand oder persönlichem Hintergrund auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu begleiten. Die Kombination aus modernen Trainingsmöglichkeiten, attraktiven Mitgliedschaftsmodellen und einer starken Community bildet dabei die Grundlage für das kontinuierliche Wachstum der Marke.

Die Auszeichnung als „Top-Abo-Modell 2026“ unterstreicht die hohe Akzeptanz des EASYFITNESS-Mitgliedschaftsmodells und bestätigt die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Mitglieder.

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EASYFITNESS Franchise GmbH

Salla-Noora Kokkonen

Anderter Straße 49

30629 Hannover

Deutschland

fon ..: 0152 09519333

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email : presse@easyfitness-franchise.com

EASYFITNESS gehört mit knapp 200 Standorten zu den führenden Fitnesssystemen in Deutschland und steht für einen einfachen, modernen Zugang zu Training. Als Franchisesystem verbindet EASYFITNESS standardisierte Trainingskonzepte mit lokaler Unternehmerverantwortung und schafft so ein skalierbares Angebot für unterschiedliche Zielgruppen.

Im Mittelpunkt steht die Überzeugung, dass nachhaltiger Trainingserfolg auf klaren Strukturen, Kontinuität und den richtigen Rahmenbedingungen basiert. EASYFITNESS überträgt diese Prinzipien in ein alltagstaugliches Studiokonzept – vom ersten Training bis hin zu leistungsorientierten Zielen.

Das Angebot reicht von klassischem Kraft- und Ausdauertraining über spezialisierte Trainingsformen bis hin zu digitalen Lösungen, die Mitglieder im Trainingsalltag unterstützen. Ziel ist es, Training für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und gleichzeitig eine Umgebung zu schaffen, in der persönliche Entwicklung messbar wird.

Pressekontakt:

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Anderter Str. 49

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