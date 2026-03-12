audius zählt zu den Innovations-Champions 2026

Innovationen wie die audius Private AI und audius secure.connect stärken die digitale Resilienz des Mittelstands durch verlässliche Cybersicherheit und die sichere Nutzung von Künstlicher Intelligenz.

Weinstadt, 12.3.2026 – audius ist in der Studie „Innovations-Champions 2026“ für seine sehr hohe Innovationskraft ausgezeichnet worden. In der Branche IT-Beratung/IT-Dienstleistung erreicht das Unternehmen einen Spitzenplatz unter den Top 10 in Deutschland. Die Studie basiert auf der Einschätzung von rund 190.000 Führungskräften, die vom Institut ServiceValue in Kooperation mit der Zeitschrift WELT befragt wurden.

audius erschließt mit seinen innovativen Produkten und Services neue Technologien für Unternehmen, die öffentliche Verwaltung und andere Organisationen. Dabei legt das Unternehmen besonderen Fokus auf passgenaue Lösungen, insbesondere für den Mittelstand.

KI, Sicherheit und digitale Souveränität für den Mittelstand

Der Mittelstand steht aktuell vor großen Herausforderungen: Einerseits zwingt der Wettbewerbsdruck zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI), andererseits nehmen die Bedrohungen durch Cyber-Spionage und die regulatorischen Anforderungen – etwa im Kontext von NIS2 – deutlich zu. Mit zwei innovativen Angeboten „Made in Germany“ bietet audius mittelständischen Unternehmen einen Lösungsansatz, der Innovationsfähigkeit mit Sicherheit verbindet.

„Für uns bedeutet Innovation, moderne Technologien mittelstandstauglich umzusetzen und dadurch neue Möglichkeiten zu erschließen. Dabei haben wir die digitale Resilienz unserer Kunden besonders im Blick. Mit einem einzigartigen, durchgängigen Stack – vom Internet Service Provider bis zur fertigen KI-Anwendung – bieten wir einen Closed Loop aus einer Hand“, erklärt Rainer Francisi, CEO und Gründer von audius.

audius secure.connect kombiniert private Leitungen mit Enterprise-grade Security

audius secure.connect bildet das sichere digitale Nervensystem für jedes Unternehmen. Mit einer Standortvernetzung über eine souveräne Infrastruktur, die nicht von ausländischen Cloud-Anbietern kontrolliert wird, bietet sie geopolitische Unabhängigkeit und höchste Vertraulichkeit. So sichert sie die Einhaltung europäischer Datenschutzstandards (DSGVO) und IT-Sicherheitsgesetze out of the box. Die insbesondere für den Mittelstand wichtige Prävention gegen Ransomware-Angriffe erfolgt durch einen integrierten Sicherheitslayer, der Anomalien im Netzwerkverkehr erkennt, bevor Verschlüsselungstrojaner Schaden anrichten können.

audius Private AI schützt vor Know-how-Abfluss bei der KI-Nutzung

Mit der audius Private AI kann der Mittelstand die Potenziale von KI nutzen, ohne dabei die Kontrolle über das Firmenwissen zu verlieren. audius stellt hierfür KI-Technologien wie Large Language Models als private Lösungen bereit. Da die Modelle spezifisch anhand der jeweiligen Unternehmensdaten trainiert werden, verstehen sie das Fachvokabular und die Betriebshistorie besser als jede Standardlösung und liefern entsprechend deutlich mehr relevante Ergebnisse.

Gleichzeitig wird das geistige Eigentum (IP) des Unternehmens geschützt, da die Daten den geschützten Raum der audius-Infrastruktur nicht verlassen und nicht wie oft üblich zum Training öffentlicher Modelle wie ChatGPT verwendet werden. Durch den privaten Betrieb in zertifizierten Rechenzentren der deutschen Unternehmensgruppe audius werden rechtliche Grauzonen bei der KI-Nutzung sowie potenzielle Datenschutzverstöße vermieden.

Auszeichnung für sehr hohe Innovationskraft als Resultat dieses Ansatzes

Das gute Abschneiden in der Studie wertet audius als Bestätigung seines differenzierten Ansatzes, für den Mittelstand digitale Souveränität, Resilienz und Know-how-Sicherung mit technologischer Innovationskraft zu verbinden.

„Wir freuen uns sehr über diesen Spitzenplatz im Innovations-Ranking und sehen uns dadurch in unserem Anspruch bestärkt, Innovationen in KI und IT mittelstandstauglich umzusetzen“, erläutert Francisi die Bedeutung der Auszeichnung für das Unternehmen. „Für unser Team ist diese Auszeichnung zugleich Ansporn, diesen Weg konsequent weiterzugehen.“

Weitere Informationen zur Enterprise-grade Security für den Mittelstand mit audius secure.connect: https://www.audius.de/secure-connect

Mehr Informationen über die vertrauliche Nutzung von KI mit der audius Private AI: https://www.audius.de/private-ai

