German Customer Awards 2026: MiU24 BusinessBaumarkt zählt zu Deutschlands besten im Kundenservice

In der heutigen Wirtschaft ist Vertrauen nicht mehr etwas Weiches, sondern eine wichtige Basis für Entscheidungen. Unternehmen in allen Industriezweigen müssen sich entscheiden, welchem Partner sie langfristig Kundenservice, Kooperation und digitale Entwicklung anvertrauen können. In diesem Kontext ist besonders hervorzuheben, dass der MiU24 KG im Jahr 2026 eine spezielle Würdigung zuteilwurde: Im Rahmen der German Customer Awards 2026 wurde dem Unternehmen aufgrund seines transparenten, kundenorientierten und zuverlässigen Kundendienstes eine Auszeichnung verliehen, wodurch es zu den 500 führenden Unternehmen in Deutschland im Bereich Kundenservice gezählt wird.

German Customer Awards: Auszeichnung für messbaren Kundenservice

Die German Customer Awards zählen zu den anerkannten Auszeichnungen für Kundenservice in Deutschland. Die Bewertung von Unternehmen erfolgt branchenunabhängig auf Grundlage präzise definierter Kriterien, darunter Transparenz, Kommunikationsverhalten, Kundenrückmeldungen, Erreichbarkeit, Kundenbindung, öffentliches Bewusstsein und Digitalisierungsgrad. Die Auszeichnung verfolgt das Ziel, Unternehmen zu würdigen, die Kundenzufriedenheit und Vertrauenswürdigkeit nachweislich in ihrer Unternehmenskultur verankert haben.

In der Auswertung der German Customer Awards 2026 erreichte die MiU24 KG eine Gesamtbewertung von 7,70 von 10 Punkten. Hervorragende Beurteilungen erhielt das Unternehmen insbesondere in den Bereichen Transparenz, Kundenresonanz, Kommunikation und Digitalisierung. Diese Ergebnisse bestätigen, dass Kundenservice bei MiU24 strukturell verankert ist und nicht von Einzelpersonen oder Zufällen abhängt.

Der BusinessBaumarkt: Ein neues System für Unternehmen

Mit dem BusinessBaumarkt entwickelt MiU24 ein System, das sich bewusst von klassischen Agenturen, Marketingdienstleistern oder reinen Digitalanbietern unterscheidet. Der BusinessBaumarkt stellt weder eine Werbeagentur noch einen Tool-Anbieter dar, sondern fungiert als eine übergeordnete Infrastruktur für Unternehmenslösungen, welche die Bereiche Digitalisierung, Kundenservice und Kooperation miteinander verknüpft.

Viele Unternehmen arbeiten heute mit einer Vielzahl externer Dienstleister. Marketing, IT, Kommunikation und Prozesse sind häufig voneinander getrennt organisiert. Das führt zu Abstimmungsaufwand, Reibungsverlusten und Unsicherheit bei Entscheidungen. Hier konzentriert sich der BusinessBaumarkt von MiU24 und betrachtet diese Bereiche als ein zusammenhängendes Ganzes, nicht als isolierte Bereiche.

Erfahrung als Grundlage: Die Macher hinter dem BusinessBaumarkt

Die Entwicklung des BusinessBaumarkts erfolgte durch Jürgen und Marco Vito La-Greca, welche seit dem Jahr 2009 unternehmerisch tätig sind. Der Wandel der Zeiten, die Digitalisierung und die organisatorische Komplexität führten zu einer zentralen Fragestellung: Welche Erfordernisse haben Entscheidungsträger heutzutage tatsächlich? Die Antwort war nicht mehr Geschwindigkeit oder mehr Tools, sondern Transparenz, Entlastung und ein System für nachhaltige Entscheidungen. Aus dieser Haltung heraus entstand der BusinessBaumarkt – nicht als Reaktion auf Trends, sondern als langfristig tragfähiger Ansatz.

Kundenservice als Struktur – nicht als Versprechen

Ein zentraler Bestandteil des BusinessBaumarkts ist der Kundenservice. Für MiU24 bedeutet Kundenservice Erreichbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Verbindlichkeit. Ansprechpartner bleiben präsent, Entscheidungen werden erklärt, Prozesse offengelegt. Genau dieser Ansatz spiegelt sich in der Bewertung der German Customer Awards wider und schafft Vertrauen über alle Branchen hinweg.

Digitalisierung als Werkzeug für Klarheit

Digitalisierung wird im BusinessBaumarkt als Werkzeug verstanden – nicht als Selbstzweck. Digitale Systeme unterstützen reale unternehmerische Situationen, ohne sie zu dominieren. Persönliche Gespräche, bestehende Arbeitsabläufe und digitale Lösungen greifen ineinander. Ergänzt wird dieser Ansatz durch die KI-Assistenz MiloQ, die bei Strukturierung, Entscheidungsfindung und Wissensaufbereitung unterstützt und dabei hilft, Komplexität verständlich zu machen.

Zusammenarbeit beginnt mit Zuhören

Die Zusammenarbeit im BusinessBaumarkt beginnt nicht mit einem Angebot, sondern mit einem Gespräch. MiU24 spricht von einem „Blind Date“, bei dem zunächst zugehört wird. Wo steht das Unternehmen? Wo entstehen Reibungen? Wo fehlt Klarheit? Erst danach werden passende Wege definiert. Unternehmen können selbst umsetzen, mit Unterstützung arbeiten oder Verantwortung gezielt abgeben – abhängig von ihren individuellen Bedürfnissen.

Branchenübergreifend anschlussfähig

Die Auszeichnung durch die German Customer Awards 2026 bestätigt, dass dieser Ansatz branchenübergreifend funktioniert. Sie zeigt, dass Kundenservice, Vertrauen und Digitalisierung keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig verstärken.

Der BusinessBaumarkt von MiU24 steht damit für ein neues Verständnis von Zusammenarbeit:

* Weg von isolierten Leistungen.

* Weg von reiner Angebotslogik.

* Hin zu einem vertrauensbasierten System für Unternehmen.

Ciao Werbeagentur, Ciao Marketingagentur, Ciao Kreativagentur – Hallo BusinessBaumarkt!

