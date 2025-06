Helmstedt: Deutschlands Mentalitätsbremse vs. Wirtschaft: MiU24 eröffnet neue Perspektiven für Unternehmen

MiU24® Helmstedt durchbricht mit dem Unternehmens-Baumarkt die deutsche Mentalitätsbremse. Mit #HSW entstehen flexible Lösungen für Unternehmen, die mehr wollen als „Geht nicht!“.

Deutschland steht – oder stand – für Qualität, Präzision und Sicherheit. Doch zu oft erleben wir das deutsche „Gemeckere“: „NEIN, das geht nicht!“, „Bloß nichts ändern!“, oder „So haben wir das schon immer gemacht!“. Bürokratie, Perfektionismus und Zögerlichkeit bremsen Ideen aus, noch bevor sie überhaupt eine Chance haben. Genau hier setzt MiU24® an: Statt dem Gemeckere Raum zu geben, wollen wir Lösungen schaffen – für Unternehmen und für Menschen, die etwas bewegen wollen. Statt Ausreden zu akzeptieren, wollen wir Mut machen: „Mehr Mut zum Machen!“ Mit einem anderen Ansatz, der inspiriert und Unternehmen die Chance gibt, ihre Potenziale voll auszuschöpfen.

„Wir haben in den letzten Jahren oft erlebt, dass Ideen in Deutschland an Vorschriften oder an einer Kultur des ,Nein‘ gescheitert sind“, erklärt Marco Vito La-Greca, Gesellschafter von MiU24®. „Gerade in Krisenzeiten wie Covid-19 ist uns klar geworden: Wenn wir wirklich innovativ sein wollen, müssen wir den Mut haben, alte Denkweisen zu hinterfragen.“

MiU24® geht damit einen mutigen Schritt voraus: Aus der klassischen Werbeagentur wird ein Unternehmens-Baumarkt – als Metapher für einen modernen Großhandel für Unternehmenslösungen im deutschen und europäischen Raum. Das Unternehmen hat erkannt, dass viele Unternehmen in Deutschland und Europa durch Bürokratie, Risikoscheu und Perfektionismus gehemmt werden. Mit dem Modell #HSW (Hybrid.Service.Wholesale) bietet MiU24® eine Antwort auf diese Herausforderungen – und schafft eine Plattform für Unternehmen, die wachsen wollen.

Der Unternehmens-Baumarkt als Metapher für Freiheit und Vielfalt: Der Unternehmens-Baumarkt ist bei MiU24® bewusst als Metapher gewählt: eine Denkweise, die Freiheit, Vielfalt und Flexibilität betont – statt starre Prozesse und lange Entscheidungswege. _“Unsere Klienten*innen können sich die Werkzeuge nehmen, die sie brauchen, oder sich umfassend beraten lassen“, sagt Jürgen La-Greca, Geschäftsführer. Diese Philosophie passt ideal zu einem Europa, das wirtschaftlich immer stärker vernetzt ist und flexible Lösungen erfordert, um erfolgreich zu sein._

Eigenmarken als Katalysator für den deutsch/europäischen Markt: Mit Eigenmarken wie zum Beispiel Werberetter®, Regionalheld®, einspluszwei® oder hostingmonster® positioniert sich MiU24® als Partner für Unternehmen in Deutschland und Europa. Diese Marken stehen für Soforthilfe, Regionalisierung und digitale Kundenbindung und Beratung – wichtige Faktoren für europäische Unternehmen, die sich in einem zunehmend internationalen Wettbewerb behaupten müssen_. „Die Eigenmarken sind flexibel und skalierbar – das macht sie perfekt für Unternehmen mit europäischem Wachstumskurs“, erklärt Jürgen La-Greca._

MiU24® hat bewusst den Standort Helmstedt gewählt (direkt an der A2) – eine Region mit Potenzial, aber auch mit den klassischen deutschen Herausforderungen:_ _Bürokratie, Zögerlichkeit und die Mentalität des „Bloß nichts verändern, jeder kocht sein Süppchen“. „_Wir erleben hier die typischen Muster: Alles muss erst genehmigt werden, Neues wird oft skeptisch beäugt, und der Satz ,Das geht nicht‘ steht leider viel zu oft auf der Tagesordnung“, _erklärt Jürgen La-Greca, Geschäftsführer von MiU24®. _“Aber genau das motiviert uns: Wir wollen nicht jammern, sondern handeln.“ MiU24® versteht Deutschland dabei nicht als Problem, sondern als Chance. „Es ist unsere Aufgabe, die Lösungen zu schaffen, die Deutschland und Europa dringend brauchen – flexibel, innovativ und praxisnah. Unser „#HSW“ ist genau diese Antwort“,_ ergänzt Jürgen La-Greca. Damit zeigt MiU24®, dass ein vermeintlicher Standortnachteil oft nur eine Frage des Mindsets ist – und dass man mit dem richtigen Ansatz die Wirtschaft positiv verändern kann.

Fundierte Methoden für praktische Unternehmenslösungen: MiU24® hat eigens entwickelte Formeln wie zum Beispiel: Konzeptformel®, Marketingformel®, Werbeformel® und Beratungsformel, um komplexe Strategien in klare, praxisorientierte Schritte zu übersetzen. Diese fundierten Methoden bieten Unternehmen strukturierte Werkzeuge, um ihre Projekte erfolgreich zu realisieren.

MiU24® steht für einen neuen unternehmerischen Geist im deutschen und europäischen Raum. Mit dem Unternehmens-Baumarkt als Metapher, dem Modell #HSW als Fundament und den eigenen Formeln als Werkzeuge wollen wir Unternehmen ermutigen, neue Wege zu gehen. Unser Ansatz: Mehr Mut zum Machen statt endlose Diskussionen. Gerade jetzt braucht es Unternehmen, die nicht nur reden, sondern handeln. MiU24® verbindet genau das – mit regionaler Verwurzelung, europäischem Blick und praxisnahen Lösungen. Wer sich für diesen Ansatz interessiert, findet bei uns spannende Perspektiven, echte Geschichten und einen Partner für die Zukunft.

Generation Xennials als Brückenbauer zwischen analog und digital: Die Führung von MiU24® gehört der Generation der Xennials an – einer Generation, die sowohl mit analogen als auch mit digitalen Technologien aufgewachsen ist. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es, traditionelle Werte mit modernen Anforderungen zu verbinden und so innovative Lösungen zu entwickeln, die sowohl in Deutschland als auch in Europa Anklang finden.

MiU24® ist mehr als eine Agentur – wir sind eine Einladung an alle, die mehr wollen als nur leere Versprechen. Mit unserem Unternehmens-Baumarkt als Metapher und dem Modell #HSW haben wir eine Plattform geschaffen, die Lösungen statt Ausreden liefert. Bürokratie und Perfektionismus haben uns lange genug gebremst. Jetzt ist die Zeit für Neues. Wir richten uns an Unternehmen, Kommunen, KMUs und alle Menschen, die einen echten Wandel wollen. Lassen Sie uns gemeinsam Mut zeigen, Verantwortung übernehmen und die Wirtschaft in Deutschland und Europa neu denken – lösungsorientiert, mutig und gemeinsam erfolgreich.

_“Wer neugierig ist auf unsere Geschichte, unsere Arbeitsweise und unsere Perspektiven, findet bei uns spannende Einblicke und echte Impulse. Wir freuen uns darauf, gemeinsam über Chancen, Veränderungen und die Zukunft des Unternehmertums zu sprechen“_, so Jürgen La-Greca.

