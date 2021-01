Digitalisierung, Globalisierung

Die Welt ist im stetigen Wandel. Durch die hohe Vernetzungsdichte im Internet wurde diese Dynamik beschleunigt. Innovation, Flexibilität und Kreativität gewinnen immer mehr an Bedeutung.

Birol Isik ist Mentaltrainer und Kommunikationsexperte. Seit 2005 steht er an der Front und hat die digitale Transformation intensiv miterlebt. Schon damals sah er voraus, dass sehr viele Firmen mit der Digitalisierung und Globalisierung Probleme haben werden. Genau diese Annahme wurde während der Pandemie ersichtlich. Sehr Viele waren überfordert, weil sie keine digitalen Produkte und Dienstleistungen hatten.

Um Veränderungsprozesse mitgestalten zu können, müssen gemäss Birol Isik folgende Faktoren berücksichtigt werden:

Leadership

Die Führung, also der Kapitän im Schiff oder der Pilot im Flugzeug muss nicht nur die Richtung kennen, sondern auch in der Lage sein, auf die äusseren Umstände zu reagieren. Hierfür bedarf es nicht nur an rationaler Kompetenz, sondern auch an emotionaler Intelligenz.

Vision

Den meisten Unternehmen fehlt die Vision. Erfolgreiche Unternehmen haben eine Vision. Diese Vision ist wie ein Leuchtturm und zeigt in schwierigen und stürmischen Zeiten immer die Richtung vor.

Mentale Stärke

Unternehmer sollten durch gezielte Methoden und Techniken regelmässig ihr Verhalten und aktuellen Standpunkt analysieren und gegebenenfalls neue Gewohnheiten erzeugen, um die aktuellen Herausforderungen meistern zu können.

Ängste als Antrieb nutzen

Überall um uns wird mit Angst gearbeitet. Die Mehrheit der Menschen ist dadurch blockiert.

Es geht auch anders. Man kann das Gefühl von Angst auch als Antrieb einsetzen.

Kommunikation

Reden ist nicht gleich Kommunizieren. Wer in der Lage ist zu kommunizieren, vermeidet nicht nur Streitgespräche, sondern kommt viel einfacher durchs Leben.

Botschafter im Unternehmen

Top Unternehmen schaffen es, aus Mitarbeitern Botschafter zu machen. Die Kunden sind wichtig, noch wichtiger sind die eigenen Mitarbeiter, welche die Botschaft des Unternehmens auch leben und nach aussen tragen.

Kreativität und Innovation

Die Arbeitsbedingungen sollten dem digitalen Zeitalter, der Globalisierung und dem kulturellen Wandeln angepasst werden, damit innovative und kreative Lösungen entstehen können.

Birol Isik geht hier als Leader voraus. Die Produkte, welche er gemeinsam mit Daniela Lovric erschaffen hat sind zeitgemäss, innovativ und kundenfreundlich. Diese Fernstudiengänge kann man während 365 Tagen einfach und bequem von zu Hause aus und ohne Zeitdruck online absolvieren.

Im Jahre 2019 haben Birol Isik und Daniela Lovric ihre Produkte & Dienstleistungen (SNF Academy – Swiss Nutrition & Fitness Academy & BK Academy) digitalisiert und international positioniert. Dadurch können sich jetzt Tausende Menschen online weiterbilden.

Aktuelle Ausbildungen, Coachings und Kurse, welche man online absolvieren kann, finden Sie unter:

Mehr über Birol Isik erfahren Sie hier:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SNF Academy

Frau Diana Berti

Bahnhofstrasse 10

8000 Zürich

Schweiz

fon ..: 079 863 15 81

web ..: http://www.snfa.ch

email : info@snfa.ch

Die Mobilenummer bitte nicht veröffentlichen – Nur für Connektar

Kontaktaufnahme per Telefon: Nur nach Vereinbarung

Pressekontakt:

SNF Academy – Luxury Art

Frau Diana Berti

Bahnhofstrasse 10

8001 Zürich

fon ..: 079 8631581

web ..: http://www.luxury-art.ch

email : info@snfa.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nah und per­sön­lich: LV 1871 stellt Lei­tung der Fi­li­al­di­rek­ti­on in Ber­lin vor Michael Linder unterstützt ab sofort die SeniorenLebenshilfe in Heiligenhaus