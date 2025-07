Dîner en blanc 2025 begeistert mit Besucherrekord und Sommerstimmung

Rund 230 Gäste genießen Musik, Picknick und Wunderkerzen auf dem Löwensteinplatz

Ein lauer Sommerabend, weiß gedeckte Tafeln, Livemusik und leuchtende Wunderkerzen: Das Dîner en blanc 2025 der Bürgerstiftung Mössingen war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

Am vergangenen Samstag verwandelte sich der Löwensteinplatz in ein festlich gedecktes Sommerpicknick – rund 230 Gäste folgten der Einladung und sorgten damit für einen neuen Besucherrekord.

An insgesamt 40 liebevoll dekorierten Tischen wurden selbst mitgebrachte Köstlichkeiten geteilt, miteinander angestoßen und das Beisammensein genossen. Für die musikalische Umrahmung sorgten der Harmonika-Club Mössingen und erstmals auch die Tübinger Pianistin Silke Bauer, die mit feinen Klängen für eine stilvolle Atmosphäre sorgten.

Ein besonderer Dank gilt der Stadt Mössingen, die der Bürgerstiftung für die Veranstaltung die Bühne des Sommer Open Airs zur Verfügung stellte – so erhielten die musikalischen Beiträge einen passenden professionellen Rahmen.

Emotionaler Höhepunkt des Abends war wie in jedem Jahr das Wunderkerzen-Feuerwerk um 22:10 Uhr, das den Platz in ein funkelndes Lichtermeer tauchte. Begleitet vom spontanen Gesang der Gäste – „Oh, wie ist das schön…“ – war die Gänsehautstimmung perfekt.

Die Bürgerstiftung Mössingen freut sich über die große Resonanz und sieht sich bestärkt, das Dîner en blanc auch im kommenden Jahr fortzuführen.

„Wir wollten einen offenen Abend für alle – und genau das ist gelungen“, so das Fazit der Veranstalter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bürgerstiftung Mössingen

Herr Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1

72116 Mössingen

Deutschland

fon ..: 01639123738

web ..: https://www.buergerstiftung-moessingen.de

email : l.gisbert@buergerstiftung-moessingen.de

Die BürgerStiftung Mössingen wurde im Dezember 2015 gegründet. Sie ist in Ergänzung der wichtigen Arbeit der kommunalen Organe sowie des wertvollen Wirkens zahlreicher Vereine Plattform und Dach für vielfältiges privates Engagement. Sie unterstützt unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Unternehmen und Betriebe sowie alle anderen hier ansässigen Institutionen mit dem Ziel, Mössingen als eine lebendige und liebenswerte Stadt weiterzuentwickeln.

Die Stiftung ist Ausdruck einer auf Selbstverantwortung setzenden Bürgerschaft, in die Jung und Alt, Alleinstehende und Familien, Einheimische und Zugezogene gleichermaßen integriert sind und in der Platz ist für Kräfte der Innovation unter Bewahrung der Identität und des historischen Erbes unserer Stadt.

Pressekontakt:

Bürgerstiftung Mössingen

Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1 Löwenstein

Mössingen 72116

fon ..: 01639123738

email : l.gisbert@buergerstiftung-moessingen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kryo-Etiketten für eine zuverlässige Kennzeichnung bei bis zu -196 °C Innovative Dicht- und Klebstofflösungen für den professionellen Bereich: Scibo BV setzt neue Maßstäbe