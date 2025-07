Junge ehrenamtliche „Helden“ der Stadt gesucht

In Mössingen engagieren sich viele junge Menschen ehrenamtlich – in Vereinen, Schulen, Betrieben oder sozialen Projekten. Diesen Einsatz würdigt die Bürgerstiftung Mössingen mit dem Jugendpreis 2025.

Vorschläge für den Jugendpreis der BürgerStiftung Mössingen noch bis 31. Juli einreichen

Wer sich in seiner Freizeit für andere stark macht, übernimmt Verantwortung und ist ein Vorbild. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen und zunehmender Polarisierung sind Werte wie Zusammenhalt, Gemeinsinn und gegenseitige Unterstützung wichtiger denn je.

Mit dem Jugendpreis, der 2025 bereits zum achten Mal vergeben wird, möchte die Bürgerstiftung dieses Engagement sichtbar machen und junge Menschen auszeichnen, die sich gemeinnützig für das Gemeinwesen einsetzen – sei es alleine oder im Team.

Der Preis kann in fünf Alterskategorien verliehen werden:

* Grundschule

* Unterstufe

* Mittelstufe

* Oberstufe

* Auszubildende

Vorschläge können noch bis zum 31. Juli 2025 eingereicht werden – ganz einfach über das Formblatt auf der Homepage der Bürgerstiftung unter

www.buergerstiftung-moessingen.de -> _Aktuelle Projekte_.

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden in einer öffentlichen Veranstaltung nach den Sommerferien gewürdigt – und zusätzlich zu einem besonderen Erlebnistag in Stuttgart eingeladen.

Die Bürgerstiftung freut sich auf viele Vorschläge – und sagt schon jetzt: Danke an alle jungen Heldinnen und Helden, die Mössingen ein Stück besser machen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bürgerstiftung Mössingen

Herr Lutz Gisbert

Löwensteinplatz 1

72116 Mössingen

Deutschland

fon ..: 01639123738

web ..: https://www.buergerstiftung-moessingen.de

email : l.gisbert@buergerstiftung-moessingen.de

Die BürgerStiftung Mössingen wurde im Dezember 2015 gegründet. Sie ist in Ergänzung der wichtigen Arbeit der kommunalen Organe sowie des wertvollen Wirkens zahlreicher Vereine Plattform und Dach für vielfältiges privates Engagement. Sie unterstützt unsere Bürgerinnen und Bürger, unsere Unternehmen und Betriebe sowie alle anderen hier ansässigen Institutionen sein mit dem Ziel, Mössingen als eine lebendige und liebenswerte Stadt weiterzuentwickeln.

Die Stiftung ist Ausdruck einer auf Selbstverantwortung setzenden Bürgerschaft, in die Jung und Alt, Alleinstehende und Familien, Einheimische und Zugezogene gleichermaßen integriert sind und in der Platz ist für Kräfte der Innovation unter Bewahrung der Identität und des historischen Erbes unserer Stadt.

