HotelPartner Revenue Management unterstützte den Hospitality Summit 2025 in Zürich

Als Patronatspartner trug das Unternehmen mit praxisnahen Initiativen zur Weiterentwicklung der Branche bei. Zudem überreichte Chairman Rainer M. Willa den Award „Hotelier des Jahres“.

Der etablierte Dienstleister für Gewinnoptimierung engagiert sich 2025 erneut für das Schweizer Branchenevent Hospitality Summit, welches dieses Mal unter dem Motto „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ wieder mehr als 1’500 Hoteliers und Hotelexperten in der Halle 550 in Zürich zusammengebracht hat. In einem vielfältigen Programm aus Keynotes, Panel-Diskussionen, Workshops und Networking-Sessions präsentierte der Veranstalter aktuelle Entwicklungen zu praxisrelevanten Themen wie Nachhaltigkeit innerhalb der Hotellerie und die Zukunftsvision für den Schweizer Tourismus, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Human Resources sowie Food & Beverage. Am ersten Abend des Kongresses hat darüber hinaus zum zehnten Mal die Award-Verleihung für den „Hotelier des Jahres“ stattgefunden.

Im direkten Austausch vor Ort knüpften die Teilnehmenden wichtige Kontakte und erhielten zahlreiche Impulse: HotelPartner präsentierte erfolgreiche Projekte aus dem Partnernetzwerk und lud zu persönlichen Gesprächen ein. Abends war Rainer M. Willa bei der Übergabe des renommierten Awards „Hotelier des Jahres 2025“ persönlich dabei: Prämiert wurde dieses Mal Michael Smithuis vom Fairmont Le Montreux Palace.

Rainer M. Willa, Chairman von HotelPartner Revenue Management: „Der Hospitality Summit ist ein Ort des echten Austauschs. Wer hier zuhört, mitdiskutiert und Impulse mitnimmt, investiert nicht nur in sein eigenes Haus, sondern in die Zukunft unserer gesamten Hotellerie. Michael Smithuis steht somit für das, was unsere Branche heute mehr denn je braucht: unternehmerische Exzellenz, Haltung und den Mut zur Weiterentwicklung – Tag für Tag mit seinem ganzen Team. Von uns aus noch einmal herzlichen Glückwunsch!“

Auf rund 4 500 m² Ausstellungsfläche informierten mehr als 120 Partner in der Network Arena zu aktuellen Technologien, neuen Produkten und nachhaltigen Lösungen. HotelPartner Reveneue Management präsentierte sein TET-Modell – die Synergie aus Team, Expertise und Technologie – als zentrales Instrument zur Umsatzoptimierung.

Doch das Engagement von HotelPartner geht weit über das Summit hinaus: In Kooperation mit Hochschulen wie der HWR Berlin oder der Hochschule München, im Rahmen von Verbandsarbeit wie beispielsweise bei dem Expertenkreis für Reveneue Management der HSMA Deutschland e.V., auf Branchenevents wie der Independent Hotel Show Munich, Roadshows im DACH-Raum mit etablierten Partnern sowie mithilfe von Webinaren und Fachartikeln unterstützt das Unternehmen kontinuierlich die Weiterentwicklung der Hotellerie.

Mit dem Patronat-Sponsoring des Hospitality Summit 2025 unterstreicht HotelPartner darüber hinaus seine Mission, als langfristiger Partner für Revenue Management, als Impulsgeber für Innovation sowie als Förderer von Spitzenleistungen in der Hotellerie in der Branche aktiv mitzuwirken.

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue Management insgesamt rund 75 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



