Was verschweigt uns die Politik und die Medien

Wenn die Politik Interessen verschleiert und die Realität verzerrt

In seinem Buch beleuchtet Antonio Messina die Rolle des Westens im Nahen Osten – nicht als neutrale Kraft für Frieden und Stabilität, sondern als aktiver Mitgestalter von Krisen, Kriegen und Instabilität. Er kritisiert, dass westliche Regierungen und Medien systematisch Narrative verbreiten, die geopolitische Interessen verschleiern und die Realität verzerren.

Messina zeigt anhand zahlreicher Beispiele – von Irak über Syrien bis hin zum Iran – wie Kriege durch Lügen vorbereitet und durch mediale Begleitmusik gerechtfertigt werden. Der „Heilige Krieg“ ist hier kein religiöser, sondern ein ideologischer – geführt im Namen von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten, aber oft mit zerstörerischen Folgen.

Ein Auszug aus dem Buch:

Israel und der Iran führen seit Jahrzehnten Stellvertreterkriege. Beide behaupten

aber, keine solche Kriege zu führen. Fakt ist, dass beide sich hassen. Iraner,

weil Israelis die Palästinenser wie Tiere auf zwei Beinen wahrnehmen und diese

regelrecht abschlachten. Israelis, weil sie vor der Macht der Iraner in Westasien

eine tödliche Angst haben, die dadurch begründet ist, dass dieses Land

es schafft, Israel daran zu hindern, seinen Wahn von Groß-Israel umzusetzen.

Der Angriff Israels auf den Iran und unsere Propaganda wollte glaubhaft

machen, wie stark dieses Land im Nahen Osten sei und wie sehr wir

hinter seiner angeblichen Verteidigungspolitik stehen. In Wahrheit ist Israel

ein Stützpunkt des gesamten Westens. Bundeskanzler Friedrich Merz weist

eindrücklich auf diesen Zustand hin, wenn er äußert, Israel mache da unten

unsere Drecksarbeit und kämpfe für unsere Werte. Es ist nicht verwunderlich,

dass dieser Angriffskrieg im Namen von Paternalismus und Kulturchauvinismus

als Verteidigung ausgegeben wird, während er im Kern die Expansionsgelüste

der westlichen Politik in Westasien darstellt.

Heute, nicht einmal eine Woche nach dem Ende des Angriffskriegs Israels

auf den Iran, besteht kein Zweifel mehr daran, dass die militärische Stärke

des Irans Israel an den Ohren gepackt und die gesamte westliche Welt in ihre

Schranken gewiesen hat. Die beiden Schurken, Amerika und Israel, wurden

dazu gezwungen, in Windeseile einen Waffenstillstand zu organisieren.

Trumps Äußerung über die angebliche Zerstörung von Fordo, welche den Waffenstillstand ohne weiteren Gesichtsverlust der westlichen Welt ermöglicht

hat, zeigt die Macht des Irans. Die ganze Welt hat gesehen, dass der Iran

in den letzten 45 Minuten des Krieges weitere zentrale Einrichtungen in Tel

Aviv und Haifa zerstört hat.

Die Zerstörungen im Iran sind nicht so erfolgt, wie wir behaupten. Die von

bestochenen Iranern und Afghanen eingeschmuggelten und über Satelliten

gesteuerten Drohnen haben das iranische Flugabwehrsystem teilweise kurzfristig

lahmgelegt. Es ist ihnen gelungen, über 35 iranische Militärangehörige

und Atomphysiker zu ermorden. Alles andere ist erfolgt durch eine Reihe von

Hermes-900-Dhronen Israels, die mit großer Wahrscheinlichkeit über Aserbaidschan,

einem israelischen Marionettenregime, kontrolliert worden sind.

Eine Reihe dieser angeblich sagenhaften Dhronen sind abgeschossen und im

Fernsehen gezeigt worden.

Den Iranern ist es weiterhin gelungen, in der Kürze dieser Zeit nicht nur

von 200 Kilometer Entfernung die zentralen Stützpunkte Israels im Kernland

Israel zu zerstören, sondern auch drei amerikanische F-35-Kampfflugzeuge

und acht F-18 abzuschießen. Die Bilder im iranischen Fernsehen lügen nicht.

Wir werden in den nächsten Tagen sehen, wie stark die Iraner, wohlgemerkt,

ein Land, das seit 46 Jahren unter unseren Sanktionen leidet, mit ihrer hochentwickelten

und in eigener Regie entwickelten Waffenarsenale sind.

Ganz anders gehen wir mit den gesamten westasiatischen Ländern um.

Israel darf sich erlauben, im Namen der Selbstverteidigung, jederzeit und

uneingeschränkt, den Libanon militärisch anzugreifen, Syriens Infrastruktur

zu vernichten, Lybien dem Boden gleichzumachen und den Irak vernichtend

zu treffen. Vergessen wir nicht, wie viele Chemiker und ausgezeichnete

Atomphysiker dieser Israel im Namen der Selbstverteidigung von

Israel ermordet worden sind. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir gestehen:

Die Israelis sind Meister der Tötung. Sie können chirurgisch genau Menschen

umbringen, menschlich aber haben sie nichts zu bieten. Unmenschlicher

ist, dass wir diese Politik der Menschentötung und Elitenvernichtung

im Namen der Selbstverteidigung unterstützen. Offenbar würde unser Bundeskanzler

vor lauter Freude am liebsten mit in den Krieg ziehen, um mit

den Israelis die Dreckarbeit zu machen und im Gazastreifen großräumig

aufräumen unter diesen >Tieren auf zwei Beinen<, wie die Israelis immer

wieder betonen.

ISBN 978-3-68911-042-0

Ab 16-7-2025 lieferbar

Über den Autor

Antonio Messina ist Maurer- Betonbaumeister und Architekt.

Zu Messinas beruflichen Spezialfertigkeiten des

Hochbausystems zählen die Gestaltung von Außenanlagen,

aufwendigen Treppen- und Betondeckenkonstruktionen

sowie Kaminbau. Die kulturwissenschaftlichen

Interessenbereiche Messinas umfassen die Ätiologie politischer

wie wirtschaftlicher Fehlfunktionen.

