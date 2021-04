Sprache und Politik in Lateinamerika – Drei Studien über die politische Kommunikation

Das wissenschaftliche Fachbuch „Sprache und Politik in Lateinamerika“ von Dinah Leschzyk setzt sich aus drei Fallstudien zusammen, welche die politische Sprachpolitik in Südamerika untersuchen.

Die Autorin Dinah Leschzyk stellt im ersten Kapitel des zweisprachigen Buches (Deutsch/Spanisch), „Sprache und Politik in Lateinamerika“, die Nutzung sozialer Medien im kolumbianischen Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2010 überblicksartig dar. Dagegen konzentriert sich das zweite, auf Spanisch verfasste Kapitel auf Wörter und Ausdrücke, die Parteien und ihre Mitglieder im Kontext des Wahlkampfes gebildet haben und die anschließend wieder aus dem Wortschatz verschwunden sind.

Thema des dritten Beitrags ist die Sprachpolitik der ehemaligen brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff, der ersten Frau in ihrem Amt. Während ihrer Regierungszeit forderte sie immer wieder, mit der geschlechtsadäquaten Anrede „presidenta“ adressiert zu werden, wobei dieser Wunsch immer wieder insbesondere von der Opposition und von Medienvertretern missachtet wurde. Die Autorin führt in diesem Kapitel aus, welche Argumente gegen den Gebrauch der femininen Form angeführt werden und welche sprachpolitischen Maßnahmen in Rousseffs Amtszeit angestoßen wurden, um die Sichtbarkeit diverser Geschlechter zu erhöhen.

Dr.in Dinah K. Leschzyk lehrt und forscht seit über zehn Jahren zu Sprache und Politik. In ihrer Doktorarbeit hat sie die Online-Kommunikation im kolumbianischen Präsidentschaftswahlkampf untersucht. In ihrem Habilitationsprojekt analysiert sie antiqueere Rhetorik in Brasilien. Ihr aktuelles Buch ist eine gebündelte Veröffentlichung beider Arbeiten.

„Sprache und Politik in Lateinamerika" von Dinah Leschzyk ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26069-6 zu bestellen.

