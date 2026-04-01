  • Diomex Software stärkt operative Führung: Fabian Schneider wird COO und Prokurist

    Die Diomex Software GmbH, führender Lösungsanbieter für Stammdatenmanagement und Artikelkonfiguration in der Möbelbranche, baut ihre Geschäftsleitung aus.

    BildFabian Schneider übernimmt zum 1. April 2026 die Rolle des Chief Operating Officer (COO) und wurde zusätzlich in die Prokura berufen.

    In seiner Funktion als COO verantwortet Schneider das operative Tagesgeschäft von Diomex. Zu seinen Kernaufgaben zählen die Steuerung von Projektmanagement, Service und Support, der Betrieb der technischen Infrastruktur sowie der Ausbau interner Prozesse und Organisationsstrukturen mit dem Ziel, die operative Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit des Unternehmens weiter zu steigern.

    „Fabian Schneider hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung unserer Projekte und Strukturen beigetragen“, sagt Carl Philipp Bickmeier, Geschäftsführer der Diomex Software GmbH. „Mit seiner Ernennung zum COO und der Erteilung der Prokura übertragen wir ihm bewusst die Verantwortung, unsere operativen Abläufe weiter zu professionalisieren und gezielt auf die nächsten Wachstumsschritte auszurichten.“

    Auch Geschäftsführer Sascha Ellerhoff begrüßt den Schritt: „Unsere Kundenprojekte werden zunehmend anspruchsvoller und erfordern eine klar strukturierte und leistungsfähige Organisation. Mit seiner neuen Rolle in der operativen Führung unseres Unternehmens unterstreichen wir die fachliche Kompetenz und Führungsqualität von Fabian Schneider.“

    Schneider ist seit dem 1. März 2021 bei Diomex tätig. Zuvor verantwortete er als Projektleiter die Steuerung und Umsetzung von Kundenprojekten sowie die Koordination beteiligter Projektteams. Sein Schwerpunkt lag auf Kundenberatung, dem Aufbau strukturierter Projektmanagementprozesse und der Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen. In seiner neuen Position wird er die Effizienz der Projekt- und Serviceorganisation weiter steigern sowie interne Abläufe und Qualitätsprozesse optimieren.

    Als Prokurist ist Fabian Schneider – neben Oliver Schröder – gemeinsam mit der Geschäftsführung zu gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften sowie Rechtshandlungen bevollmächtigt.

    Kurzvita Fabian Schneider

    * Position: Chief Operating Officer (COO) und Prokurist, Diomex Software GmbH (seit 01.04.2026)
    * Erfahrung: Über 16 Jahre in der Möbel- und IT-Branche, davon rund 12 Jahre in leitenden Funktionen
    * Fachschwerpunkte: Umsetzung komplexer IT- und Softwareprojekte, Stammdaten- und Prozessmanagement, Organisationsentwicklung
    * Beruflicher Werdegang: Vor seiner Zeit bei Diomex war Schneider u. a. Leiter IT-Produktmanagement für Stammdaten und Warenbewirtschaftung bei Porta IT-Service GmbH & Co. KG. Seine berufliche Laufbahn begann er bei Porta Service & Beratungs GmbH & Co. KG, zuletzt als stellvertretender Leiter der Stammdatenabteilung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Diomex Software GmbH
    Herr Carl Philipp Bickmeier
    Mindener Straße 22
    32547 Bad Oeynhausen
    Deutschland

    fon ..: +49 5731 968 91-0
    web ..: https://www.diomex.de
    email : info@diomex.de

    Über Diomex Software GmbH

    Die Diomex Software GmbH ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Stammdatenmanagement und Artikelkonfiguration in der Möbelbranche. Mit der Plattform XcalibuR bietet das Unternehmen eine zentrale Lösung für den Austausch von Stamm- und Bewegungsdaten sowie für das Management variantenreicher Produktinformationen.

    XcalibuR vereint Funktionen aus PIM-System und Produktkonfigurator und unterstützt Unternehmen dabei, komplexe Produktdaten effizient zu verwalten und in Omnichannel-Prozessen nutzbar zu machen. Ergänzt durch moderne Visualisierungstechnologien wie CGI und Raytracing ermöglicht Diomex eine realitätsnahe Darstellung variantenreicher Produkte und optimiert so die digitalen Verkaufsprozesse.

    Seit über 20 Jahren unterstützt Diomex Möbelhersteller, Händler und Verbände europaweit als zuverlässiger Partner bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Geschäftsprozesse.

    Pressekontakt:

    Deutsche Marketing Consulting
    Herr Hans Kemeny
    Bei den Obstgärten 4
    23556 Lübeck

    fon ..: +49 162 2144423
    email : hk@deutsche-mc.de


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